https://ukraina.ru/20250612/na-grani-yadernogo-otveta-ekspert-o-tom-pochemu-rossiya-sderzhala-udar-1063851339.html

На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар

На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар - 12.06.2025 Украина.ру

На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар

Нападение на российские стратегические бомбардировщики является прямым покушением на ядерную триаду страны, что согласно военной доктрине дает основания для ответного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-06-12T04:45

2025-06-12T04:45

2025-06-12T04:45

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"Любые самолеты, которые входят в состав стратегических сил, являются носителями ядерного оружия... То, что эти самолеты относятся к ядерной триаде, сомнений нет никаких", — подчеркнул эксперт.Кнутов отметил, что подобная атака представляет собой casus belli — формальное основание для ответных мер ядерного характера. Однако, по словам эксперта, руководство России демонстрирует сдержанность.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/novaya-volna-udarov-armii-rf-ataki-na-porty-goroda-i-kritika-ukrainskoy-pvo-1063834014.html

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новости, россия, курская область, москва, юрий кнутов, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины