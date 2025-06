https://ukraina.ru/20250610/khronika-energeticheskie-voyny-ukraina-prodaet-virtualnyy-gaz-rossiya-naraschivaet-postavki-v-kitay-i-1063802730.html

Хроника энергетической войны. Украина продает виртуальный газ, Россия наращивает поставки в Китай и Индию

Киев представляет Западную Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа, чтобы получить от Запада новые инвестиции и современную технику. Но с 2014 года оценка запасов уже снизилась в разы.ю

Киев обещает превратить Западную Украину в "сланцевый Клондайк"Украина пытается привлечь частные инвестиции и новые технологии бурения, чтобы получить доступ к неиспользованным и якобы огромным запасам сланцевого газа в стране. В первую очередь речь идёт об Олевской площади на стыке Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Об этом 9 июня сообщило британское издание The Telegraph.По данным источников издания, близких к киевским властям, чиновники стремятся привлечь иностранные технологии и опытных недропользователей для разработки нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья на западе Украины. В частности, Украина стремится к освоению технологии добычи сланцевого газа с применением метода фрекинга, или гидроразрыва пласта (ГРП). Заявленная цель – стать крупным экспортером газа и "совершить революцию на энергетическом рынке Европы".Приоритетная задача для Киева ныне – восстановить сильно пострадавший минувшей зимой украинский газовый сектор (выведено из строя 40% мощностей). Правительство Украины было вынуждено использовать почти все запасы газа, ведь к концу зимы они были практически исчерпаны. Несмотря на это, по мнению украинского Минэнерго, в течение 18 месяцев можно не только заполнить газом подземные хранилища (ПХГ) Украины объемом 32 млрд кубометров, но и создать резерв газа для экспорта.Сейчас самые большие в Европе украинские ПХГ заполнены всего на 7% (для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет ныне около 50%). Поставки газа из Южной и Восточной Европы на Украину тормозятся из-за бюрократии и отсутствия согласованных правил на рынке. "Но если Украина сама сможет добывать излишек газа, импорт будет не нужен. Это также снизит зависимость Европы от дорогостоящего сжиженного природного газа, который начали активно завозить после сокращения поставок российского трубопроводного газа в 2022 году. В случае быстрого запуска украинского фрекинга возможно даже глобальное снижение цен на энергоносители", – рекламирует очередной украинский прожект британское издание.В публикации отмечается, что Украина имеет достаточно месторождений традиционного газа, чтобы покрыть собственное потребление и стать нетто-экспортером, а добыча сланцевого газа окажет достаточно глубокое влияние на развитие страны. Такой поворот поможет изменить судьбу энергетических рынков Европы, которые остаются в напряжении после прекращения экспорта российского трубопроводного газа через Украину, пишет The Telegraph.Основное внимание Киев сосредоточил на западных регионах Украины, где находится большинство нетрадиционных газовых ресурсов. Чиновники из Минэнерго Украины используют дипломатические связи с Западом, чтобы найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Так, на прошлой неделе высокопоставленная правительственная делегация посетила Бакинский энергетический форум, чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.В рамках мероприятия было заявлено, что Львовско-Люблинская геологическая зона, которая находится на украинско-польской границе, с украинской стороны лучше, поскольку обладает более высокой пористостью и низким содержанием глины, что делает её подходящей для фрекинга.Наиболее перспективным для добычи сланцевого газа участком украинских недр считается Олесская площадь, которая охватывает территории трёх западных областей – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Её площадь составляет 6324 квадратных километров. По оценкам Киева, Олесская площадь содержит от 0,8 до 1,5 трлн кубометров сланцевого газа, чего достаточно для удовлетворения внутренних потребностей Украины на десятилетия.Однако вопрос о том, какая часть этих ресурсов может быть извлечена с экономической выгодой, остаётся открытым. В конце 2014 года американская компания Chevron, которая в мае 2012-го стала победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Олесской площади, отказалась от 50% доли в проекте её освоения ещё до начала бурения (кстати, тогда Киев оценивал потенциал этой площади в 3-3,5 трлн кубометров сланцевого газа).При этом компания заявила, что уходит не из-за политической нестабильности или нехватки ресурсов, а из-за неспособности Киева "провести конкретные налоговые реформы, необходимые для привлечения иностранных инвестиций в сектор добычи сланцевого газа". До того Chevron обещала инвестировать $350 млн в разведку сланцевого газа, а общие инвестиции в добычу должны были составить более $10 млрд. Компания планировала создать 10-15 тысяч рабочих мест.