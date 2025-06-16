Главное за ночь 16 июня
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
ВС РФ ночью нанесли удар по одному из промышленных предприятий во временно оккупированном Запорожье — об этом сообщил гауляйтер города Иван Федоров.
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, такую оценку приводит турецкая газета Hürriyet.
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 16 июня, сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля до его полного уничтожения.
Подробнее об Иране и Израиле - в материале Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать на сайте Украина.ру.
Подписывайся на