Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински - 05.11.2026 Украина.ру
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Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински
Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински - 05.11.2026 Украина.ру
Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински
Иммигранты с Украины не просто не торопятся интегрироваться в социум новых стран проживания, а стремятся заставить местных говорить на их языке
2026-11-05T18:53
2026-11-05T18:53
эксклюзив
великобритания
украина
европа
the guardian
украинский язык
русский язык
образование
экзамен
школа
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В среду, 4 ноября, министр школьного образования Великобритании Джорджия Гулд принесла официальные извинения детям украинских беженцев, приехавших в королевство с 2022 года, за то, что всё это время им в местных школах приходилось изучать русский язык."Многих учеников буквально вынудили выбрать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в такой ситуации. Для нас принципиально важно ввести для них полноценный экзамен по украинскому языку", – заявила она, сразу же объявив о выделении властями на эти цели £340 000.Ну как "вынуждали"? Школьникам для получения аттестата о среднем образовании рекомендовали сдавать экзамен (GCSE) по русскому, поскольку предмета "украинский язык" нет. Альтернативы не было просто-напросто.К слову, до 1995 года GCSE по украинскому языку в Великобритании существовал, однако его исключили из экзаменационной программы из-за невостребованности. Британские экзаменационные советы тогда посчитали содержание этого курса экономически и административно нецелесообразным.С тех пор ситуация кардинально изменилась. За 30 лет украинская община в Соединённом Королевстве увеличила и численность (примерно в 10 раз: с 15 000-20 000 до свыше 250 000 человек), и влияние. Если раньше выходцы с Украины стремились на Туманный Альбион, чтобы работать в местном бизнесе, получить образование по британской системе, то теперь требуют внедрить удобные им принципы.Решение о разработке выпускных экзаменов на украинском языке – это ничто иное, как следствие общественного резонанса, устроенного приезжими с Украины. С 2022 года иммигранты начали массово жаловаться, что их детей заставляют учить русский язык."В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Мы не могли в это поверить. Мы приехали в Великобританию, чтобы сбежать от [российской спецоперации], часть конфликта связана с языком. Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в настоящий момент это бестактно", – сетовала одна из матерей изданию The Daily Mail в 2023-м.На что представитель начальной школы Брансуик в Брайтоне, где учился ребёнок этой женщины, ответил, что в рамках языкового проекта детей знакомят с различными языками и культурами. По его словам, украинскому языку уделяли особое внимание в начале года, а теперь по программе семинедельное "Полугодие русского языка"Вообще наплыв тысяч украинских учеников стал серьёзным вызовом для образовательных учреждений не только Великобритании, но и остальных стран Европы. Директора и учителя действовали как могли, исходя из имевшихся ресурсов, а имелись тогда учителя и другие специалисты, говорящие на русском – языке, который понятен прибывшим детям и на котором они могли уверенно сдать выпускной экзамен, чтобы получить достаточный балл для дальнейшего поступления в колледжи и университеты. К тому же общий уровень успеваемости учащихся имеет немаловажное значение для рейтинга учебных заведений. Так было даже в Литве и Эстонии – хотя Прибалтийские республики прекрасно известны своим неприятием русского языка – преподаватели общались с детьми по-русски.Однако вникать в эти аспекты украинские иммигранты не стремятся – они только требуют обучения в школах, колледжах и университетах на украинском языке. К тому же их в этом активно поддерживает официальный Киев. В 2024 году Министерство образования Украины направило британским коллегам официальное письмо, в котором говорилось: "Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия экзамена по украинскому языку школьная администрация вынуждает многих наших детей сдавать русский язык". В свою очередь общественные деятели раскручивали историю через утверждения о тяжёлом психологическом положении украинских детей из-за того, что их принуждают говорить на языке страны, "ведущей против их родины боевые действия, по вине которой они потеряли дом и близких".