На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар - 12.06.2025 Украина.ру
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На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар - 12.06.2025 Украина.ру
На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
Нападение на российские стратегические бомбардировщики является прямым покушением на ядерную триаду страны, что согласно военной доктрине дает основания для ответного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-06-12T04:45
2025-06-12T04:45
новости
россия
курская область
москва
юрий кнутов
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дональд трамп
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"Любые самолеты, которые входят в состав стратегических сил, являются носителями ядерного оружия... То, что эти самолеты относятся к ядерной триаде, сомнений нет никаких", — подчеркнул эксперт.Кнутов отметил, что подобная атака представляет собой casus belli — формальное основание для ответных мер ядерного характера. Однако, по словам эксперта, руководство России демонстрирует сдержанность.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, москва, юрий кнутов, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Москва, Юрий Кнутов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар

04:45 12.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Нападение на российские стратегические бомбардировщики является прямым покушением на ядерную триаду страны, что согласно военной доктрине дает основания для ответного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
"Любые самолеты, которые входят в состав стратегических сил, являются носителями ядерного оружия... То, что эти самолеты относятся к ядерной триаде, сомнений нет никаких", — подчеркнул эксперт.
Кнутов отметил, что подобная атака представляет собой casus belli — формальное основание для ответных мер ядерного характера. Однако, по словам эксперта, руководство России демонстрирует сдержанность.
"Мы понимаем последствия этого шага, и благодаря долготерпению руководства страны этот удар не наносится", — заключил собеседник издания.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вчера, 10:14
Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВОРоссийские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины в ответ на атаки ВСУ
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
04:45На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
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