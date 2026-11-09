"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом - 09.11.2026 Украина.ру
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"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом
"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом - 09.11.2026 Украина.ру
"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом
Военное соглашение между Украиной и Молдавией превратит последнюю в мишень и втянет ее в вооруженное противостояние, заявил бывший молдавский президент Владимир Воронин, передает РИА Новости
2026-11-09T10:57
2026-11-09T10:57
новости
молдавия
украина
киев
сергей корецкий
украина.ру
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По его оценке, подписание данного документа является верхом политического безумия.Экс-президент подчеркнул, что руководство страны не отдает себе отчет в последствиях принятого решения. Воронин убежден, что заключение соглашения де-факто означает прямое вовлечение нейтрального государства в чужой конфликт.Официальное подписание договора о военно-техническом сотрудничестве между Киевом и Кишиневом состоялось в конце октября. Как пояснил украинский премьер-министр Сергей Корецкий, документ регламентирует взаимный обмен опытом в военной сфере. При этом, согласно действующей Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, который прямо запрещает стране вхождение в любые военные альянсы.Подробнее об украино-молдавских отношениях - в материале Молдавия разрешила украинским пограничникам действовать на своей территории на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, украина, киев, сергей корецкий, украина.ру
Новости, Молдавия, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Украина.ру

"Молдавию превращают в мишень": бывший президент республики разнес военную сделку с Киевом

10:57 09.11.2026
 
© РИА Новости . Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанкЗаседание нового парламента Молдавии
Заседание нового парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Руслан Шалапуда
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Военное соглашение между Украиной и Молдавией превратит последнюю в мишень и втянет ее в вооруженное противостояние, заявил бывший молдавский президент Владимир Воронин, передает РИА Новости
По его оценке, подписание данного документа является верхом политического безумия.
Экс-президент подчеркнул, что руководство страны не отдает себе отчет в последствиях принятого решения.
Воронин убежден, что заключение соглашения де-факто означает прямое вовлечение нейтрального государства в чужой конфликт.
Официальное подписание договора о военно-техническом сотрудничестве между Киевом и Кишиневом состоялось в конце октября. Как пояснил украинский премьер-министр Сергей Корецкий, документ регламентирует взаимный обмен опытом в военной сфере.
При этом, согласно действующей Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, который прямо запрещает стране вхождение в любые военные альянсы.
Подробнее об украино-молдавских отношениях - в материале Молдавия разрешила украинским пограничникам действовать на своей территории на сайте Украина.ру.
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