И в итоге сейчас министр школьного образования Великобритании приезжает, чтобы объявить о разработке выпускного экзамена на украинском языке, в школу Святой Марии на западе Лондона, на базе которой работает сеть из 13 украинских образовательных центров и которой руководит не кто-нибудь, а активистка Инна Григорович, с 2014 года добивавшаяся введения украиноязычного среднего образования в Королевстве."Введение этого экзамена было одной из ключевых просьб как со стороны Киева, так и со стороны самой общины и молодёжи. Мы гордимся тем, что смогли реализовать этот проект, и ценим наше партнёрство с украинскими коллегами", – заявила Джорджия Гулд.Там же министр пообщалась с 20-летним Виталием Андроником, рассказывавшим в 2024-м всё той же The Guardian, как после переезда в апреле 2022 года из Черновцов сталкивался с давлением учителей, требовавших сдавать русский язык."Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это", — сказала, обращаясь к нему, Гулд.Совпадение ли, что этот молодой человек оказался в тот же час на том же месте, что и член правительства королевства?Он извинения принял, а также поддержал инициативу министерства об экзамене по украинскому, толкнув целую речь по этому поводу: "Для меня это решение уже ничего не изменит, но я хочу, чтобы будущие поколения беженцев учили именно украинский. Это признание той травмы, с которой мы столкнулись. Прекрасно, что будущим школьникам здесь больше не придётся сдавать русский язык".Только экзамен будет доступен не раньше 2029 года, а до этого ещё предстоит пережить GCSE в 2027-м и 2028-м.Вот так украинские иммигранты заставляют Великобританию заговорить на украинском. И не только её – всю Европу.В самом начале СВО приезжим с Украины, не владеющим языком страны пребывания, приходилось оформлять документы и общаться с представителями ведомств на русском из-за отсутствия украиноязычных ресурсов, а русский на Западе воспринимался как универсальный язык для выходцев из всех постсоветских республик. К тому же часть украинских мигрантов, особенно с востока страны, и так общается по-русски.Однако со временем количество сервисов на украинском языке увеличилось: украиноязычные версии появились на сайтах министерств внутренних дел, миграционных служб, ведомств по трудоустройству ФРГ, Австрии, Чехии, Польши и других стран; в транспортных и банковских приложениях, а также приложениях торговых сетей, мобильных операторов; даже при выборе врачей на специализированных сервисах можно установить фильтр, чтобы найти владеющих мовой. И дело не только и даже не столько в солидарности европейцев с приезжими, сколько в их собственной выгоде: тот, кто раньше предложил востребованный украинский интерфейс, и привлёк миллионы новых пользователей, клиентов, сотрудников (в Европе зарегистрировано свыше 6 миллионов украинских беженцев, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев), а где это предусмотрено – увеличил финансовый оборот. К тому же зачастую наличие сине-жёлтого флажка повышает лояльность общественности.Да и с практической точки зрения порой проще использовать украинский, например, переводить документы напрямую на язык страны пребывания, нежели сначала на русский и только потом на тот или иной европейский. Это снижает риск ошибок, а также экономит время и деньги. Да и украинское приложение "Дія" (аналог "Госуслуг") уже интегрировано с европейскими системами.К тому же распространение украинского языка – мощный инструмент для чиновников европейских стран, выступающих против России, чтобы подчеркнуть солидарность с Украиной как государством, имеющим статус ассоциированного члена ЕС, и её народом. Еврокомиссия предписала предоставлять информацию на понятном для бенефициара языке, а поскольку юридический статус привязан к гражданству, то для украинцев базовым языком определён украинский.Впрочем, сказать, что это исключительно проект, спущенный политической верхушкой, нельзя. Возникший на эмоциональном подъёме в 2022 году интерес к украинскому языку по всему миру не потух так же стремительно, как вспыхнул. Тогда на платформе Duolingo количество новых пользователей, начавших его изучение, превысило 1,3 млн человек, а прирост составил целых 577%. В настоящий момент, по предварительной оценке, постоянная аудитория держится на уровне 1-1,5 млн, а украинский – в топ-30 Duolingo.