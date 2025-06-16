https://ukraina.ru/20250616/politolog-obyasnil-k-chemu-mozhet-privesti-obmen-udarami-mezhdu-iranom-i-izrailem-1063904207.html

Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем

Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем - 16.06.2025 Украина.ру

Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем

Вряд ли Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

2025-06-16T06:30

2025-06-16T06:30

2025-06-16T06:30

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Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофе. Если бы у Ирана была ядерная бомба, которой у него скорее всего нет, то мы бы с вами рассуждали о том, как будет складываться постъядерная судьба человечества.После того, как Израиль ударит по Тегерану ядерной ракетой, а Тегеран ударит по маленькому Израилю термоядерной бомбой, мы будем говорить о том, как облако ядерных осадков движется в сторону южного Средиземноморья.Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества. Ни русским, ни американцам, ни китайцам, ни вменяемым европейцам, которых осталось исчезающе мало, такого рода развитие событий не нужно.Нам бы хотелось, чтобы такие ракетные удары закончились поскорее, без перехода в стадию, когда нужно будет вводить в действие национальные подразделения РХБЗ для дезактивации своей территории.Полностью интервью Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам читайте на сайте Украина.ру.

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тегеран

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новости, израиль, иран, тегеран , андрей грозин, биньямин нетаньяху, снг