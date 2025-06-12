https://ukraina.ru/20250612/peregovory-prodolzhatsya-ivanov-obyasnil-pochemu-storony-vernutsya-za-stol-1063851007.html

Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол

Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол - 12.06.2025 Украина.ру

Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол

Переговорный процесс между Россией и Украиной, скорее всего, продолжится новыми раундами, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-06-12T04:15

2025-06-12T04:15

2025-06-12T04:15

новости

россия

украина

стамбул

владимир мединский

дональд трамп

вооруженные силы украины

перемирие

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8d976398e4d047e6ff9a9265608ad0f7.jpg

По его словам, прошедшие в Стамбуле переговоры нельзя считать последним шансом для мирного урегулирования конфликта.Иванов подчеркнул, что боевые действия пока не привели украинскую сторону к необходимости принятия российских условий."Очевидно, что интересы сторон не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Украину принять наши условия", — пояснил профессор.Эксперт напомнил, что любой конфликт в конечном итоге завершается за столом переговоров, поэтому следует ожидать продолжения диалога.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговаривали на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.

россия

украина

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дональд трамп, вооруженные силы украины, перемирие, переговоры