Наиболее востребован он в Великобритании, Польше и Германии, т. е. в странах, принявших наибольшее количество беженцев, а британцы обратились к нему, чтобы общаться с украинцами, которых поселили в своих домах в рамках государственной программы Homes for Ukraine.Во время посещения школы Святой Марии министр школьного образования призвала британских школьников учить украинский язык в знак солидарности. Она, как пишет The Guardian, в шутку добавила, что украинские дети могли бы подрабатывать репетиторством и помогать своим местным друзьям с освоением предмета.Как показал опрос Duolingo, около 37% новых учеников учат язык для коммуникации с украинцами и выражения поддержки, остальные — в академических или карьерных целях. К тому же некоторые европейские компании уже сейчас обратились к украинскому с прицелом в будущем принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины или открыть свои филиалы внутри страны, а юристы, аудиторы и дипломаты считают язык очень перспективным в контексте евроинтеграционных процессов Украины.И хотя русский язык за этот период покинул топ-10 самых изучаемых языков, всё же он остаётся более популярным, чем украинский. В Duolingo он занимает 11–13-е места (по сравнению с 24–26-м местами у украинского), а количество активных пользователей в этом разделе — порядка 10 млн человек (7,8–8,2 млн англоязычных, 1,1–1,3 млн испаноязычных, 350–400 тысяч немецкоязычных, 300 тысяч франкоязычных и столько же с китайского, турецкого, арабского и других региональных интерфейсов, вместе взятых).
https://ukraina.ru/20230830/1049043041.html
https://ukraina.ru/20260919/pastki-dlya-gvintokrila-kto-i-zachem-ubil-nastoyaschiy-ukrainskiy-yazyk-1083286170.html
https://ukraina.ru/20250627/voyna-ne-vezde-the-guardian-soobschil-chto-britaniya-massovo-otkazyvat-ukraintsam-v-ubezhische-1064362857.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, украина, европа, the guardian, украинский язык, русский язык, образование, экзамен, школа
Эксклюзив, Великобритания, Украина, Европа, The Guardian, украинский язык, Русский язык, образование, экзамен, Школа

Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински

18:53 05.11.2026
 
© REUTERS / Magnus Lejhall
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© REUTERS / Magnus Lejhall
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иммигранты с Украины не просто не торопятся интегрироваться в социум новых стран проживания, а стремятся заставить местных говорить на их языке
В среду, 4 ноября, министр школьного образования Великобритании Джорджия Гулд принесла официальные извинения детям украинских беженцев, приехавших в королевство с 2022 года, за то, что всё это время им в местных школах приходилось изучать русский язык.
"Многих учеников буквально вынудили выбрать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в такой ситуации. Для нас принципиально важно ввести для них полноценный экзамен по украинскому языку", – заявила она, сразу же объявив о выделении властями на эти цели £340 000.
Ну как "вынуждали"? Школьникам для получения аттестата о среднем образовании рекомендовали сдавать экзамен (GCSE) по русскому, поскольку предмета "украинский язык" нет. Альтернативы не было просто-напросто.
К слову, до 1995 года GCSE по украинскому языку в Великобритании существовал, однако его исключили из экзаменационной программы из-за невостребованности. Британские экзаменационные советы тогда посчитали содержание этого курса экономически и административно нецелесообразным.
С тех пор ситуация кардинально изменилась. За 30 лет украинская община в Соединённом Королевстве увеличила и численность (примерно в 10 раз: с 15 000-20 000 до свыше 250 000 человек), и влияние. Если раньше выходцы с Украины стремились на Туманный Альбион, чтобы работать в местном бизнесе, получить образование по британской системе, то теперь требуют внедрить удобные им принципы.
Решение о разработке выпускных экзаменов на украинском языке – это ничто иное, как следствие общественного резонанса, устроенного приезжими с Украины. С 2022 года иммигранты начали массово жаловаться, что их детей заставляют учить русский язык.
"В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Мы не могли в это поверить. Мы приехали в Великобританию, чтобы сбежать от [российской спецоперации], часть конфликта связана с языком. Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в настоящий момент это бестактно", – сетовала одна из матерей изданию The Daily Mail в 2023-м.
