https://ukraina.ru/20250609/1043531930.html

Король, который не смог стать царём. 430 лет Владиславу IV

Король, который не смог стать царём. 430 лет Владиславу IV - 08.06.2025 Украина.ру

Король, который не смог стать царём. 430 лет Владиславу IV

Король Владислав IV Ваза сыграл важнейшую роль в истории Украины. Именно при нём началась Освободительная война Богдана Хмельницкого, причём симпатии короля к запорожским казакам позволяли решить вопрос миром. Но польский гонор и liberum veto сделали примирение невозможным, доведя Речь Посполиту до потери Украины, а веком позже – до цугундера

2025-06-09T08:00

2025-06-09T08:00

2025-06-08T16:26

история

история

история украины

польша

речь посполитая

украина

московское царство

царь

король

воссоединение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043533648_0:102:801:552_1920x0_80_0_0_09f2abf9c1d99959d1e45aedf796fa03.jpg

Современная украинская историография, весьма мягко относящаяся к "проукраинскому" королю, почему-то мало пользуется датой 14 февраля 1610 года. В этот день посольство московских бояр (на самом деле – тушинских "перелётов", представлявших часть окружения Лжедмитрия II, разочаровавшихся в самозванце) предложило сесть на трон в Грановитой палате сыну польского короля Сигизмунда III Вазы Владиславу.Владиславу Жигимонтовичу (как его называли в Москве) в то время было 14 лет – родился он 9 июня 1595 года. Вообще династия Ваза (или Васа) – шведская. Его прадед и дед были шведскими королями. В 1592 году шведский трон занял Сигизмунд III (сын шведского короля Юхана III, а по матери – внук польского короля Сигизмунда I Старого), при этом два государства были объединены под одной короной. Семь лет спустя его сверг Карл IX, что привело к польско-шведским войнам на протяжении более чем шестидесяти лет. Справедливости ради надо сказать, что война эта имела причины не династические, а религиозные – Сигизмунд был католиком, в то время как шведы, в основном, перешли в протестантизм.Первый раз Владислава собирались призвать на московский трон в 1605 году, но Сигизмунд за малолетнего сына отвечать не стал, да оно в общем и было понятно – в это время он рассчитывал получить контроль над Москвой при помощи Лжедмитрия I, который находился от него в зависимости.После гибели Лжедмитрия I царём стал Василий IV Шуйский, но мира это не принесло – появился новый самозванец, Лжедмитрий II. Выдающийся полководец Михаил Скопин-Шуйский Лжедмитрия разгромил, но потом умер. Попытка снять польскую осаду со Смоленска привела к разгрому московского войска во главе с братом царя Дмитрием Шуйскими главой шведских наёмников Якобом Делагарди под Клушином. Русские имели четырёхкратное превосходство, но ядром полькой конницы были непобедимые "крылатые гусары"…27 августа 1610 года боярское правительство ("Семибоярщина"), образовавшееся после свержения Шуйского, подписало договор с гетманом польным коронным (заместитель командующего армией Речи Посполитой) Станиславом Жолкевским, в соответствии с которым русским царём должен был стать Владислав.6 сентября 1610 года Владислав, как русский царь, заочно (как бы сейчас сказали – "на удалёнке") принял присягу московского правительства и жителей Москвы и получил привезённые ему царские регалии, за исключением короны. В Москве начали печатать монеты нового царя, а в Варшаве изготовили "московскую корону". Однако королевич в Москву не прибыл, православие не принял (это было обязательное условие), венчан на царство не был, т.е. царём всё же не являлся.Главная проблема была в претензиях его отца – Сигизмунд III сам хотел сесть на царский трон (по официальной версии – временно, до совершеннолетия Владислава), завершив объединение Московского царства и Речи Посполитой в единое государство. При этом государственной религией должно было стать католичество. На это в Москве могли согласиться только самые конченые полонофилы.Интересно, что четырьмя десятилетиями ранее Иван IV, прозванный после смерти Грозным, вёл переговоры об избрании своём, или своего сына Фёдора Ивановича (позже – последнего царя из династии Рюриковичей), на польский престол. Относительно серьёзности его намерений историки дискутируют по сей день.В ноябре 1612 года Москва была освобождена от поляков. 3 марта 1613 года Земский собор избрал царём Михаила Фёдоровича Романова – сына патриарха Филарета (в миру – Фёдора Никитича Романова). Филарет перед этим вёл переговоры с поляками о процедуре воцарения Владислава (сам он к этой идее относился отрицательно), но в 1611 году был арестован и находился в заточении до 1618 года.В 1617 году польско-литовское войско во главе с королевичем Владиславом и литовским великим гетманом Яном Ходкевичем вновь вторглось в пределы России с целью свержения Михаила Фёдоровича. После того, как к польским войскам в 1618 году присоединились казаки во главе с гетманом Петром Сагайдачным, удалось осадить Москву. Сагайдачный, кстати – авторитетнейший борец за права православного населения Речи Посполитой, соучредитель киевского православного братства и братской школы, ставшей потом Киево-Могилянской академией. Лагерь его находился примерно на месте нынешней Арбатской площади.Москву взять не удалось, но царь был вынужден пойти на подписание Деулинского перемирия, по которому Россия теряла ряд верховских и северских городов, крупнейшими из которых были Смоленск и Чернигов.8 ноября 1632 года "русский царь" стал королём Польши под именем Владислава Зигмунда Вазы-Ягеллона и с титулом "король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, самогитский, ливонский, а также наследный король шведов, готов, вендов, избранный великий князь московский". Таким образом, с 1610 года Московское царство и Украина (Великое княжество Русское – фактически оно существовало только как титул) были объединены в рамках одной семьи, а с 1632 года – под руководством единого монарха (опять же, только с точки зрения титулования). Объединения государств не было, но оно могло произойти - Польша находилась в полушаге от реализации своего имперского проекта.Затем началась Смоленская война 1632-34 годов. Русские войска во главе с воеводой боярином Михаилом Шеиным осадили Смоленск, но взять не смогли, потерпели поражение от армии Владислава и, в конечном итоге, капитулировали. Шеин был казнён, а с Польшей 14 июня 1634 года заключили невыгодный Поляновский мир, по которому Речь Посполитая сохраняла свои территориальные приобретения, но Владислав отказался от использования титула Великого князя Московского и вернул царские регалии. Отказался не просто так, а… за 20 000 рублей, которые были срочно нужны королю, чтобы расплатиться с войсками. К этому моменту уже было понятно, что с русских дешевле взять деньгами - короля-католика в Кремль никто бы не пустил.Следующий раз объединение Польши и Украины в составе единого государства произошло уже в 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой.

https://ukraina.ru/20241104/1058612419.html

https://ukraina.ru/20230303/1043992532.html

польша

речь посполитая

украина

московское царство

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, польша, речь посполитая, украина, московское царство, царь, король, воссоединение