https://ukraina.ru/20261109/akt-otchayaniya-kiselev-o-tom-chto-seychas-proiskhodit-s-evropoy-1084363239.html

Акт отчаяния: Киселев о том, что сейчас происходит с Европой

Акт отчаяния: Киселев о том, что сейчас происходит с Европой - 09.11.2026 Украина.ру

Акт отчаяния: Киселев о том, что сейчас происходит с Европой

Запад может позавидовать России - ее единству и солидарности. А Европа, между тем, все больше погружается в пучину кризиса. Об этом в своей авторской программе

2026-11-09T10:53

2026-11-09T10:53

2026-11-09T10:53

эксклюзив

украина

европа

германия

киселев

фридрих мерц

владимир зеленский

россия

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Четвертого ноября у нас в календаре была красная дата – День народного единства. Появилась она впервые относительно недавно, в 2005 году, рассказал Киселев."И, я помню, многими поначалу праздник по случаю изгнания каких-то поляков из Москвы в смутное время 17 века воспринимался даже несколько искусственно. Но с тех пор каждый год нашего столетия добавляет в День народного единства новый смысл и новую глубину. А неизменным условием огромного запаса нашей прочности остается единство, внутренняя теплота в российском обществе, солидарность и уверенность в собственной неизбывной силе", – отметил он.А вот уже с этих позиций глянем от нас на запад. Сначала на самый ближний, Украину, а потом и за украинский горизонт, на Европу.Может, даже и символично как-то для контраста, в Борщаговке, спальный район на юго-западе Киева, вдруг обнаружили мрачный подвал, некую пыточную, полную избитых и покалеченных мужчин.Мы это все видели в новостях, и со слов главы Офиса президента, террориста и экстремиста Кирилла Буданова* знаем, что таких подвалов, или еще как их там называют, ям, много, прокомментировал Киселев.Мы же помним, как точно такую же пыточную яму под названием "Библиотека" нашли в здании аэропорта в Мариуполе. Держали ее те же "азовцы"**. И помним, как их, таких расписных, оттуда выковыривали, из Мариуполя.Орел Рейха у них соседствует с украинским трезубцем и руной. А человеконенавистнические нацистские теории – руководство к действию.Вот Львов 31 октября. Празднование языческого, по сути, Хэллоуина прекрасно совмещается с днем рождения преступника Бандеры. Самый трудный вопрос для них, своего рода тест – чего вы хотите? Самый прямой ответ: чтобы не было москалей.При этом созидательного плана развития своей родной Украины как не было, так и нет. Нельзя же считать членство в ЕС и НАТО планом. А вся суть их мировоззрения – лишь ненависть и готовность к унижению и насилию.Таким образом они самоутверждаются. Агрессивное националистическое меньшинство породило насквозь коррумпированную и зависимую от Запада власть. Для власти эта война – источник наживы, который не должен пересохнуть, сказал Киселев.По его словам, без войны и ненависти к русским, к своим, кто не согласен и просто боится, к "слабакам", что не способны откупиться от ТЦК, исчезает эго. А вопрос "Зачем я?" – убийственен.В разгар позора с тайной и незаконной тюрьмой в Борщаговке Зеленский, видимо, чтобы не отвечать на вопросы, не нашел ничего лучшего, как сбежать из страны.Объявился он под крылом у канцлера Мерца. Мерц, уже спаливший свою репутацию у немцев из-за того, что привержен Украине Зеленского больше, чем родной Германии, в очередной раз дал клятву верности.Мерц: "Дорогой Владимир, знай, Германия и федеральное правительство Германии по-прежнему всецело на твоей стороне"."При этом пыточную яму в Борщаговке Мерц в упор не видит. Для него, значит, это приемлемо и ничего особенного. Собственно, так оно и есть. Ничего удивительного. Как пыточная в Борщаговке - символ большого концлагеря Украины, так и сама фигура канцлера Мерца – символ переродившейся Европы", – отметил ведущий.Это раньше, даже еще в конце прошлого века, в Европе щепетильно относились к правам человека и ценности человеческой жизни. Сейчас не так. Официальный Брюссель скандал в Борщаговке не заметил, но попыток перелицевать смыслы хватало.По словам Киселева, чемпионы здесь – англичане. Рассказывая о пыточной яме в Киеве, агентство Reuters называет ее мягче некуда - военным общежитием – military dormitory и базой Национальной гвардии. Сам факт обнаружения тюрьмы расценен как инцидент, спланированный с целью дискредитации усилий Украины в ходе войны.