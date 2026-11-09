https://ukraina.ru/20261109/430-dronov-za-noch-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-vsu--1084360424.html

"430 дронов за ночь": ПВО отразила массированную атаку ВСУ

"430 дронов за ночь": ПВО отразила массированную атаку ВСУ - 09.11.2026 Украина.ру

"430 дронов за ночь": ПВО отразила массированную атаку ВСУ

Средства ПВО за ночь сбили 430 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Минобороны

2026-11-09T09:22

2026-11-09T09:22

2026-11-09T09:22

россия

кириши

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минобороны

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вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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По данным ведомства, дроны перехватили в период с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября. БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом."Средствами ПВО за ночь уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении Минобороны.Минувшей ночью в Ленинградской области сбили 113 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в промзоне Киришей зафиксировали попадания БПЛА. Обломки также попали в квартиру в Киришах и на крышу многоэтажки во Всеволожске. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в материале Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицуПолный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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россия, кириши, крым, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация