https://ukraina.ru/20250605/sekretnaya-tsel-vizita-ermaka-v-vashington-1063653210.html

Секретная цель визита Ермака в Вашингтон

Секретная цель визита Ермака в Вашингтон - 05.06.2025 Украина.ру

Секретная цель визита Ермака в Вашингтон

Сразу по завершении второго раунда стамбульских переговоров глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправился в Вашингтон. Этот визит сразу породил много предположений – зачем он туда полетел и с какой целью?

2025-06-05T10:46

2025-06-05T10:46

2025-06-05T10:46

сша

украина

вашингтон

андрей ермак

владимир зеленский

джей ди вэнс

упц

верховная рада

энергоатом

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Позже офис Зеленского дал свои комментарии, прозвучали ключевые тезисы о том, что Ермак будет пытаться доказать вашингтонской администрации необходимость введения новых санкций против РФ. Было заявлено, что меморандум, представленный Россией, не соответствует идее мирного соглашения, а Москва, по мнению Киева, просто затягивает время, предлагая ультимативный документ. Зеленский также высказался в этом ключе, назвав меморандум ультиматумом, на который Украина не согласна.Кроме санкций Ермак заявил, что будет обсуждать с американцами продолжение военной поддержки Украины, а также вопросы, связанные с Украинской православной церковью. Он намерен убедить США, что проблемы с православием на Украине – это российская пропаганда, а никаких притеснений на самом деле нет. Еще одной темой, которую поднимали украинцы на переговорах в Стамбуле, стало возвращение якобы похищенных Россией украинских детей.Вообще, это одна из неприятных для Киева тем - ситуация с Украинской православной церковью, которая сейчас находится под жестким давлением властей. В США эту тему курирует Джей Ди Вэнс, а его соратник и единомышленник Такер Карлсон недавно взял интервью у украинского оппозиционера Вадима Новинского, священника УПЦ, резко критиковавшего действия режима Зеленского. Ермаку придется отвечать на вопросы по этой теме, и не факт, что его аргументы будут восприняты.Но главная причина поездки – это ресурсное соглашение между Украиной и США. Вместе с Ермаком в Вашингтон отправилась вице-премьер Юлия Свириденко, курирующая этот вопрос. Речь идет о фонде, зарегистрированном в США, деятельность которого будет регулироваться американскими законами. Вообще, регистрация и запуск работы этого фонда и был причиной планового визита украинской делегации. Но так сошлись звезды, пошли переговоры в Стамбуле, ситуация на фронте для Украины продолжила ухудшаться, что список вопросов для обсуждения резко расширился. Что же до фонда, то важно отметить, что зарегистрирован он в США, это было условием американцев. А это означает, что в случае нарушений со стороны Украины вопросы будут решаться по законодательству США, без возможности апелляции к третьим странам.Верховная Рада уже внесла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации этого соглашения. Депутаты, голосовавшие за эти изменения, позже признавались, что их буквально заставили это сделать, причем многие не понимали, за что голосуют. Более того, когда народные депутаты запросили у правительства детали соглашения – какие именно ресурсы и активы в него включены, – им ответили, что это коммерческая тайна, и раскрывать информацию они не будут.По инсайдерской информации, соглашение охватывает не только редкоземельные металлы, но и ключевые секторы украинской экономики: нефтегазовый сектор, атомную энергетику ("Энергоатом"), электросети, нефте-газотранспортную систему, самые большие в Европе подземные газохранилища, портовую инфраструктуру, а также титановые, урановые, марганцевые и железорудные месторождения. Многие из этих активов были национализированы у олигархов вроде Коломойского* и Жеваго.Теперь Ермак и Свириденко в Вашингтоне будут пытаться убедить американцев сделать взнос в этот фонд в виде поставок вооружений – систем ПВО, снарядов, ракет и другой военной помощи. Их аргумент: раз США получают доступ к украинским ресурсам, то должны "оплатить" это военной поддержкой. Однако шансы на успех невелики – администрация Трампа ранее заявляла, что не планирует новых контрактов на поставки оружия Украине.Симптоматично, что очередной саммит в Рамштайне в июне пройдет без участия США – Вашингтон даже не присоединится онлайн, демонстрируя дистанцирование от этой темы. Поэтому попытка Ермака выторговать оружие в обмен на ресурсы выглядит сомнительной. Если такая сделка все же состоится, это мгновенно станет известно Москве и повлияет на переговорный процесс между Россией и США.В ближайшее время станет ясно, насколько успешными оказались переговоры Ермака в Вашингтоне, но пока ситуация выглядит так, что украинской делегации придется оправдываться по многим вопросам, а реальной военной помощи они могут не получить.*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

сша, украина, вашингтон, андрей ермак, владимир зеленский, джей ди вэнс, упц, верховная рада, энергоатом