На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Нападение на российские стратегические бомбардировщики является прямым покушением на ядерную триаду страны, что согласно военной доктрине дает основания для ответного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
"Любые самолеты, которые входят в состав стратегических сил, являются носителями ядерного оружия... То, что эти самолеты относятся к ядерной триаде, сомнений нет никаких", — подчеркнул эксперт.
"Мы понимаем последствия этого шага, и благодаря долготерпению руководства страны этот удар не наносится", — заключил собеседник издания.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
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