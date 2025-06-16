https://ukraina.ru/20250616/proletaya-nad-drugimi-gosudarstvami-chem-iran-bet-po-izrailyu-1063926896.html

Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?

Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю? - 16.06.2025 Украина.ру

Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?

Израиль атаковал Иран из-за того, что посчитал Тегеран угрозой глобальной безопасности. Как было заявлено в СМИ, в Иране якобы планировали создать ядерную бомбу. Названные превентивными удары по иранским целям привели к тому, что под ответным огнем оказались израильские города

2025-06-16T17:55

2025-06-16T17:55

2025-06-16T18:07

эксклюзив

иран

израиль

тегеран

опк

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С 13 июня Тегеран и Тель-Авив обмениваются ракетными ударами, запускают ударные беспилотники. Работают радиолокационные станции и комплексы ПВО. По израильской версии, ЦАХАЛ уничтожает ядерный потенциал Ирана, угрожающий многим странам мира, включая Россию, Украину, страны Европы, Китай и даже Монголию. По иранской версии, Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжает вести борьбу против "преступного сионистского режима" и отражает агрессию Израиля.Arash-2Иранские войска за последние двое суток запустили десятки ударных беспилотников Arash по целям в Израиле, заявил бригадный генерал Киюмарс Хейдари."Сразу же после жестокой агрессии со стороны захватнического образования беспилотное подразделение сухопутных войск приняло участие в массированной ракетной атаке, проведенной Аэрокосмическими силами КСИР, запустив десятки дронов-камикадзе, оснащенных боеголовками против укреплений, в направлении чувствительных объектов и районов", - приводят его слова иранские СМИ.Беспилотники Arash способны преодолевать расстояние до 2 тысяч километров. Дроны запускают с мобильных сухопутных установок или с кораблей военно-морского флота. По утверждениям иранского военно-политического руководства, дроны оснащены боеголовками, способными "пробивать укрепления" и уничтожать стратегические объекты. Удары, нанесенные при помощи Arash, называют военными учениями, в ходе которых были атакованы израильские военные объекты, в том числе корабли.Первые масштабные учения с беспилотниками Arash состоялись в декабре 2020 года. Дрон запустили с побережья Оманского залива в районе города Мекран, он пролетел около 1400 километров на северо-запад и поразил цель в районе провинции Семнан в 180 километрах от Тегерана. Пуск произвели из контейнера, который перевозили в грузовике.В 2022 году иранский ОПК выпустил модернизированную версию беспилотника - Arash-2. Точные характеристики неизвестны, но эксперты предполагают, что новые дроны оснащены головками самонаведения. Еще одно "модное новшество" - эти беспилотники якобы срабатывают на излучение радиолокационных станций и бьют по ПВО противника в режиме автопилота. Насколько эта информация соответствует действительности - вопрос открытый.Arash-2 внешне похож на ракету с треугольным крылом и вертикальным хвостовым оперением. Он оснащен стартовым твердотопливным дивгателем, а также поршневым двигателем, осколочно-фугасной боеголовкой. Для запуска достаточно примитивной установки с тремя точками опоры. Беспилотник сравнивают с барражирующим боеприпасом или даже крылатой ракетой. Точная скорость неизвестна, по данным из открытых источников - до 185 км/ч. Высота полета - до 4 тысяч метров. Вес - 200 килограмм.Дроны, баллистика и гиперзвукИранская армия проводит операцию True Promise 3 ("Правдивое обещание", Va'de-ye Sadeq 3) против Израиля. Каждую новую массированную атаку называют очередной волной. Например, в ночь на 16 июня КСИР нанес ракетный удар по целям в Израиле, который назвали восьмой волной операции. В Хайфе якобы была поражена электростанция. Взрывы были слышны в Тель-Авиве, Иерусалиме, районе аэропорта Бен-Гурион. В КСИР заявили, что в рамках спецоперации неизвестным способом якобы смогли перенаправить израильские комплексы ПВО друг на друга."…используя новые методы и используя возможности информации и оборудования… нарушили многоуровневые системы обороны противника, так что системы обороны этого (Израильского. - Ред.) режима стали нацелены друг на друга", - говорится в шестом заявлении КСИР от 16 июня.Как уточняется, КСИР применяет ракеты-дроны Sadeq-3 "под кодовым названием Али ибн Абу Талиб". В открытых источниках об этом дроне ничего нет. Предположительно, речь идет о третьей по счету модификации, вероятно, реактивного дрона-камикадзе Sadegh-1.