https://ukraina.ru/20250610/yuriy-knutov-poka-vsu-s-poteryami-shturmuyut-ttkino-rossiya-otkryvaet-put-k-zaporozhyu-i-dnepropetrovsku-1063823938.html

Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску

Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску - 10.06.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску

Выход к Днепру имеет огромное значение, потому что разрезает украинскую группировку пополам. Сегодня наше наступление в нескольких местах ведет к тому, что резервы противника постоянно раздергиваются. Их переброска из одного места в другое будет невозможна.

2025-06-10T19:30

2025-06-10T19:30

2025-06-10T19:30

интервью

украина

россия

израиль

владимир зеленский

пит хегсет

юрий кнутов

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.- Юрий Альбертович, украинская сторона также жалуется на возросшую интенсивность воздушных атак. Связано ли это с терактами в Брянской и Курской области и ударами по стратегической авиации, или это плановая работа наших ВКС?- Официальное заявление о том, что Россия ответит на теракты, было. Комплексный удар ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр" и БПЛА "Герань" один из ответов.Украинские телеграм-каналы публикуют фото горящих объектов: завод "Артем" в Киеве, подземные склады в Ровно, где предполагается хранение натовской техники.Зеленский выступил с истеричным обращением к НАТО, чтобы страны Альянса вмешались на стороне Украины в конфликт. При этом генштаб ВСУ утверждает, что все ракеты были сбиты.Это звучит курьезно с учетом того, что ТГ-каналы показывают пораженные украинские объекты. Это говорит о том, что руководство Украины находится в растерянности и не координирует действия между Зеленским, минобороны и Генштабом.Это серьезный симптом, на который обращают внимание даже зарубежные эксперты.- Были ли недавние атаки стратегические бомбардировщики действительно нападением на ядерную триаду России? Противники этой версии утверждают, что поврежденные самолеты не были носителями ядерного оружия?- Любые самолеты, которые входят в состав стратегических сил, являются носителями ядерного оружия. Они могут применять оружие в обычном снаряжении, те же крылатые ракеты, либо в ядерном снаряжении.То, что эти самолеты относятся к ядерной триаде, сомнений нет никаких. И нападение на нее согласно военной доктрины, casus belli, основание для применения в ответ тактического ядерного оружия.Но мы понимаем последствия этого шага, и благодаря долготерпению руководства страны этот удар не наносится.- Может ли позиция нашего руководства измениться?- Мы избегаем радикальных действий, потому что переговорные двери между Вашингтоном и Москвой открыты. Мы рассчитываем добиться нормализации отношений между двумя странами и не допустить третью мировую войну.Поэтому мы сдержанно отвечаем на провокационный удар, который был сделан Зеленским при поддержке Лондона, Берлина и Парижа.Но терпению может закончиться, и много будет зависеть от позиции США.На недавнем саммите министров обороны стран НАТО глава Пентагона Пит Хегсет официально заявил, что США удалось убедить Германию и Британию взять на себя ответственность за Украину. То есть Штаты публично объявили, что пытаются выйти из украинского конфликта.Но европейцы пока не осознали, чем им может грозить ядерный конфликт. Осознание этой угрозы значительно бы понизило градус поддержки Украины.- В израильском МИД опровергли заявление своего посла в Киеве о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву. Имела ли место поставка этих ЗРК в действительности?- Комплексы Patriot Израиль обещал передать Украине до обострения отношений с Ираном. Потом Израиль постановил поставку. Но учитывая, что идут прямые переговоры между США и Ираном, Израиль вновь вернулся к вопросу передачи восьми комплексов Patriotкиевскому режиму.Это комплексы старой модификации PAC-2, не PAC-3 в противоракетном варианте. Но есть вероятность, что американцы могут их доработать и через европейскую страну отправить на Украину.Но главная проблема заключается в том, где Украина будет брать ракеты. Настрой американцев на поставку ракет пессимистичный: ракеты нужны самим США и Израилю.В любом случае отправка этих комплексов будет способствовать эскалации ситуации. Их разместят вокруг предприятий, которые будут собирать европейское оружие. Компания Renault уже заявила, что будет на территории Украины производить БПЛА.Немцы уже открыли предприятия по ремонту своей бронетехнике. Так что на Украине есть, что прикрывать этими комплексами.Какое количество ракет Израиль готов передать Украине не раскрывается.- Какое оперативно-тактическое значение имеет прорыв российской армии в Днепропетровскую область?- Готовится штурм Покровска, идет штурм Часов Яра, идет, пусть и медленно, но настойчиво создание буферной зоны в Харьковской и Сумской области. Выход в Днепропетровскую область имеет политическое и военное значение.Там не так много населенных пунктов, которые можно превратить в опорные, используя каменные здания в качестве укреплений. Степи, лесополосы в которых, правда, способствуют как продвижению, так и обороне. Таким образом открываются перспективы наступления как к Запорожью, так и к Днепру.Выход к Днепру имеет огромное значение, потому что разрезает украинскую группировку пополам.Сегодня наше наступление в нескольких местах ведет к тому, что резервы противника постоянно раздергиваются. Их переброска из одного места в другое будет невозможна в случае выхода наших войск к Днепру. ВСУ будет намного сложнее организовывать оборону.Плюс сам Днепропетровск крупный логистический и промышленный центр. Но это задачи не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.С политической точки зрения это мощный удар по Зеленскому, который пытается прорваться в Курскую область и устраивает мясные штурмы в районе Теткино, чтобы заявить на Западе, что он ведет боевые действия на территории России. Эти катастрофические потери украинской армии все труднее восполнять.Подробнее о ситуации на других участках зоны СВО Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ

https://ukraina.ru/20250610/mikhail-onufrienko-vykhod-vs-rossii-v-dnepropetrovskuyu-oblast-obespechit-s-flanga-nastuplenie-na-1063799949.html

https://ukraina.ru/20250610/do-svidaniya-my-voyuem-dalshe-ruslan-kalinchuk-o-tom-zachem-kiev-sorval-obmen-plennymi-i-telami-boytsov-1063800279.html

украина

россия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, израиль, владимир зеленский, пит хегсет, юрий кнутов, вооруженные силы украины, нато