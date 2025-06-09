Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь - 09.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250609/vybory-gubernatora-kurskoy-oblasti-planiruyutsya-na-sentyabr-1063783033.html
Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь
Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь - 09.06.2025 Украина.ру
Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь
Внеочередные выборы губернатора Курской области должны быть назначены на сентябрь 2025 года. Об этом заявил председатель областной Думы Юрий Амерев.
2025-06-09T11:56
2025-06-09T11:56
новости
курская область
россия
хинштейн
алексей смирнов (губернатор)
владимир путин
выборы
местные выборы
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96bb132ad4355a560d8ab762cdc6ad28.jpg
Вопрос о выборах губернатора Курской области Амерев обозначил в ходе заседания областного правительства. По его словам, на этой неделе планируется провести заседание Курской областной Думы с рассмотрением вопроса о выборах губернатора среди наиболее важных в повестке."Назначение досрочных выборов губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законом, выборы должны быть назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Амерев.Депутаты также рассмотрят исполнение областного бюджета в 2024 году и ряд других вопросов.Со вступительным словом на заседании правительства области выступил также врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее, 5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе прежнего губернатора области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области Также на эту тему: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab5b49d09da12016046f7b329c868cfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, хинштейн, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, выборы, местные выборы, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Алексей Смирнов (губернатор), Владимир Путин, выборы, местные выборы, КТО

Выборы губернатора Курской области планируются на сентябрь

11:56 09.06.2025
 
Хинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе
Читать в
ДзенTelegram
Внеочередные выборы губернатора Курской области должны быть назначены на сентябрь 2025 года. Об этом заявил председатель областной Думы Юрий Амерев.
Вопрос о выборах губернатора Курской области Амерев обозначил в ходе заседания областного правительства. По его словам, на этой неделе планируется провести заседание Курской областной Думы с рассмотрением вопроса о выборах губернатора среди наиболее важных в повестке.
"Назначение досрочных выборов губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законом, выборы должны быть назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Амерев.
Депутаты также рассмотрят исполнение областного бюджета в 2024 году и ряд других вопросов.
Со вступительным словом на заседании правительства области выступил также врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее, 5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе прежнего губернатора области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.
В апреле по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. МВД России официально проинформировало об этом громком уголовном деле. Подробности в публикации Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
Также на эту тему: Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияХинштейнАлексей Смирнов (губернатор)Владимир Путинвыборыместные выборыКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Запорожская область полностью обесточена – губернатор
15:13Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
15:08Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие
15:03Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
14:51ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
14:47Лавров рассказал, как Блинкен провоцировал войну на Украине в 2021 году
14:45Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
14:36Финансовые гайки Банковой, или как сорвать резьбу там, где ее давно нет: Лизан об украинской экономике
14:28El Pais: на Украине боевые дроны собирают в частных домах
14:26Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии
14:24Российская группировка "Центр" расширяет зону работы в Днепропетровской области
14:11Британия 100% помогает Украине в террористических атаках против России, заявил Лавров
14:09Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси
14:01Корреспондент "Вестей недели" спустился в подземелье штурмового отряда под Волчанском - видео
13:54Несколько участков рядом с днепропетровской границей: Deep State обновил карту продвижения ВС РФ
13:49Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках
13:38Макрон посетит Гренландию с целью защитить её от "захвата" США
13:30В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана
13:24Песков о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области и не только
13:14Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Лента новостейМолния