На что представитель начальной школы Брансуик в Брайтоне, где учился ребёнок этой женщины, ответил, что в рамках языкового проекта детей знакомят с различными языками и культурами. По его словам, украинскому языку уделяли особое внимание в начале года, а теперь по программе семинедельное "Полугодие русского языка"
Вообще наплыв тысяч украинских учеников стал серьёзным вызовом для образовательных учреждений не только Великобритании, но и остальных стран Европы. Директора и учителя действовали как могли, исходя из имевшихся ресурсов, а имелись тогда учителя и другие специалисты, говорящие на русском – языке, который понятен прибывшим детям и на котором они могли уверенно сдать выпускной экзамен, чтобы получить достаточный балл для дальнейшего поступления в колледжи и университеты.
К тому же общий уровень успеваемости учащихся имеет немаловажное значение для рейтинга учебных заведений. Так было даже в Литве и Эстонии – хотя Прибалтийские республики прекрасно известны своим неприятием русского языка – преподаватели общались с детьми по-русски.
Ученик гимназии у доски в украинском кабинете - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа 2023, 17:38
В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезыВ Литве дети, приехавшие с Украины, имеют возможность учиться в литовских, русских и украинских школах, хотя многие родители предпочитают исключительно последние. Однако педагоги говорят с ними все равно по-русски
Однако вникать в эти аспекты украинские иммигранты не стремятся – они только требуют обучения в школах, колледжах и университетах на украинском языке. К тому же их в этом активно поддерживает официальный Киев.
В 2024 году Министерство образования Украины направило британским коллегам официальное письмо, в котором говорилось: "Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия экзамена по украинскому языку школьная администрация вынуждает многих наших детей сдавать русский язык". В свою очередь общественные деятели раскручивали историю через утверждения о тяжёлом психологическом положении украинских детей из-за того, что их принуждают говорить на языке страны, "ведущей против их родины боевые действия, по вине которой они потеряли дом и близких".
И в итоге сейчас министр школьного образования Великобритании приезжает, чтобы объявить о разработке выпускного экзамена на украинском языке, в школу Святой Марии на западе Лондона, на базе которой работает сеть из 13 украинских образовательных центров и которой руководит не кто-нибудь, а активистка Инна Григорович, с 2014 года добивавшаяся введения украиноязычного среднего образования в Королевстве.
"Введение этого экзамена было одной из ключевых просьб как со стороны Киева, так и со стороны самой общины и молодёжи. Мы гордимся тем, что смогли реализовать этот проект, и ценим наше партнёрство с украинскими коллегами", – заявила Джорджия Гулд.
Там же министр пообщалась с 20-летним Виталием Андроником, рассказывавшим в 2024-м всё той же The Guardian, как после переезда в апреле 2022 года из Черновцов сталкивался с давлением учителей, требовавших сдавать русский язык.
"Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это", — сказала, обращаясь к нему, Гулд.
Совпадение ли, что этот молодой человек оказался в тот же час на том же месте, что и член правительства королевства?
Он извинения принял, а также поддержал инициативу министерства об экзамене по украинскому, толкнув целую речь по этому поводу: "Для меня это решение уже ничего не изменит, но я хочу, чтобы будущие поколения беженцев учили именно украинский. Это признание той травмы, с которой мы столкнулись. Прекрасно, что будущим школьникам здесь больше не придётся сдавать русский язык".
Только экзамен будет доступен не раньше 2029 года, а до этого ещё предстоит пережить GCSE в 2027-м и 2028-м.
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
19 сентября, 06:03
"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский языкИнтересную тему подняла украинская "литераторка" Ницой, которая прославилась множеством высказываний, полных ненависти, – конечно, о русском языке.
Вот так украинские иммигранты заставляют Великобританию заговорить на украинском. И не только её – всю Европу.
В самом начале СВО приезжим с Украины, не владеющим языком страны пребывания, приходилось оформлять документы и общаться с представителями ведомств на русском из-за отсутствия украиноязычных ресурсов, а русский на Западе воспринимался как универсальный язык для выходцев из всех постсоветских республик. К тому же часть украинских мигрантов, особенно с востока страны, и так общается по-русски.
