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"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом

"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом - 09.11.2026 Украина.ру

"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом

Военное соглашение между Украиной и Молдавией превратит последнюю в мишень и втянет ее в вооруженное противостояние, заявил бывший молдавский президент Владимир Воронин, передает РИА Новости

2026-11-09T10:57

2026-11-09T10:57

2026-11-09T10:57

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сергей корецкий

украина.ру

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По его оценке, подписание данного документа является верхом политического безумия.Экс-президент подчеркнул, что руководство страны не отдает себе отчет в последствиях принятого решения. Воронин убежден, что заключение соглашения де-факто означает прямое вовлечение нейтрального государства в чужой конфликт.Официальное подписание договора о военно-техническом сотрудничестве между Киевом и Кишиневом состоялось в конце октября. Как пояснил украинский премьер-министр Сергей Корецкий, документ регламентирует взаимный обмен опытом в военной сфере. При этом, согласно действующей Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, который прямо запрещает стране вхождение в любые военные альянсы.Подробнее об украино-молдавских отношениях - в материале Молдавия разрешила украинским пограничникам действовать на своей территории на сайте Украина.ру.

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