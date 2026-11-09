https://ukraina.ru/20261109/pivnoy-putch-nebesnaya-sotnya-adolfa-gitlera-1084337022.html

"Пивной путч": "небесная сотня" Адольфа Гитлера

"Пивной путч": "небесная сотня" Адольфа Гитлера - 09.11.2026 Украина.ру

"Пивной путч": "небесная сотня" Адольфа Гитлера

Попытка захвата власти в ноябре 1923 года закончилась для Гитлера тюремным заключением. В тюрьме будущий фюрер написал книгу "Четыре с половиной года борьбы c ложью, глупостью и трусостью" (редакционное название – "Mein Kampf", в 1925-45 годах продано более 12 млн экз.) и переосмыслил политическую стратегию, что обеспечило ему победу в 1933 году

2026-11-09T08:00

2026-11-09T08:00

2026-11-09T08:00

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история

бавария

берлин

германия

адольф гитлер

бенито муссолини

1920-ые

мятеж

путч

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Чтобы понять ситуацию в Германии в то время можно прочитать роман Ремарка "Чёрный обелиск". Его действие происходит именно в 1923 году и даже происходит драка с нацистами, которую можно уподобить "пивному путчу" (её исход решает горшок с геранью – интересно, человек дававший название самому популярному иранско-российскому беспилотнику что-то знал или оно случайно получилось?) Ну и просто факт – доллар стоил 4 млрд марок (в 1996 году курс купоно-карбованца к доллару был около 180 тыс.; но и доллар стоил в 9 раз больше, так что в ценах 96-го - 440 тыс. примерно).Непосредственным толчком к росту националистических настроений была оккупация французскими и бельгийскими войсками Рура в январе 1923 года – в качестве ответа на задержки репарационных платежей. Берлинское правительство смогло ответить на это только призывом к населению региона оказывать "пассивное сопротивление".Одной из важных составляющих общественных настроений была жажда реванша за проигранную войну, причём важным элементом было представление, что война была проиграна не на фронте, а в тылу. Эти настроения подпитывали Национал-социалистическую рабочую партию Германии.Ещё 2 сентября на митинге в Нюрнберге Гитлер и генерал Эрих Людендорф заявили о планах свержения республики и отказа от Версальского договора. Тут же был создан "Немецкий союз борьбы", в который, помимо НСДАП, вошли военизированные организации "Оберланд" Фридриха Вебера и "Имперское военное знамя" Адольфа Хайса и Эрнста Рёма. Политическим руководителем стал Гитлер, военным – отставной подполковник Крибель, исполнительный директором – фон Шойбнер-Рихтер (он погиб во время путча). Людендорф в руководство не вошёл. Он был сам по себе Людендорф – свой собственный.Вообще бывший генерал-квартирмейстер генерального штаба был не просто генералом, пусть и выдающимся – одним из организаторов разгрома русской армии Восточной Пруссии в августе-сентябре 1914 года. В 1916-18 годах он был фактическим соправителем Германской империи – вместе с начальником генерального штаба Паулем фон Гинденбургом (власть они, разумеется, получили от кайзера). Он же, среди прочего, был одним из авторов концепции "удара в спину" – поражения Германии в результате революции. Без Людендорфа и Гинденбурга Гитлер не достиг бы того, чего он достиг.Позже Людендорф в Гитлере разочаровался (у него не было условий, чтобы обдумать всё как следует) и в 1928 году из политики вообще ушёл, занявшись "герметическими штудиями". Впрочем, триумф Гитлера он застал – умер в 1937 году и был похоронен с почестями.В 1923 году Гитлер, будучи вдохновлённым успехом Муссолини, решил повторить марш чернорубашечников на Рим, захватив, для начала, власть в Мюнхене. Ресурс у него для этого был, хотя и не особенно большой – в НСДАП в это время было порядка 50 тыс. членов (для сравнения: в начале 1933 года – 850 тыс.)8 ноября в самой крупной пивной Мюнхена "Бюргербройкеллер" (а туда вмещалось до трёх тысяч человек) собрались руководители Баварии. Комиссар Густав фон Кар выступал с правительственной программой. Особенность политической жизни Германии того периода – не только партийные собрания, но и официальные мероприятия проводись в пивных, а их владельцы частенько бывали "партай геноссе" – членами разных партий. В зале присутствовали бывший командующий 7-м военным округом генерал Отто фон Лоссов (он за три недели до этого был отправлен в отставку – за самоуправство) и начальник баварской полиции полковник Ханс фон Зайсер, которые вместе с Каром составляли фактическое правительство Баварии.Фон Кар был личностью весьма примечательной. Он был популярен, обладал почти безраздельной властью в Баварии (26 сентября в земле было введено чрезвычайное положение – без согласия Берлина), позволяя себе игнорировать федеральное правительство. Будучи крайним консерватором, он терпимо относился к национальным революционерам. В частности, Кар отказался выполнять требования Берлина о закрытии НСДАП и её газеты Völkischer Beobachter после сентябрьского выступления Гитлера – он рассчитывал на поддержку нацистов в торге с Берлином.