Однако со временем количество сервисов на украинском языке увеличилось: украиноязычные версии появились на сайтах министерств внутренних дел, миграционных служб, ведомств по трудоустройству ФРГ, Австрии, Чехии, Польши и других стран; в транспортных и банковских приложениях, а также приложениях торговых сетей, мобильных операторов; даже при выборе врачей на специализированных сервисах можно установить фильтр, чтобы найти владеющих мовой.
И дело не только и даже не столько в солидарности европейцев с приезжими, сколько в их собственной выгоде: тот, кто раньше предложил востребованный украинский интерфейс, и привлёк миллионы новых пользователей, клиентов, сотрудников (в Европе зарегистрировано свыше 6 миллионов украинских беженцев, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев), а где это предусмотрено – увеличил финансовый оборот. К тому же зачастую наличие сине-жёлтого флажка повышает лояльность общественности.
Да и с практической точки зрения порой проще использовать украинский, например, переводить документы напрямую на язык страны пребывания, нежели сначала на русский и только потом на тот или иной европейский. Это снижает риск ошибок, а также экономит время и деньги. Да и украинское приложение "Дія" (аналог "Госуслуг") уже интегрировано с европейскими системами.
К тому же распространение украинского языка – мощный инструмент для чиновников европейских стран, выступающих против России, чтобы подчеркнуть солидарность с Украиной как государством, имеющим статус ассоциированного члена ЕС, и её народом. Еврокомиссия предписала предоставлять информацию на понятном для бенефициара языке, а поскольку юридический статус привязан к гражданству, то для украинцев базовым языком определён украинский.
Впрочем, сказать, что это исключительно проект, спущенный политической верхушкой, нельзя. Возникший на эмоциональном подъёме в 2022 году интерес к украинскому языку по всему миру не потух так же стремительно, как вспыхнул. Тогда на платформе Duolingo количество новых пользователей, начавших его изучение, превысило 1,3 млн человек, а прирост составил целых 577%. В настоящий момент, по предварительной оценке, постоянная аудитория держится на уровне 1-1,5 млн, а украинский – в топ-30 Duolingo.
Наиболее востребован он в Великобритании, Польше и Германии, т. е. в странах, принявших наибольшее количество беженцев, а британцы обратились к нему, чтобы общаться с украинцами, которых поселили в своих домах в рамках государственной программы Homes for Ukraine.
27 июня 2025, 11:38
"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежищеБританские власти всё чаще отказывают украинцам в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что "не все регионы Украины охвачены боевыми действиями" и беженцы могут переселиться в "безопасные" области. Об этом сообщило издание The Guardian
Во время посещения школы Святой Марии министр школьного образования призвала британских школьников учить украинский язык в знак солидарности. Она, как пишет The Guardian, в шутку добавила, что украинские дети могли бы подрабатывать репетиторством и помогать своим местным друзьям с освоением предмета.
Как показал опрос Duolingo, около 37% новых учеников учат язык для коммуникации с украинцами и выражения поддержки, остальные — в академических или карьерных целях. К тому же некоторые европейские компании уже сейчас обратились к украинскому с прицелом в будущем принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины или открыть свои филиалы внутри страны, а юристы, аудиторы и дипломаты считают язык очень перспективным в контексте евроинтеграционных процессов Украины.
И хотя русский язык за этот период покинул топ-10 самых изучаемых языков, всё же он остаётся более популярным, чем украинский. В Duolingo он занимает 11–13-е места (по сравнению с 24–26-м местами у украинского), а количество активных пользователей в этом разделе — порядка 10 млн человек (7,8–8,2 млн англоязычных, 1,1–1,3 млн испаноязычных, 350–400 тысяч немецкоязычных, 300 тысяч франкоязычных и столько же с китайского, турецкого, арабского и других региональных интерфейсов, вместе взятых).
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ЭксклюзивВеликобританияУкраинаЕвропаThe Guardianукраинский языкРусский языкобразованиеэкзаменШкола
 
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