https://ukraina.ru/20261109/prodvigayutsya-vdol-vsey-linii-pushilin-raskryl-uspekhi-vs-rossii-v-dnr-1084362325.html
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР - 09.11.2026 Украина.ру
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
Вооружённые силы России продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с "Вестями". По его словам, российская армия продолжает освобождать подконтрольные ВСУ территории
2026-11-09T10:10
2026-11-09T10:10
2026-11-09T10:10
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/16/1069003064_0:35:2786:1602_1920x0_80_0_0_f1304f78b6672e216a0bc9252de38cdd.jpg
"Бойцы продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляя опорные пункты противника", — подчеркнул Пушилин.Успехи на Донецком направлении — лишь часть общей картины. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября ВС России поразили несколько электроподстанций на Украине. По информации Минобороны РФ, объекты располагались в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях. Подробнее – в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛАО других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/16/1069003064_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_13ed690d14d443c585104339a49145cc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО
"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР
Вооружённые силы России продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с "Вестями". По его словам, российская армия продолжает освобождать подконтрольные ВСУ территории