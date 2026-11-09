https://ukraina.ru/20261109/nochnoy-pogrom-infrastruktury-vs-rf-atakovali-elektropodstantsii-i-zavod-bpla-na-ukraine-1084360279.html

Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА

Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА - 09.11.2026 Украина.ру

Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА

Российские военные минувшей ночью нанесли массированные удары беспилотниками по объектам энергетики, ВПК и логистики Украины, сообщили 9 ноября в Минобороны РФ

2026-11-09T09:01

2026-11-09T09:01

2026-11-09T09:24

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спецоперация

россия

украина

киевская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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В Киевской области атакована электроподстанция в районе Белой Церкви, а в Днепропетровской — аналогичный объект под Кривым Рогом. Также из строя выведены электроподстанция возле Черкасс и тяговая подстанция в Винницкой области. Эти узлы обеспечивали работу оборонных предприятий и снабжение подразделений ВСУ.В Полтавской области целью налета стал Глобинский завод. На территории этого предприятия украинская сторона осуществляла сборку и хранение ударных беспилотников большой дальности.Кроме того, был перекрыт морской канал снабжения. Юго-западнее Одессы в акватории Черного моря под удар попал сухогруз, перевозивший партию иностранного вооружения, военного имущества и грузов двойного назначения.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

россия

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сво, спецоперация, россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру