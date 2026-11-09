https://ukraina.ru/20261109/evropa-zhivt-illyuziey-premer-norvegii-stre-prizval-k-dialogu-s-rossiey--1084360552.html

"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией

"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией - 09.11.2026 Украина.ру

"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступил с неожиданным признанием: Европе придётся вести переговоры с Россией, иначе украинский конфликт рискует превратиться в вечную войну. Об этом он заявил в беседе с Politico, комментируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне предстоящих переговоров в Абу-Даби

2026-11-09T09:28

2026-11-09T09:28

2026-11-09T09:28

новости

россия

европа

франция

владимир путин

politico

украина.ру

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084132415_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_faeb5fadc6ab86c8564a8f8e77e91c55.jpg

По словам Стёре, европейские столицы живут "от месяца к месяцу" и тешат себя надеждой, что конфликт уляжется сам собой, если просто не замечать Москву. Однако, подчеркнул премьер, это опасное заблуждение. При этом он считает, что диалог должна возглавить "евротройка" — Великобритания, Франция и Германия."Европа живёт месяц за месяцем и думает, что конфликт закончится, если она не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия", — приводит Politico слова Стёре.Заявление норвежского премьера прозвучало на фоне лихорадочных попыток Европы втиснуться в переговорный процесс. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее сообщил, что на трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут присутствовать европейские государства, включая Францию. Правда, уточнить, кто именно войдёт в состав участников, министр так и не смог. А в Кремле прямо заявили: никаких контактов с европейцами по теме безопасности не было, и переговорщика они до сих пор не определили. Подробнее – в публикации "Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасностиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, франция, владимир путин, politico, украина.ру, мид