Минздрав Ирана опубликовал данные о жертвах бомбардировок Израиля - 16.06.2025 Украина.ру
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Минздрав Ирана опубликовал данные о жертвах бомбардировок Израиля
Минздрав Ирана опубликовал данные о жертвах бомбардировок Израиля - 16.06.2025 Украина.ру
Минздрав Ирана опубликовал данные о жертвах бомбардировок Израиля
Почти две тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения исламской республики Мохаммад-Реза Зафарканди
2025-06-16T18:47
2025-06-16T18:47
новости
иран
израиль
сша
ближний восток
война
мирные жители
жертвы
раненые
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"Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - цитирует министра гостелерадиокомпания Ирана IRIB.Зафарканди отметил, что среди пострадавших 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из них - четыре года. По его словам, сообщает РИА Новости, погибли 35 женщин, а также 10 детей.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14-16 июня. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
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новости, иран, израиль, сша, ближний восток, война, мирные жители, жертвы, раненые
Новости, Иран, Израиль, США, Ближний Восток, война, мирные жители, жертвы, раненые

Минздрав Ирана опубликовал данные о жертвах бомбардировок Израиля

18:47 16.06.2025
 
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил / Перейти в фотобанкОбстановка в Тегеране
Обстановка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
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Почти две тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения исламской республики Мохаммад-Реза Зафарканди
"Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - цитирует министра гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Зафарканди отметил, что среди пострадавших 60 женщин и 15 человек в возрасте до 20 лет, самому младшему из них - четыре года. По его словам, сообщает РИА Новости, погибли 35 женщин, а также 10 детей.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14-16 июня. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
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