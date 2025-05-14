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Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на карту

Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на карту - 14.05.2025 Украина.ру

Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на карту

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 14 мая дал трехчасовое интервью телеканалу TF1. Издание Украина.ру рассказывает, как глава французского государства пригрозил РФ санкциями, почему он не может изъять замороженные российские активы, а также ждать ли киевскому режиму от Парижа новой военной помощи

2025-05-14T12:12

2025-05-14T12:12

2025-05-14T12:12

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украина

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Помощь Украине – сделали все, что моглиПервое, что сделал Макрон – это высказался о наболевшей для европейцев теме военной помощи Украине. Президент Франции дал понять, что жертвовать последним вооружением ради Киева он не намерен.По его словам, ВСУ даже были переданы гаубицы Caesar, которые предназначались изначально для Дании.По его словам, французский оборонно-промышленный комплекс нарастил производство в три раза."В этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже собрали пушки, которые продали другим, и отправили их в Украину. Так что мы сделали все, что могли", - сказал он.Макрон также заявил, что во Франции прошла подготовку "целая бригада из тысяч человек". Имеется в виду бригада ВСУ "Анна Киевская", которая действительно была собрана из украинцев, комплектована на французские деньги и прошла подготовку на французских полигонах.Единственное, о чем Макрон не упомянул – это о массовом дезертирстве военнослужащих этой бригады, из-за чего на Украине сейчас расследуются уголовные дела, в которых фигурирует, в том числе, ряд командиров, которые были отстранены от своих обязанностей.Ядерный зонтик для ЕвропыВ ходе интервью президент Франции выразил готовность разместить ядерное оружие за пределами страны, в частности в Европе. Рассуждая об этом, он сослался на опыт Соединенных Штатов."Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах, подобно тому, как это делают американцы, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком", - заявил Макрон.Упреждая возможную критику, он подчеркнул, что такой ядерный зонтик будет предоставляться не за счет безопасности Франции."Франция не будет платить за безопасность других, это не будет происходить за счет того, что нам нужно для себя, и, наконец, окончательное решение [о применении ядерного оружия] всегда будет принимать президент республики", - уточнил Макрон.Он пообещал, что "официально рамки этого" определит в ближайшие недели или месяцы.Украине не вернуть все территорииПо мнению Макрона, Украине не удастся вернуть все те территории, которые эта страна потеряла за последние годы."Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года", - отметил он.В то же время он рассказал, что территориальные вопросы между РФ и Украиной должны решаться в ходе переговоров, к которым союзники должны подвести Киев "в наилучшем положении".Помимо этого, президент снова повторил консолидированную позицию Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран, по которой мирные переговоры с Москвой нужно начинать только после того, как будет объявлено устойчивое перемирие.Перемирие на УкраинеОт этого тезиса Макрон перешел к следующему, о том, что сначала нужно договориться о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней.Именно такой ультиматум на днях Макрон вместе с Владимиром Зеленским, лидерами Британии и Германии Киром Стармером и Фридрихом Мерцем выдвинули РФ, пригрозив Кремлю санкциями."На Украине на карту поставлена наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней", - заявил он.После этого Макрон снова стал угрожать Москве санкциями."Россия желает, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами", - сказал глава французского государства.Он добавил, что Европа ждет от России ответа.Косвенно такой ответ от РФ уже был. "Коалиция желающих" требовала установить перемирие с 12 мая, однако этого не произошло. Вместо этого Владимир Путин заявил, что 15 мая российская делегация в Стамбуле будет ждать представителей Украины для возобновления прямого диалога.А пока на слова Макрона про безопасность Франции, которая поставлена на карту на Украине отреагировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Макарон: "В Украине на карту поставлена наша безопасность". Несите салфетку", - написала Захарова у себя в телеграм-канале, имея ввиду недавнюю историю со спрятанной президентом Франции от журналистов то ли салфеткой, то ли пакетиком с запрещенными веществами.По мнению Слуцкого, на карту поставлена не безопасность Франции, а "геополитические интересы и амбиции западного меньшинства", которое взрастило киевский режим."Жжет карман "туз" из "шулерской колоды Минска-2". За время "тишины" европейская "партия войны до последнего украинца" лелеет надежды максимально усилить военные поставки бандеровцам. Хотя Макрон заявляет, что Франция отдала Украине все что могла", - прокомментировал он в своем телеграм-канале.Санкции против РоссииЧто касается антироссийских санкций, то Макрон уверен, что они эффективны, хотя и признает, что Москва адаптировалась к ним.По его словам, представители Еврокомиссии сейчас ведут переговоры с американскими сенаторами по поводу новых санкций против РФ."Есть финансовые услуги, есть углеводороды, и благодаря этому, а также тому, что мы называем вторичными санкциями, то есть наказанию тех, кто перепродает эти вещи, ситуация изменится. Мы хотим добиться мира, хотим оказывать давление на Россию, но мы также хотим сохранить с нами и США", - заявил он.По поводу замороженных российских активов Макрон заявил, что на сегодняшний день нет юридической возможности изъять их, однако проценты с них используются. Также он отметил, что в будущем нельзя исключать, что эти активы будут использованы для восстановления Украины.Интересные факты о президенте Франции - в материале издания Украина.ру Эммануэль Макрон, биография.

https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html

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эксклюзив, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сво