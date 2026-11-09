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"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР

"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР - 09.11.2026 Украина.ру

"Продвигаются вдоль всей линии": Пушилин раскрыл успехи ВС России в ДНР

Вооружённые силы России продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с "Вестями". По его словам, российская армия продолжает освобождать подконтрольные ВСУ территории

2026-11-09T10:10

2026-11-09T10:10

2026-11-09T10:10

россия

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

сво

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"Бойцы продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляя опорные пункты противника", — подчеркнул Пушилин.Успехи на Донецком направлении — лишь часть общей картины. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября ВС России поразили несколько электроподстанций на Украине. По информации Минобороны РФ, объекты располагались в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях. Подробнее – в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛАО других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво