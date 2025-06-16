Главное за ночь 16 июня - 16.06.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 16 июня
Главное за ночь 16 июня - 16.06.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 июня
ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров. Украина.ру, 16.06.2025
2025-06-16T08:06
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новости
иран
израиль
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ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров.Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, такую оценку приводит турецкая газета Hürriyet.Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 16 июня, сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР в Тегеране.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля до его полного уничтожения.Подробнее об Иране и Израиле - в материале Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, россия
Новости, Иран, Израиль, Россия

Главное за ночь 16 июня

08:06 16.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров.
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, такую оценку приводит турецкая газета Hürriyet.
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 16 июня, сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР в Тегеране.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля до его полного уничтожения.
Подробнее об Иране и Израиле - в материале Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать на сайте Украина.ру.
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