"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР - 09.11.2026 Украина.ру
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"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР - 09.11.2026 Украина.ру
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
Вооружённые силы России продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с "Вестями". По его словам, российская армия продолжает освобождать подконтрольные ВСУ территории
2026-11-09T10:10
2026-11-09T10:10
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
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"Бойцы продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляя опорные пункты противника", — подчеркнул Пушилин.Успехи на Донецком направлении — лишь часть общей картины. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября ВС России поразили несколько электроподстанций на Украине. По информации Минобороны РФ, объекты располагались в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях. Подробнее – в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛАО других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО

"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР

10:10 09.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Вооружённые силы России продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с "Вестями". По его словам, российская армия продолжает освобождать подконтрольные ВСУ территории
"Бойцы продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляя опорные пункты противника", — подчеркнул Пушилин.
Успехи на Донецком направлении — лишь часть общей картины. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября ВС России поразили несколько электроподстанций на Украине.
По информации Минобороны РФ, объекты располагались в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях. Подробнее – в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСпецоперацияСВО
 
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