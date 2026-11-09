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Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине

Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине - 09.11.2026 Украина.ру

Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на достижение конкретных результатов по мирному урегулированию украинского конфликта на предстоящей встрече в ОАЭ

2026-11-09T08:26

2026-11-09T08:26

2026-11-09T08:28

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стив уиткофф

украина.ру

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Он рассказал журналистам, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже вылетели на переговоры в Абу-Даби.Вопрос предоставления гарантий безопасности украинской стороне Рубио назвал одной из фундаментальных тем для завершения боевых действий. По его словам, эта тема оставалась ключевой на протяжении всего периода обсуждения кризиса и неизменно поднималась в рамках любых дискуссий о возможном дипломатическом решении.Намеченная в Абу-Даби встреча станет первыми трехсторонними переговорами между Россией, США и Украиной с февраля. Ранее представитель президента США Джаред Кушнер отмечал, что на первом этапе Вашингтон планирует проанализировать перспективы дипломатического процесса, после чего намерен скоординировать позиции с европейскими союзниками. В случае фиксации реального прогресса формат диалога планируют масштабировать и привлечь к нему европейские государства напрямую.Со стороны американского спецпосланника Стива Уиткоффа также поступала информация о планах детально разобрать в ОАЭ механизмы снижения военной напряженности, гуманитарный трек и общую дорожную карту к долгосрочному миру. Российское руководство подтвердило отправку своих дипломатов в Абу-Даби. Возглавлять делегацию со стороны Москвы будет помощник президента России Владимир Мединский.О представителях Украины - в материале Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

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сша, новости, оаэ, россия, марко рубио, джаред кушнер, стив уиткофф, украина.ру