https://ukraina.ru/20250604/neanonsirovannyy-kontrnastup-1063635105.html

Неанонсированный "контрнаступ"

Неанонсированный "контрнаступ" - 04.06.2025 Украина.ру

Неанонсированный "контрнаступ"

Летнее наступление 2023 года кое-чему научило украинское руководство. Тогда каждый всякий рассуждал на темы, как ВСУ погонят "орков" до Урала, а в результате получился пшик. Сейчас, как бы ни чесались языки штатных пропагандистов (включая Зеленского), операции готовятся в условиях строгой информационной блокады. Зато потом…

2025-06-04T15:50

2025-06-04T15:50

2025-06-04T15:50

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События 1-3 июня вполне можно назвать новым украинским наступлением. Правда, исполнителем были не ВСУ, а СБУ, ГУР и ЦИПсО.Составляющие контрнаступления:- теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях;- диверсия на железной дороге в Запорожской области (ответственность на себя взяло ГУР; получить подтверждение, что диверсия действительно имела место, нам не удалось);- атаки против аэродромов дальней авиации в разных концах России;- удар по энергетической инфраструктуре, в результате которого была на время обесточена большая часть Запорожской и Херсонской областей России;- атаки на Крымский мост.Традиционно всё это сопровождалось мощными информатаками.Например, в случае с атаками на аэродромы официально заявлялось самим бывшим президентом, что было уничтожено 40 российских бомбардировщиков, но подтверждено поражение лишь 12-ти… Реально, скорее всего, ещё меньше (официальная информация российской стороны не опубликована и опубликована будет ещё не скоро, что, безусловно, правильно).В случае с Крымским мостом было заявлено о том, что украинские диверсанты заложили в опору тонну взрывчатки, и мост находится в аварийном состоянии (в то время, как самое критическое в истории нынешних атак на мост в том, что украинские спецслужбы получили доступ к установленным на нём камерам). Забавно, что после этого украинские телеграм-каналы как ни в чём не бывало продолжали постить сообщения о том, что движение на мосту опять (что значит "опять", если он в аварийном состоянии, как заявило СБУ?) остановлено и публиковать старые картинки с дымовой завесой…Тут даже нельзя сказать, что "пипл схавает". Вообще-то налицо дискредитация СБУ, которой "Труха" и ей подобные источники дезинформации сначала восхищаются, а потом топят в её же собственной лжи… Тем не менее, никто не расстрелян и, более того, такая тупая пропаганда вполне функциональна.Ещё один важный момент: терактами мы называем удары по мирному населению, диверсиями – против военных объектов и объектов двойного назначения. Украинская сторона эту разницу отлично понимает – ответственность за подрыв мостов в Брянской и Курской областях никто на себя не взял. Не то, чтобы украинцы так уж боялись международного осуждения, но именно сейчас им надо выглядеть относительно прилично – если даже в традиционно русофобской Польше президентом стал политик, скептически относящийся к Украине.Соответственно и освещение этих инцидентов в украинских СМИ очень осторожное:"С ситуацией с обрушившимся мостом в Брянской области – та же магия. Сначала Следственный комитет назвал случившееся "подрывом", потом сменил формулировку на "технические причины".Почему мы говорим "осторожная" – потому что в случае с атаками беспилотников УНИАН обычно пишет, что беспилотники "неизвестные", намекая на то, что "русские сами себя разбомбили". Правда, получив официальную информацию от ГУР или СБУ те же самые журналисты моментально забывают свои конспирологические версии…Специфика работы украинской пропаганды - тема интересная, но в данном случае интереснее понять, какие цели ставили перед собой организаторы "контрнаступления", главная составляющая которой была информационно-пропагандистской.Очевидно ведь, что военные цели этих акций не могут быть значительными. Воздействие на инфраструктуру может дать определённый эффект только в случае системных ударов на протяжении длительного времени. Причём опыт самой же Украины показывает, что эффект этот не может быть долговременным: вывод из строя почти всех ТЭС и ГЭС не разрушил украинскую энергетику – электричество получают и домохозяйства, и промышленные предприятия.Потому логично предположить, что цели операции сугубо информационно-пропагандистские.Первый объект воздействия – правительства западных союзников.Маловероятно, что таким образом можно убедить их в способности Украины победить Россию, но вполне можно продемонстрировать способность нанести значительный ущерб противнику и оправдать таким образом продолжение военной и экономической помощи. Создание условий для дальнейшего её получения – одна из главных целей украинской внешней политики в настоящий момент. Особенно – после недавнего дефолта, который фактически исключает нормальное восстановление страны после войны. Она и до войны-то не была особенно привлекательной для инвесторов…Второй объект – собственное население.Тут цель показать, что Украина способна нанести поражение России и подвести людей к объединению вокруг власти, как бы неприятна им она ни была. Частная задача – показать, что украинские вооружённые силы защищают украинские города от ракетных ударов самыми разными способами.О том, что "терроризм – всегда метод проигрывающей стороны" на Украине не подозревают, да и неправда это – Израиль, например, методы террора применяет со времён основания и никаких признаков поражения не демонстрирует уже более 60 лет.Тут, правда, есть и риск психологической "отдачи" – во время наступления ВСУ в Курской области часть жителей Сумщины радовалась появлению "зоны безопасности". Сейчас они начали понимать, что в "зоне безопасности" окажутся именно они, и это следствие курской авантюры. Правда, маловероятно, чтобы это имело сколько-нибудь серьёзные политические последствия для украинской власти.Третий объект – население России.Тут задач срезу несколько:- подорвать веру населения в руководство страной и Вооружённые Силы и обеспечить поддержку какого-нибудь заговора, если он почему-то возникнет;- заставить его почувствовать свою уязвимость и спровоцировать усиление настроений в пользу "мира любой ценой";- и, наоборот, поддержать настроения в пользу продолжения войны до победного конца (тем более, что понятно – подписание мирных соглашений не прекратит террористическую войну Украины против России).При этом они понимают, что именно последний пункт будет самым "рабочим", и это их полностью устраивает.Сейчас задача украинского руководства – сорвать переговоры и исключить прекращение войны. Это необходимо и для сохранения военной помощи со стороны западных союзников, и для сохранения самой нынешней власти, и для изменения позиции руководства США в отношении украинского конфликта. Расчёт делается на то, чтобы население России надавило на власть с тем, чтобы она продолжала войну.О том, какое впечатление производит украинское террористическое наступление на россиян можно в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

https://ukraina.ru/20250602/bpla-protiv-strategicheskoy-aviatsii-peremoga-bez-pobedy-o-diversiyakh-na-voennykh-aerodromakh-rossii--1063572453.html

https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html

https://ukraina.ru/20250531/tam-propaganda-strashnee-chem-byla-v-reykhe-o-zombirovanii-na-ukraine-i-ego-posledstviyakh--gasparyan-1063536627.html

https://ukraina.ru/20250602/oruzhie-slabykh-bezpalko-o-tom-kak-kiev-podryvaet-khrupkie-peregovory-1063581732.html

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мнения, россия, украина, вооруженные силы украины, ципсо, сбу, теракт, диверсия, пропаганда, переговоры, информационная война