https://ukraina.ru/20250616/glavnoe-za-noch-16-iyunya-1063909607.html

Главное за ночь 16 июня

Главное за ночь 16 июня - 16.06.2025 Украина.ру

Главное за ночь 16 июня

ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров. Украина.ру, 16.06.2025

2025-06-16T08:06

2025-06-16T08:06

2025-06-16T08:06

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иран

израиль

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ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров.Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, такую оценку приводит турецкая газета Hürriyet.Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 16 июня, сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР в Тегеране.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля до его полного уничтожения.Подробнее об Иране и Израиле - в материале Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать на сайте Украина.ру.

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новости, иран, израиль, россия