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Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь
Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь - 09.06.2025 Украина.ру
Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь
Внеочередные выборы губернатора Курской области должны быть назначены на сентябрь 2025 года. Об этом заявил председатель областной Думы Юрий Амерев.
2025-06-09T11:56
2025-06-09T11:56
2025-06-09T11:56
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курская область
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Вопрос о выборах губернатора Курской области Амерев обозначил в ходе заседания областного правительства. По его словам, на этой неделе планируется провести заседание Курской областной Думы с рассмотрением вопроса о выборах губернатора среди наиболее важных в повестке."Назначение досрочных выборов губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законом, выборы должны быть назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Амерев.Депутаты также рассмотрят исполнение областного бюджета в 2024 году и ряд других вопросов.Со вступительным словом на заседании правительства области выступил также врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее, 5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе прежнего губернатора области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области Также на эту тему: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
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Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь
Внеочередные выборы губернатора Курской области должны быть назначены на сентябрь 2025 года. Об этом заявил председатель областной Думы Юрий Амерев.