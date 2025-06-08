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Боится ли Трамп ядерной войны? Эксперт ответил

Боится ли Трамп ядерной войны? Эксперт ответил - 08.06.2025 Украина.ру

Боится ли Трамп ядерной войны? Эксперт ответил

Новый президент Дональд Трамп относится к старому поколению политиков, которые хорошо понимают, что ядерное оружие - это не мифическая пугалка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-06-08T06:15

2025-06-08T06:15

2025-06-08T06:25

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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа. Многие предположили, что ответ может быть любым, в том числе ядерным, так как в российской военной доктрине прямо говорится о том, что атака на инфраструктуру ядерного сдерживания – повод для применения ядерного оружия.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html

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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, пётр скоробогатый, украина.ру