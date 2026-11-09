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Соскин разнес Зеленского за отказ ехать к Путину и выдвинул ультиматум

Соскин разнес Зеленского за отказ ехать к Путину и выдвинул ультиматум - 09.11.2026 Украина.ру

Соскин разнес Зеленского за отказ ехать к Путину и выдвинул ультиматум

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала призвал Владимира Зеленского открыть государственные границы для граждан из-за невозможности защитить страну от российских ударов

2026-11-09T10:17

2026-11-09T10:17

2026-11-09T10:27

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Соскин подверг критике позицию Зеленского, отказывающегося ехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По оценке политолога, раз он придерживается подобного курса, то обязан предоставить населению возможность беспрепятственно выехать за пределы страны. Эксперт также признал, что после недавнего мощного удара Вооруженных сил РФ сразу в нескольких украинских городах возникла катастрофическая ситуация с энергоснабжением.Утром в понедельник Министерство обороны РФ сообщило о массированных ночных ударах беспилотников по объектам энергетики, ВПК и логистики Украины. В частности, поражения получили электроподстанции в Киевской (Белая Церковь), Днепропетровской (Кривой Рог), Черкасской и Винницкой областях, питавшие оборонные предприятия. Также под удар попали сборочные цеха Глобинского завода БПЛА в Полтавской области и сухогруз с иностранным оружием в акватории Черного моря.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, украина, соскин, владимир зеленский, леонид кучма, украина.ру