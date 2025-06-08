https://ukraina.ru/20250608/novyy-bezumnyy-mir-skorobogatyy-otsenil-novoe-pokolenie-zapadnykh-politikov-1063723982.html
Новый безумный мир: Скоробогатый оценил новое поколение западных политиков
Новый безумный мир: Скоробогатый оценил новое поколение западных политиков - 08.06.2025 Украина.ру
Новый безумный мир: Скоробогатый оценил новое поколение западных политиков
Общеизвестно, что президент США Дональд Трамп сам серьезно опасается ядерного столкновения. Он представитель старой школы политиков, и бизнесменов, которые жили в эпоху ядерного противостояния двух больших держав, и понимают, что такое оружие - не просто пугалка
2025-06-08T07:00
2025-06-08T07:00
2025-06-08T07:00
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Эксперт отметил, что именно поэтому новый лидер США предпримет максимальные усилия, чтобы не допустить ядерной конфронтации России и Штатов, понимая, что на стороне Москвы также действуют политики из того же поколения."Гораздо страшнее будет приход к власти, прежде всего в США, представителя нового поколения политиков. Мы увидим совершенно иную диспозицию, совершенно иной формат международных отношений, в том числе отношений с Россией, при которой риски ядерного противостояния усилятся многократно. Мы даже себе не представляем, в каком мире мы будем жить при новом поколении политиков. Чтобы это себе немножко представить, можно в уме перенести то поколение политиков, которые сейчас руководит Европой, и поставить их во главе США. И представить, насколько безумным будет мир", - сказал эксперт.Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.Ярким примером нового поколения западных политиков, о котором сказал эксперт, является 47-летний президент Франции Эммануэль Макрон. Он придерживается крайне милитаристских взглядов: обещает Киеву свои войска, отобрать замороженные российские активы и во всех "тычет" своим ядерным зонтиком: Макрон ставит Францию на карту.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, франция, пётр скоробогатый, эммануэль макрон, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Россия, Франция, Пётр Скоробогатый, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Украина.ру
Новый безумный мир: Скоробогатый оценил новое поколение западных политиков
Общеизвестно, что президент США Дональд Трамп сам серьезно опасается ядерного столкновения. Он представитель старой школы политиков, и бизнесменов, которые жили в эпоху ядерного противостояния двух больших держав, и понимают, что такое оружие - не просто пугалка