Все в рамках украинской версии о том, что скандал сфабрикован. Ну да, суровые условия военного времени. Ну да, неряшливость, наведут порядок. "Не отвратительно?" - задался вопросом Киселев.Ну а что в самой Европе?Европа переродилась даже внешне, полагает Киселев. Вот африканский блогер блуждает по столичному рынку во Франции и не верит, что это Париж. Родные люди и родные продукты. Да это Африка, хохоча, восклицает наш герой.А вот кадры 2015-го. Европа фактически открывает границы для мигрантов с Ближнего Востока, стран Азии и Африки. В Германии их встречают с цветами, игрушками и обещаниями лучшей жизни.Канцлер ФРГ в 2005-2021 гг. Ангела Меркель: "Германия сильная страна. Мы в своей истории сделали очень много. Так что мы справимся и с этим".Ну а что сегодня? Соотношение коренного населения в странах Европы и приезжих стремительно меняется, отметил ведущий. Австрийский институт ремиграции публикует таблицу, которая на официальной статистике показывает прогноз, в каких странах Европы и когда коренное население станет меньшинством.Так вот, первая уже в следующем десятилетии ленточку пересечет Швейцария. За ней в 2044 году Бельгия. А уже в 2045 году и Германия. Франция в 2050 году. Но там как-то все острее.Да вот 31 октября после футбольного матча третьей лиги в городке Соттевиль-ле-Руан группа местных болельщиков на ресторанной террасе подверглась жестокому нападению банды мигрантов, члены которой откровенно пришли бить белых в масках с железными прутьями и топориками в руках. Пострадавших четверо, троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.Европа самонадеянно запустила к себе миллионы мигрантов, но при этом расовое высокомерие не позволило их как следует адаптировать к местным условиям и культуре."Сегодняшнее насилие на европейских улицах - это картинка сломавшейся системы, которую полиции не починить. Забастовка и демонстрация в Европе уже каждый день", - рассказал Киселев.Во Франции за неделю на улицы вышли более миллиона человек. Против них выставлены десятки тысяч полицейских. В полицейских летят камни, в ответ - газовые шашки. Доходит и до жесткой рукопашной.Ведь это даже не беспорядки, а некий акт отчаяния. Акт отчаяния тех, кого обманули в том, что жизнь будет честнее, благороднее и вообще лучше. А она не будет, уверен Киселев.Обманули в том, что, жертвуя Украине, Россию вот-вот удастся победить. И тогда-то все и наладится. А Россия вдруг и уже в который раз предстала непобедимой. А значит, курс на то, что удастся за счет нее поживиться, оказался ложным.В европейской политике теперь слово, обещания, договоренность, будь то в устном или письменном виде, все легко нарушается. Говорится одно, а в виду имеется другое.Можно заключить Минские соглашения по урегулированию статуса Донбасса на Украине, а потом сказать, что это не всерьез, лишь бы чтобы выиграть время на перевооружение Украины для продолжения войны.Меркель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом в 2023 году: "Минские соглашения дали Украине больше времени. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку".Президент Франции в 2012-2017 гг. Франсуа Олланд: "Думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности".Правом манипулируют безбожно, добавил Киселев. Теперь, оказывается, можно накладывать руку на зарубежные активы иностранных государств, например России. Можно пиратствовать на море, захватывая танкеры, и сливать чужую нефть. И так во всем.Раньше СССР строил стены и околючивал себя. Сейчас этим занимается внутри себя и по периметру Европа. Нам оттуда всегда превозносили прелести свободы передвижения. Сейчас мы за свободу передвижения, а нам опять-таки санкции и визовые запреты.А что они там сейчас творят со спортом, который поначалу был вне политики, а сейчас превращен Западом и прежде всего Европой в поле ненависти, политических демаршей и ультиматумов?"И знаете, Россия ведь тоже меняется. Трудности нас закаляют. Опыт 21 века делает нас трезвее и спокойнее. Как-то даже ироничнее в отношении вывертов Запада. Мы больше прислушиваемся к себе, увереннее планируем и по-настоящему ценим искреннюю открытость", - рассказал Киселев.А уж народное единство – это как раз то, в чем Европа может нам позавидовать. И завидует, резюмировал он.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, германия, киселев, фридрих мерц, владимир зеленский, россия