Всего на вооружении иранской армии состоят почти 200 разных беспилотных летательных аппаратов, в том числе несущих на себе ракеты класса "воздух-поверхность". Осенью 2023 года Иран провел военные учения с применением беспилотников Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6.В США остро отреагировали на демонстрацию новых видов вооружения. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател назвал учения Ирана опасным шагом по дестабилизации обстановки и пригрозил Тегерану ответственностью.Sadeq-3, возможно, также является модификацией дрона Saegheh-2, более известного как Shahed 191. Дрон построен по подобию американского RQ-170 Sentinel, производимого компанией Lockheed Martin, по версии израильских военных. Беспилотник может нести на себе две противотанковые управляемые ракеты Sadid-1. Впервые Saegheh-2 был применен в 2018 году против террористических формирований в Сирии.На Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху показал якобы кусок сбитого израильской ПВО Saegheh-2.Saegheh-2, он же Shahed 191 весит около 500 килограммов, способен преодолевать расстояние до 1500 километров со скоростью до 350 км/ч на высоте до 7 тысяч метров.Волны иранской спецоперации представляют из себя комбинированные удары с применением разных беспилотников, а также баллистических ракет Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и Haj Qassem. Кроме этого, 14 июня Иран якобы применил гиперзвуковые ракеты - предположительно Fattah-1 или Fattah-2.Fattah-2 впервые показали на выставке в 2023 году. Это крылатая ракета с гиперзвуковым планирующим блоком, воздушно-реактивным двигателем. Блок отделяется от ракеты и на гиперзвуковой скорости летит к цели. При этом он якобы имеет возможность совершать резкие маневры и обходить системы противоракетной обороны. Как сообщалось, скорость Fattah-2 якобы достигает 13-15 Махов (превышает скорость звука в 15 раз). Например, российский "Орешник", по данным из открытых источников, развивает скорость в 10-11 Махов.Дальность полета баллистических ракет:По данным израильских властей, всего Ираном было выпущено 370 ракет и "сотни" беспилотников.Новые ПВОИзраильская противоракетная оборона - многоуровневая, выстроена по типу американской. В нее включены интегрированные комплексы, предназначенные для поэтапного решения разных задач: комплексы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец-3" (он же Arrow-3).В конфликте с Ираном израильские военные впервые применили новый комплекс ПВО/ПРО "Барак Маген" (BARAK MX) морского базирования для перехвата беспилотников ракетами большой дальности LRAD. Причем первые успешные испытания перехватчика проводили только в августе 2024 года."Барак Маген" - зенитно-ракетный комплекс, включающий в себя многофункциональную РЛС EL/M-2248 MF-STAR, ракеты-перехватчики LRAD, установленный на корветы типа SAAR 6, размещенные в Средиземном и Красном морях.SAAR 6 иначе называют Magen. Корабли построены на базе немецкого проекта МЕКО А100. Корветы вооружены пусковыми установками с восемью ракетами Barak 8 для перехвата дозвуковых и сверхзвуковых воздушных целей, а также морской версией системы ПВО "Железный купол".Зона поражения Barak 8 зависит от типа применяемых ракет:В 2023 году экспортные варианты этой системы ПВО Barak MX приобрел Азербайджан.Кроме этого, на вооружении Израиля стоит система ПВО Arrow-3, совместная разработка израильской Israel Aircraft Industries и американского концерна Boeing. С помощью этого комплекса осуществляется заатмосферный кинетический перехват баллистических ракет при помощи гиперзвуковых ракет. Arrow-3 способна работать с американскими РЛС AN/TPY-2, входящими в состав американской ПВО/ПРО THAAD и Patriot PAC-3.16 июня в КСИР представили новый иранский беспилотник-камикадзе Shahed-107, якобы способный обходить Arrow-3. Дрон оснащен поршневым двигателем, дальность полета составляет 1500 километров. В соцсетях распространили кадры якобы подлета дрона к израильской системе ПВО Arrow-3. Если кадры окажутся достоверными, подтвердится беспомощность израильской многоуровневой системы ПРО/ПВО против этого вида дронов.Независимо от того, кто на самом деле прав в этом конфликте, факт заключается в следующем: иранское и израильское дальнобойное оружие беспрепятственно пролетает в воздушном пространстве, предположительно, нескольких ближневосточных государств: Иордании, Ирака, Сирии и непризнанной Палестины. В среднем снаряды и дроны преодолевают расстояние в полторы тысячи километров.А применение гиперзвуковых ракет и комплексов ПВО, способных сбивать заатмосферные цели, говорит о том, что боевые действия плавно перемещаются из воздуха в космос.Подробнее об американской системе ПРО читайте в материале Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, иран, израиль, тегеран , опк