Скоробогатый: терактами Киев вынуждает Москву отказаться от переговоров - 09.06.2025 Украина.ру
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Скоробогатый: терактами Киев вынуждает Москву отказаться от переговоров
Скоробогатый: терактами Киев вынуждает Москву отказаться от переговоров - 09.06.2025 Украина.ру
Скоробогатый: терактами Киев вынуждает Москву отказаться от переговоров
Украина совершила серию терактов в России. Как в связи с этим изменится формат контактов с украинской делегацией в Стамбуле? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-06-09T05:01
2025-06-09T05:01
новости
россия
украина
киев
пётр скоробогатый
мария захарова
рустем умеров
украина.ру
financial times
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Он отметил, что если что-то и изменится в переговорном формате, то это будет следствием глубинных процессов дипломатического характера, нежели проявлением конфронтации с Украиной.Он добавил, что российское руководство выбрало переговорный формат в качестве стратегии завершения украинского кризиса, и сделает все возможное, чтобы довести этот план до конца, "даже если речь идет о таких серьезных вещах, как теракты или атаки на стратегический ядерный потенциал Российской Федерации".Эксперт подчеркнул, что выгоды, которые видятся российскому руководству от завершения войны именно в переговорной стадии, это не просто завершение военных действий, а урегулирование первопричин кризиса. Еще одна задача переговоров - ликвидация санкционного режима с юридическим закреплением перехода пяти областей в состав РФ.Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"Накануне, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вопреки ожиданиям большинства разрешить украинский вопрос по мановению волшебной палочки за мгновение не получится, потому что работать приходится с тем, что есть."Но вы же видите, с каким трудом из-за деструктивной и абсолютно сумасшедшей позиции Банковой удается каждый раз проводить эти раунды. Это же каждый раз истерика. Поэтому я считаю, что в этих условиях нужно очень высоко оценивать те достижения, которые есть. Еще раз говорю, вы же видите, с кем приходится иметь дело", - отметила Мария Захарова.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html
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новости, россия, украина, киев, пётр скоробогатый, мария захарова, рустем умеров, украина.ру, financial times
Новости, Россия, Украина, Киев, Пётр Скоробогатый, Мария Захарова, Рустем Умеров, Украина.ру, Financial Times

Скоробогатый: терактами Киев вынуждает Москву отказаться от переговоров

05:01 09.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Украина совершила серию терактов в России. Как в связи с этим изменится формат контактов с украинской делегацией в Стамбуле? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Он отметил, что если что-то и изменится в переговорном формате, то это будет следствием глубинных процессов дипломатического характера, нежели проявлением конфронтации с Украиной.
"Хотя украинской стороне хотелось бы, чтобы все было наоборот. И они вынуждают внешним давлением, медийным давлением российскую сторону каким-то образом скорректировать именно переговорный подход к разрешению украинского кризиса", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что российское руководство выбрало переговорный формат в качестве стратегии завершения украинского кризиса, и сделает все возможное, чтобы довести этот план до конца, "даже если речь идет о таких серьезных вещах, как теракты или атаки на стратегический ядерный потенциал Российской Федерации".
Эксперт подчеркнул, что выгоды, которые видятся российскому руководству от завершения войны именно в переговорной стадии, это не просто завершение военных действий, а урегулирование первопричин кризиса. Еще одна задача переговоров - ликвидация санкционного режима с юридическим закреплением перехода пяти областей в состав РФ.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"
Накануне, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вопреки ожиданиям большинства разрешить украинский вопрос по мановению волшебной палочки за мгновение не получится, потому что работать приходится с тем, что есть.
"Но вы же видите, с каким трудом из-за деструктивной и абсолютно сумасшедшей позиции Банковой удается каждый раз проводить эти раунды. Это же каждый раз истерика. Поэтому я считаю, что в этих условиях нужно очень высоко оценивать те достижения, которые есть. Еще раз говорю, вы же видите, с кем приходится иметь дело", - отметила Мария Захарова.
4 июня, 19:13
"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
Украинский меморандум, переданный делегации России, отличается от опубликованного в сети, выяснил RT - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
5 июня, 11:56
RT: Украинский меморандум, переданный России, отличается от опубликованного в сети. На один пунктУкраинский меморандум, переданный делегации России, отличается от опубликованного в сети. На это обратили внимание журналисты издания RT
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