https://ukraina.ru/20250609/petlya-na-shee-zelenskogo-zatyagivaetsya-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1063767376.html

"Петля на шее Зеленского затягивается". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации

"Петля на шее Зеленского затягивается". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации - 09.06.2025 Украина.ру

"Петля на шее Зеленского затягивается". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации

В украинском экспертном сообществе обсуждают, возможно ли ещё сохранить Украину хоть в каких-то границах.

2025-06-09T04:40

2025-06-09T04:40

2025-06-09T04:40

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Боевые действия продолжаются, в Киеве ожидают удара возмездия за теракты на территории РФ. Тем временем группировка российских войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области (об этом сообщают в МО России).Группировка войск "Север" продолжает теснить противника в Сумской области, за неделю взяв под контроль четыре населённых пункта. До областного центра остаётся пройти около 20 километров. Нардеп Марьяна Безуглая призвала не состоящих в силах обороны жителей Сум эвакуироваться.В ДНР российские войска водрузили в воскресенье флаг РФ в населённом пункте Заря.А что с переговорами? Похоже на то, что они могут зайти в тупик, если выяснится, что Трамп теряет реальную власть, считает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв. Он в эфире "Первого севастопольского" отметил, что переговоры, которые ведёт Мединский - "лишь вершина айсберга", а основные переговоры идут "под ковром" (и не с Киевом).Теракты, совершаемые киевским режимом на территории РФ, удары по аэродромам и нефтебазам — это точно не то, о чём Трамп договаривался с Путиным, подчеркнул экс-нардеп.Поэтому, по его словам, Путин задаёт вопрос, у Трампа могут быть ответы или нет, но в любом случае может выясниться, что что "Путин может пообещать и может сделать, а Трамп — нет".Если выяснится, что Трамп не субъектен, то - "можно ли разговаривать с человеком, который не может выполнить взятые на себя обязательства? В этом основная проблема этих переговоров", - сказал Царёв.С Киевом разговаривать точно нет никакого смысла, Зеленский и его камарилья вовсе не настроены на мир, а настроены на продолжение войны, поскольку это позволяет им набивать свои карманы, считает https://vkvideo.ru/video-87186077_456251942 бывший глава правительства Украины Николай Азаров.Политик отметил, что по этой причине он не ожидал никаких результатов ни от первого, ни от второго раунда переговоров, при поддержке Европы Зеленский продолжит свой курс на насаждение нацизма в стране."Ещё больше будут закручиваться гайки. Страна превратилась в концлагерь — подумайте только, из страны нельзя никуда выехать вообще. Просто нельзя выехать, тебя могут пристрелить при пересечении границы, никто за это не ответит. Тебя могут схватить на улице, избить, убить… бросить в машину и отправить на фронт. Вот такая страна Украина, превратилась… Разве её можно сравнить с тем периодом, когда, например, мы находились у власти в 10-х и до начала 2014 года? Я просто объективно спрашиваю. Наверное, нельзя" - сказал Азаров.По мнению экс-премьера Украины, теракты киевского режима, взявшего на вооружение бандеровские методы аттентата, наносят огромный ущерб России, это попытка установления атмосферы страха и террора в стране, к этому надо относиться очень серьёзно. Он напомнил, что в своё время генерал Павел Судоплатов и его соратники совершенно не случайно ликвидировали авторов такого террора.А сейчас Зеленский чувствует себя достаточно уверенно по той причине, что РФ не применяет террористические методы борьбы, добавил Азаров.Он призвал российских политиков, экспертов и журналистов, всех, кого слушает массовая аудитория, избегать слова "Украина". По его словам, сейчас нет никакой Украины, а "есть нацистский, фашистский режим, киевский режим"."Вот называйте вещи своими именами, что сейчас страной управляет нацистский режим Зеленского при поддержке западных спецслужб", - сказал политик. Он добавил, что, путая и называя этот режим Украиной - "вот тогда мы весь народ обвиняем в нацизме, весь украинский народ".А украинский народ — многонациональный, он состоит не из одних украинцев только. Да и среди украинцев далеко не все заражены вирусом нацизма — просто в сложившихся условиях им приходится молчать. А управляют временщики, которые намерены воевать "до последнего украинца".По словам Азарова, надо смотреть на вещи реалистично и понимать, что никакие выборы сейчас режим на Украине не изменят, изменить его могут только Россия и США, если придут совместно к такому решению. В таком случае в течение какого-то времени страной должно управлять переходное правительство, после чего уже можно будет избирать власть путем волеизъявления граждан - "другого выхода нет".Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что при Зеленском переговорный процесс не имеет перспектив — тот не способен принимать на себя какие-либо обязательства. Наркофюрер так и не понял, что терактами на территории России он лишь ослабил переговорные позиции Киева, в Москве теперь задают вопрос — кто вообще ведёт переговоры с террористами?По мнению политика, полное неумение "наркофюрера" вести дипломатическую работу привело к тому, что и на Западе он теряет поддержку с каждым днём. А Россия не потерпит на своих границах Анти-Россию, это прямая угроза российским интересам."Ситуация для Украины сложилась патовая – если убрать Зеленского, то политическая ситуация не поменяется, ее просто некому менять, всех, кто это мог сделать, убили, репрессировали, выгнали из страны, незаконно лишили гражданских прав. Да и управлять новым политикам будет нечем – все ветви государственной власти разрушены, дискредитированы, коррумпированы. Так называемая украинская элита, которая осталась, экзамен на право управления страной не сдала, слишком оказалась жадной, коррумпированной и некомпетентной", - заявил Медведчук.Он продолжил: "Но тогда Украину не спасти ни в каких границах, поскольку идет понимание на международном уровне, что террористическое нацистское государство просто никому не нужно. Этот процесс запущен, а Зеленскийука просто не понимает этого и ждет, когда вернется вчерашний день и его снова начнут встречать с овациями на коллективном Западе".По мнению Медведчука, Зеленский этого не дождется - "политическая петля на его шее затягивается всё туже".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Секретная цель визита Ермака в Вашингтон" И в статье Василия Стоякина "Неанонсированный "контрнаступ"

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