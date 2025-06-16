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Макрон отверг идею Трампа о роли Путина в конфликте между Израилем и Ираном

Макрон отверг идею Трампа о роли Путина в конфликте между Израилем и Ираном - 16.06.2025 Украина.ру

Макрон отверг идею Трампа о роли Путина в конфликте между Израилем и Ираном

Россия не может выступать посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Гренландию, передает Le Figaro

2025-06-16T09:42

2025-06-16T09:42

2025-06-16T09:42

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"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником", — сказал Макрон.Он также добавил, что Франция будет участвовать в "операциях по защите и обороне" Израиля в случае иранских "ответных мер".Накануне президент США Дональд Трамп указал, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта. Он также заявил, что США могут вмешаться в конфликт. Об этом рассказал телеканал ABC.Подробнее о конфликте - в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, иран, россия, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, оон