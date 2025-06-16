"Больнее пуль": как слова Пентагона добивают Украину перед встречей Трампа и Зеленского
© Public domain
© Public domain
Британская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину". Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что "даже сторонники Киева отказались его содержать". А британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Вашингтон переориентирует военную помощь с Украины на Израиль
На прошлой неделе, 10 июня, на слушаниях в Конгрессе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации американского президента Дональда Трампа "совершенно иной взгляд" на конфликт на Украине, чем у экс-лидера США Джо Байдена. По словам Хегсета, мирное урегулирование путем переговоров отвечает интересам обеих сторон и США.
Кроме того, ранее Владимир Зеленский пожаловался, что последние высказывания Хегсета, который отверг тезис о том, что безопасность Украины — это безопасность США, деморализуют украинское общество. Глава киевского режима признался, что слова министра обороны США "иногда больнее пуль".
Уже сегодня, 16 июня, британская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину, лишив военной помощи". Авторы публикации отмечают, что Киев лишился своего самого богатого и могущественного союзника.
"Итак, официально: Вашингтон прекращает военную помощь Украине. <...> Горькая правда для Киева заключается в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", — говорится в материале.
По мнению журналистов издания, у Украины остается три варианта действий: надеяться, что Европа предоставит Киеву необходимые оружие и технику, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги, либо производить оружие на Украине на деньги ЕС.
Между тем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя отказ нижней палаты Конгресса США включить финансирование Украины в федеральный бюджет, заявил, что даже сторонники Киева отказались его содержать.
В своем Телеграм-канале он отметил, что комитет по ассигнованиям палаты представителей после девятичасового обсуждения 36 голосами против 27 проголосовал за новый военный бюджет, в котором не будет статей о военной помощи Украине.
"Попытки демократов включить в 832-миллиардный бюджет даже скромную сумму в 300 миллионов долларов для Украины были отбиты республиканцами", — констатировал Пушков.
При этом он обратил внимание, что даже те республиканцы, которые ранее голосовали за военную помощь Украине, теперь отказались поддерживать выделение ей новых средств, пояснив, что из-за этого ряд их коллег по палате не поддержат проект бюджета.
Как сообщало американская газета The Washington Post, военная помощь Украине, одобренная при Джо Байдене, закончится в ближайшие месяцы. А британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что Соединенные Штаты переориентируют военную помощь с Украины на Израиль.
В то же время портал Axios написал, что Трамп может провести двухсторонние встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Большой семерки (G7) на очередном саммите объединения. О возможной встрече американского лидера с главой киевского режима заявил представитель Белого дома.
Накануне Дональд Трамп указал, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта. Он также заявил, что США могут вмешаться в конфликт. Об этом рассказал телеканал ABC. В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею Трампа о роли Путина в конфликте между Израилем и Ираном.
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