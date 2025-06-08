Боится ли Трамп ядерной войны? Эксперт ответил
06:15 08.06.2025 (обновлено: 06:25 08.06.2025)
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© Public domain
Новый президент Дональд Трамп относится к старому поколению политиков, которые хорошо понимают, что ядерное оружие - это не мифическая пугалка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"Общеизвестно, что сам Трамп серьезно опасается ядерного столкновения. Он сам представитель той старой школы и политиков, и бизнесменов, и того поколения, которое жило в эпоху ядерного противостояния двух больших держав. Он предпримет максимальные усилия, чтобы не допустить ядерной конфронтации России и Штатов", - отметил собеседник издания.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа. Многие предположили, что ответ может быть любым, в том числе ядерным, так как в российской военной доктрине прямо говорится о том, что атака на инфраструктуру ядерного сдерживания – повод для применения ядерного оружия.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
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