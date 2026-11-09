https://ukraina.ru/20261109/rubio-raskryl-vokrug-kakoy-temy-krutyatsya-peregovory-po-ukraine-1084359720.html
Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине
Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине - 09.11.2026 Украина.ру
Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на достижение конкретных результатов по мирному урегулированию украинского конфликта на предстоящей встрече в ОАЭ
2026-11-09T08:26
2026-11-09T08:26
2026-11-09T08:28
сша
новости
оаэ
россия
марко рубио
джаред кушнер
стив уиткофф
украина.ру
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Он рассказал журналистам, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже вылетели на переговоры в Абу-Даби.Вопрос предоставления гарантий безопасности украинской стороне Рубио назвал одной из фундаментальных тем для завершения боевых действий. По его словам, эта тема оставалась ключевой на протяжении всего периода обсуждения кризиса и неизменно поднималась в рамках любых дискуссий о возможном дипломатическом решении.Намеченная в Абу-Даби встреча станет первыми трехсторонними переговорами между Россией, США и Украиной с февраля. Ранее представитель президента США Джаред Кушнер отмечал, что на первом этапе Вашингтон планирует проанализировать перспективы дипломатического процесса, после чего намерен скоординировать позиции с европейскими союзниками. В случае фиксации реального прогресса формат диалога планируют масштабировать и привлечь к нему европейские государства напрямую.Со стороны американского спецпосланника Стива Уиткоффа также поступала информация о планах детально разобрать в ОАЭ механизмы снижения военной напряженности, гуманитарный трек и общую дорожную карту к долгосрочному миру. Российское руководство подтвердило отправку своих дипломатов в Абу-Даби. Возглавлять делегацию со стороны Москвы будет помощник президента России Владимир Мединский.О представителях Украины - в материале Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, оаэ, россия, марко рубио, джаред кушнер, стив уиткофф, украина.ру
США, Новости, ОАЭ, Россия, Марко Рубио, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Украина.ру
Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине
08:26 09.11.2026 (обновлено: 08:28 09.11.2026)
Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на достижение конкретных результатов по мирному урегулированию украинского конфликта на предстоящей встрече в ОАЭ
Он рассказал журналистам, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже вылетели на переговоры в Абу-Даби.
Вопрос предоставления гарантий безопасности украинской стороне Рубио назвал одной из фундаментальных тем для завершения боевых действий. По его словам, эта тема оставалась ключевой на протяжении всего периода обсуждения кризиса и неизменно поднималась в рамках любых дискуссий о возможном дипломатическом решении.
Намеченная в Абу-Даби встреча станет первыми трехсторонними переговорами между Россией, США и Украиной с февраля.
Ранее представитель президента США Джаред Кушнер отмечал, что на первом этапе Вашингтон планирует проанализировать перспективы дипломатического процесса, после чего намерен скоординировать позиции с европейскими союзниками. В случае фиксации реального прогресса формат диалога планируют масштабировать и привлечь к нему европейские государства напрямую.
Со стороны американского спецпосланника Стива Уиткоффа также поступала информация о планах детально разобрать в ОАЭ механизмы снижения военной напряженности, гуманитарный трек и общую дорожную карту к долгосрочному миру.
Российское руководство подтвердило отправку своих дипломатов в Абу-Даби. Возглавлять делегацию со стороны Москвы будет помощник президента России Владимир Мединский.