По политическим взглядам Кар был монархистом и… сепаратистом. Тут надо иметь в виду, что Бавария вошла во II Рейх одной из последних, сохранив свою конституцию и армию. В условиях 1923 года баварские сепаратисты рассчитывали избавиться от репарационных выплат и мелочного контроля скучных федеральных чиновников. 8 ноября Кар собирался выступить против "марша на Берлин", который готовил Гитлер и о котором "не знала" разведка рейхсвера (Кар был не против марша, он боялся последствия лично для себя).В общем, появление в пивной Гитлера в сопровождении вооружённых штурмовиков (СА – Sturmabteilung; ещё несколько сотен боевиков с пулемётами окружили пивную) не было совсем уж неожиданным. Будущий фюрер заявил:"Началась национальная революция! (…) Правительство Баварии и правительство рейха низложены, и сформировано временное правительство страны".Правительство состряпали тут же – буквально на коленке. Фон Кар был провозглашён регентом Баварии (потом в Баварии должен был появиться король из династии Виттельсбахов, но на тот момент реального претендента на трон ещё не было), Людендорф – главнокомандующим рейхсвером и, возможно, рейхспрезидентом, а Гитлер – рейхсканцлером. Кар на следующий день заявил, что его согласие было получено под давлением. Потом его убили во время "ночи длинных ножей".В Берлине началась паника – президент Фридрих Эберт выступил с возмущённым заявлением, командующий сухопутными войсками Ганс фон Сект поднял в ружьё рейхсвер, но пока они паниковали всё кончилось.Утром 9 ноября Гитлер и Людендорф во главе примерно трёх тысяч вооружённых штурмовиков отправились захватывать государственные учреждения. Тем временем Кара, Лоссова и Зайсера зачем-то отпустили, и они тут же позвонил в казармы полиции, которые не были заблаговременно захвачены руководителем штурмовиками. Колонну встретил отряд полиции численностью около 100 человек, который без особых раздумий открыл огонь. Гитлер, кажется, вообще не ожидал, что ему кто-то может оказать отпор.Итог: 20 убитых (из них четверо полицейских), толпа разбежалась. Герман Геринг был ранен, а фронтовик Гитлер, почуяв, что пахнет жареным, сразу залёг, что, правда, не спасло его от лёгкого ранения (заглавная картинка, где он личным примером ведёт штурмовиков на штурм, написана в стиле национал-социалистического реализма в 1940 году). Один Людендорф гордо прошествовал в центр города, посылая лучи презрения и штурмовикам, и военным, которые не последовали за ним... Там его и повязали.Гитлер удрал, но два дня спустя был изловлен. Мировая и германская пресса не жалели сарказма:"Комедия окончена… От этого поражения жалкий комик, вот уже год играющий немецкого Муссолини, уже не оправится! Стало ясно, как мало стоит за "национальной революцией", за "народной армией" болтунов со свастиками. "Национальный социализм" гитлеровского образца, сама свастика подыхает под убийственный смех" (Arbeiter Zeitung, 9 ноября 1923 года).Суд Гитлер превратил в трибуну для революционной агитации. Как бы над ним и его партией не издевались – их заметили. В апреле 1924 года Гитлер был осуждён за государственную измену – на пять лет (недорого себя ценило веймарское государство). Фото Гитлера из тюрьмы заставляют полагать, что это вообще не тюрьма была, а просто пансион какой-то. Причём просидел он там всего девять месяцев. Людендорфа вообще оправдали – герой войны всё-таки... Геринг и Гесс в это время прятались в Австрии.После прихода Гитлера к власти путч был назван революцией достоинства Национальной революцией, а 16 погибших путчистов – небесной сотней мучениками. В центре города был построен "Храм почёта", где были захоронены их останки. Флаг, под которым шли путчисты, использовался на партийных съездах в Нюрнберге в ритуале освящения партийных знамён – Гитлер прикладывал к нему новые знамёна.8 ноября 1939 года Гитлер провёл в той же пивной заседание нацистского актива (они там традиционно проводились с 1933 года). Во время, когда он должен был закончить свою речь, прозвучал взрыв – мину с часовым механизмом установил столяр Георг Эльзер. Восемь человек погибло, около 60-ти получили ранения. Гитлера спасло то, что он закончил речь на час раньше, чем было запланировано – ему срочно надо было ехать в Берлин. Эльзер позже был задержан и казнён 9 апреля 1945 года.Пивную снесли в 1979 году. Сейчас на её месте мемориальная табличка.P.S.: Ни на что не намекаем, но во время матчей Чемпионата мира по футболу в 2012 году иностранные болельщики в Киеве были особенно поражены дешевизной украинского пива… Правда, "Пивной путч" с пивом напрямую не связан, хотя Гитлер тогда ещё его пил – это уже в начале 30-х он стал трезвенником и вегетарианцем

https://ukraina.ru/20251224/fashio--znachit-puchok-100-let-so-dnya-kogda-mussolini-stal-duche-1073567118.html

https://ukraina.ru/20260628/kak-stat-fyurerom-stoyakin-i-zalesskiy-o-puti-gitlera-k-absolyutnoy-vlasti-i-fashistakh-na-ukraine-1080730241.html

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

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история, бавария, берлин, германия, адольф гитлер, бенито муссолини, 1920-ые, мятеж, путч, фашисты, нацисты