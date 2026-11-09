https://ukraina.ru/20261109/obrazovanie-v-ruinakh-chislo-shkolnikov-na-ukraine-sokratilos-na-20--deti-begut-iz-strany-1084362532.html

"Образование в руинах": число школьников на Украине сократилось на 20% — дети бегут из страны

"Образование в руинах": число школьников на Украине сократилось на 20% — дети бегут из страны - 09.11.2026 Украина.ру

"Образование в руинах": число школьников на Украине сократилось на 20% — дети бегут из страны

За пять лет количество учеников в украинских школах сократилось на 20% — почти на 850 тысяч человек. Об этом 9 ноября сообщили в Минобрнауки Украины и департаменте образования Киева

2026-11-09T10:43

2026-11-09T10:43

2026-11-09T10:43

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По данным ведомств, в 2026–2027 учебном году в школах обучается 3 млн 380 тыс. 863 ученика. По сравнению с сентябрём 2021 года их количество уменьшилось на 849 тыс. 137 человек. Отдельный показатель, демонстрирующий масштаб катастрофы, — число детей, выехавших за границу, но продолжающих обучение в украинских школах. По данным Счётной палаты, по состоянию на 1 сентября 2026 года таковых 272 тыс. — за четыре года их количество сократилось почти на 48%. Более 5,7 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, сообщил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такой массовый отток привёл к значительным демографическим изменениям: многие регионы столкнулись с резким сокращением населения, особенно среди молодёжи. О демографическом кризисе в стране – в материале "Из эпохи Возрождения - в эпоху вырождения". Эксперты и политики о ситуации на Украине.

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