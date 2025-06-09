https://ukraina.ru/20250609/vybory-gubernatora-kurskoy-oblasti-planiruyutsya-na-sentyabr-1063783033.html

Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь

Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь - 09.06.2025 Украина.ру

Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь

Внеочередные выборы губернатора Курской области должны быть назначены на сентябрь 2025 года. Об этом заявил председатель областной Думы Юрий Амерев.

2025-06-09T11:56

2025-06-09T11:56

2025-06-09T11:56

новости

курская область

россия

хинштейн

алексей смирнов (губернатор)

владимир путин

выборы

местные выборы

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96bb132ad4355a560d8ab762cdc6ad28.jpg

Вопрос о выборах губернатора Курской области Амерев обозначил в ходе заседания областного правительства. По его словам, на этой неделе планируется провести заседание Курской областной Думы с рассмотрением вопроса о выборах губернатора среди наиболее важных в повестке."Назначение досрочных выборов губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законом, выборы должны быть назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Амерев.Депутаты также рассмотрят исполнение областного бюджета в 2024 году и ряд других вопросов.Со вступительным словом на заседании правительства области выступил также врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее, 5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе прежнего губернатора области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области Также на эту тему: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, хинштейн, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, выборы, местные выборы, кто