https://ukraina.ru/20250612/peregovory-prodolzhatsya-ivanov-obyasnil-pochemu-storony-vernutsya-za-stol-1063851007.html
Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол
Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол - 12.06.2025 Украина.ру
Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол
Переговорный процесс между Россией и Украиной, скорее всего, продолжится новыми раундами, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-06-12T04:15
2025-06-12T04:15
2025-06-12T04:15
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владимир мединский
дональд трамп
вооруженные силы украины
перемирие
переговоры
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По его словам, прошедшие в Стамбуле переговоры нельзя считать последним шансом для мирного урегулирования конфликта.Иванов подчеркнул, что боевые действия пока не привели украинскую сторону к необходимости принятия российских условий."Очевидно, что интересы сторон не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Украину принять наши условия", — пояснил профессор.Эксперт напомнил, что любой конфликт в конечном итоге завершается за столом переговоров, поэтому следует ожидать продолжения диалога.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговаривали на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дональд трамп, вооруженные силы украины, перемирие, переговоры
Новости, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, перемирие, переговоры
Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол
Переговорный процесс между Россией и Украиной, скорее всего, продолжится новыми раундами, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
По его словам, прошедшие в Стамбуле переговоры нельзя считать последним шансом для мирного урегулирования конфликта.
"Это вполне обычная практика, когда переговоры могут иметь несколько раундов. Скорее всего будет третья встреча, а потом, возможно, четвертая", — заявил эксперт, отметив необходимость серьезной подготовительной работы перед следующими этапами переговоров.
Иванов подчеркнул, что боевые действия пока не привели украинскую сторону к необходимости принятия российских условий.
"Очевидно, что интересы сторон не только не совпадают, но и боевые действия еще не привели ВСУ в такое состояние, которое могло бы заставить Украину принять наши условия",
— пояснил профессор.
Эксперт напомнил, что любой конфликт в конечном итоге завершается за столом переговоров, поэтому следует ожидать продолжения диалога.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле
прошел второй раунд переговоров России
и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговаривали на русском языке. Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп
.
Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский
после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.
Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.
О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.