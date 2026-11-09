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"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией
"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией - 09.11.2026 Украина.ру
"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступил с неожиданным признанием: Европе придётся вести переговоры с Россией, иначе украинский конфликт рискует превратиться в вечную войну. Об этом он заявил в беседе с Politico, комментируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне предстоящих переговоров в Абу-Даби
2026-11-09T09:28
2026-11-09T09:28
2026-11-09T09:28
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По словам Стёре, европейские столицы живут "от месяца к месяцу" и тешат себя надеждой, что конфликт уляжется сам собой, если просто не замечать Москву. Однако, подчеркнул премьер, это опасное заблуждение. При этом он считает, что диалог должна возглавить "евротройка" — Великобритания, Франция и Германия."Европа живёт месяц за месяцем и думает, что конфликт закончится, если она не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия", — приводит Politico слова Стёре.Заявление норвежского премьера прозвучало на фоне лихорадочных попыток Европы втиснуться в переговорный процесс. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее сообщил, что на трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут присутствовать европейские государства, включая Францию. Правда, уточнить, кто именно войдёт в состав участников, министр так и не смог. А в Кремле прямо заявили: никаких контактов с европейцами по теме безопасности не было, и переговорщика они до сих пор не определили. Подробнее – в публикации "Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасностиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Европа, Франция, Владимир Путин, Politico, Украина.ру, МИД
"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступил с неожиданным признанием: Европе придётся вести переговоры с Россией, иначе украинский конфликт рискует превратиться в вечную войну. Об этом он заявил в беседе с Politico, комментируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне предстоящих переговоров в Абу-Даби
По словам Стёре, европейские столицы живут "от месяца к месяцу" и тешат себя надеждой, что конфликт уляжется сам собой, если просто не замечать Москву. Однако, подчеркнул премьер, это опасное заблуждение. При этом он считает, что диалог должна возглавить "евротройка" — Великобритания, Франция и Германия.
"Европа живёт месяц за месяцем и думает, что конфликт закончится, если она не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия", — приводит Politico слова Стёре.
Заявление норвежского премьера прозвучало на фоне лихорадочных попыток Европы втиснуться в переговорный процесс.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее сообщил, что на трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут присутствовать европейские государства, включая Францию. Правда, уточнить, кто именно войдёт в состав участников, министр так и не смог.
А в Кремле прямо заявили: никаких контактов с европейцами по теме безопасности не было, и переговорщика они до сих пор не определили. Подробнее – в публикации "Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.