Ныне же, как сообщает The Telegraph, администрация Владимира Зеленского стремится оптимизировать работу и сократить бюрократические препоны, которые ранее отпугивали иностранных инвесторов. В апреле 2025 года право собственности на соглашение о разделе продукции по Олесской площади было передано от государственного холдинга "Недра Украины" компании "Укрнафта", которую можно использовать как "прокладку" для передачи украинских недр западным инвесторам."У Украины уже есть определенный опыт с фрекингом, проводили испытания этого метода на старых скважинах, и результаты были обнадеживающими. Но для запуска полномасштабной добычи сланцевого газа нужны новые инвестиции и современная техника, прежде всего из США", – пишет британское издание, и делает вывод, что получить всё это Киев попытается в ходе реализации соглашения с США о доступе к украинским природным ресурсам.Напомним, что в 2012-2013 годах на Западной Украине проходили протесты жителей тех местностей, где была запланирована добыча сланцевого газа методом ГРП. Против Chevron активно выступали областные советы, в которых большинство тогда имела националистическая партия "Свобода". Сообщалось даже, что "Свобода" требовала у Chevron деньги за то, чтобы компании разрешили добывать газ на Западной Украине.Россия нарастила экспорт энергетического угля в Китай, а нефти – в ИндиюРоссия в мае увеличила экспорт энергетического угля в КНР до 4,58 млн т, что является рекордным месячным значением с начала прошлого года. Показатель увеличился примерно в 1,8 раза относительно предыдущего месяца и на 7,2% год к году. Об этом 9 июня сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.По словам источника издания в угольной отрасли, в КНР увеличились закупки угля для ТЭС. Он отметил, что апрель и май там оказались очень засушливыми, и китайская ГЭС "Три ущелья" работала с загрузкой на 30% ниже 2024 года. Помимо этого, добыча энергетического угля в Китае сократилась на 2% год к году в апреле и продолжила падать в мае на фоне убытков, указал собеседник "Коммерсанта".Стоимость импортного угля калорийностью 5500 ккал с учетом стоимости доставки в КНР составляет около $70 за тонну, сообщает издание со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Стоимость местного угля аналогичного качества в северных портах Китая находится на уровне 620 юаней за тонну. По словам источника издания, в стране уже три недели подряд сокращаются запасы угля в портах.Директор ЦЦИ Евгений Грачёв рассказал "Коммерсанту", что российский уголь интересен импортёрам, поскольку его стоимость ниже, чем у производителей на внутреннем рынке Китая. Далеко не все компании КНР могут снижать цены и дальше из-за более высокой себестоимости, отметил он.В то же время эта ситуация создает риски дальнейших экспортных поставок в страну, указал Грачёв. Заинтересованность местных энергетических компаний в закупках китайского угля по долгосрочным контрактам снижается, а в закупках по более низкой стоимости на рынке – повышается. Мнение о возможном введении контроля над объёмами импорта со стороны государства звучит на рынке все чаще, отметил эксперт.По мнению NEFT Research, перспективным направлением экспорта угля из России в ближайшее время станет также Южная Корея, пишет "Коммерсантъ". Там цены на уголь высокой калорийности продолжили расти в связи с высоким спросом коммунальных предприятий и серией новых тендеров, а опасения по поводу санкций против российского угля, по-видимому, стали слабее, отмечают аналитики.При этом поставки российского энергетического угля в Индию выросли в мае на 19% месяц к месяцу и в два раза год к году, до 1,36 млн т. Но главный показатель российско-индийского сотрудничества в энергетической сфере состоит в другом: Россия снижает скидки на нефть марки Urals для потребителей в Индии. Об этом 6 июня сообщило британское агентство Reuters.В публикации отмечается, что дисконт на спотовые поставки сырья для индийских компаний на июль 2025 года составил в среднем $2,25 за баррель. Это самая низкая скидка на российскую нефть, поставляемую в Индию, с начала специальной военной операции на Украине. "Ряд покупателей российской нефти в Индии смогут получить необходимые объёмы сорта Urals в июле лишь в случае заключения долгосрочных контрактов", – сообщило агентство.При этом подчеркивается, что Индия остается главным импортером нефти из РФ морским путем. "В мае поставки российской нефти в Индию достигли 10-месячного максимума. В этой связи спрос на российский ресурс со стороны Индии влияет на доступность сырья", – отмечено в материале.Так, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Reliance Industries недавно заключил соглашение на покупку крупной партии нефти с компанией "Роснефть". В прошлом году подобная сделка привела к снижению доступности Urals на спотовом рынке.Как отметили опрошенные Reuters аналитики нефтяного рынка, в настоящее время фиксируется высокий спрос на нефть из России также со стороны турецких партнеров. В последнее время турецкие компании пытаются составить конкуренцию индийским покупателям.Напомним, на протяжении последних нескольких недель нефтяной рынок жил ожиданиями вторичных санкций США в отношении стран, приобретающих российское сырье. На введении соответствующих ограничений настаивали Европа, Украина и группа американских сенаторов. Однако президент США, за которым остается последнее слово в этом вопросе, пока отказывается вводить дополнительные рестрикции в отношении российского нефтяного сектора.

