https://ukraina.ru/20261105/ukrainskie-bezhentsy-zastavlyayut-evropu-zagovorit-po-ukrainski-1084302096.html

Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински

Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински - 05.11.2026 Украина.ру

Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински

Иммигранты с Украины не просто не торопятся интегрироваться в социум новых стран проживания, а стремятся заставить местных говорить на их языке

2026-11-05T18:53

2026-11-05T18:53

2026-11-05T18:53

эксклюзив

великобритания

украина

европа

the guardian

украинский язык

русский язык

образование

экзамен

школа

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В среду, 4 ноября, министр школьного образования Великобритании Джорджия Гулд принесла официальные извинения детям украинских беженцев, приехавших в королевство с 2022 года, за то, что всё это время им в местных школах приходилось изучать русский язык."Многих учеников буквально вынудили выбрать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в такой ситуации. Для нас принципиально важно ввести для них полноценный экзамен по украинскому языку", – заявила она, сразу же объявив о выделении властями на эти цели £340 000.Ну как "вынуждали"? Школьникам для получения аттестата о среднем образовании рекомендовали сдавать экзамен (GCSE) по русскому, поскольку предмета "украинский язык" нет. Альтернативы не было просто-напросто.К слову, до 1995 года GCSE по украинскому языку в Великобритании существовал, однако его исключили из экзаменационной программы из-за невостребованности. Британские экзаменационные советы тогда посчитали содержание этого курса экономически и административно нецелесообразным.С тех пор ситуация кардинально изменилась. За 30 лет украинская община в Соединённом Королевстве увеличила и численность (примерно в 10 раз: с 15 000-20 000 до свыше 250 000 человек), и влияние. Если раньше выходцы с Украины стремились на Туманный Альбион, чтобы работать в местном бизнесе, получить образование по британской системе, то теперь требуют внедрить удобные им принципы.Решение о разработке выпускных экзаменов на украинском языке – это ничто иное, как следствие общественного резонанса, устроенного приезжими с Украины. С 2022 года иммигранты начали массово жаловаться, что их детей заставляют учить русский язык."В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Мы не могли в это поверить. Мы приехали в Великобританию, чтобы сбежать от [российской спецоперации], часть конфликта связана с языком. Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в настоящий момент это бестактно", – сетовала одна из матерей изданию The Daily Mail в 2023-м.На что представитель начальной школы Брансуик в Брайтоне, где учился ребёнок этой женщины, ответил, что в рамках языкового проекта детей знакомят с различными языками и культурами. По его словам, украинскому языку уделяли особое внимание в начале года, а теперь по программе семинедельное "Полугодие русского языка"Вообще наплыв тысяч украинских учеников стал серьёзным вызовом для образовательных учреждений не только Великобритании, но и остальных стран Европы. Директора и учителя действовали как могли, исходя из имевшихся ресурсов, а имелись тогда учителя и другие специалисты, говорящие на русском – языке, который понятен прибывшим детям и на котором они могли уверенно сдать выпускной экзамен, чтобы получить достаточный балл для дальнейшего поступления в колледжи и университеты. К тому же общий уровень успеваемости учащихся имеет немаловажное значение для рейтинга учебных заведений. Так было даже в Литве и Эстонии – хотя Прибалтийские республики прекрасно известны своим неприятием русского языка – преподаватели общались с детьми по-русски.Однако вникать в эти аспекты украинские иммигранты не стремятся – они только требуют обучения в школах, колледжах и университетах на украинском языке. К тому же их в этом активно поддерживает официальный Киев. В 2024 году Министерство образования Украины направило британским коллегам официальное письмо, в котором говорилось: "Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия экзамена по украинскому языку школьная администрация вынуждает многих наших детей сдавать русский язык". В свою очередь общественные деятели раскручивали историю через утверждения о тяжёлом психологическом положении украинских детей из-за того, что их принуждают говорить на языке страны, "ведущей против их родины боевые действия, по вине которой они потеряли дом и близких".И в итоге сейчас министр школьного образования Великобритании приезжает, чтобы объявить о разработке выпускного экзамена на украинском языке, в школу Святой Марии на западе Лондона, на базе которой работает сеть из 13 украинских образовательных центров и которой руководит не кто-нибудь, а активистка Инна Григорович, с 2014 года добивавшаяся введения украиноязычного среднего образования в Королевстве."Введение этого экзамена было одной из ключевых просьб как со стороны Киева, так и со стороны самой общины и молодёжи. Мы гордимся тем, что смогли реализовать этот проект, и ценим наше партнёрство с украинскими коллегами", – заявила Джорджия Гулд.Там же министр пообщалась с 20-летним Виталием Андроником, рассказывавшим в 2024-м всё той же The Guardian, как после переезда в апреле 2022 года из Черновцов сталкивался с давлением учителей, требовавших сдавать русский язык."Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это", — сказала, обращаясь к нему, Гулд.Совпадение ли, что этот молодой человек оказался в тот же час на том же месте, что и член правительства королевства?Он извинения принял, а также поддержал инициативу министерства об экзамене по украинскому, толкнув целую речь по этому поводу: "Для меня это решение уже ничего не изменит, но я хочу, чтобы будущие поколения беженцев учили именно украинский. Это признание той травмы, с которой мы столкнулись. Прекрасно, что будущим школьникам здесь больше не придётся сдавать русский язык".Только экзамен будет доступен не раньше 2029 года, а до этого ещё предстоит пережить GCSE в 2027-м и 2028-м.Вот так украинские иммигранты заставляют Великобританию заговорить на украинском. И не только её – всю Европу.В самом начале СВО приезжим с Украины, не владеющим языком страны пребывания, приходилось оформлять документы и общаться с представителями ведомств на русском из-за отсутствия украиноязычных ресурсов, а русский на Западе воспринимался как универсальный язык для выходцев из всех постсоветских республик. К тому же часть украинских мигрантов, особенно с востока страны, и так общается по-русски.Однако со временем количество сервисов на украинском языке увеличилось: украиноязычные версии появились на сайтах министерств внутренних дел, миграционных служб, ведомств по трудоустройству ФРГ, Австрии, Чехии, Польши и других стран; в транспортных и банковских приложениях, а также приложениях торговых сетей, мобильных операторов; даже при выборе врачей на специализированных сервисах можно установить фильтр, чтобы найти владеющих мовой. И дело не только и даже не столько в солидарности европейцев с приезжими, сколько в их собственной выгоде: тот, кто раньше предложил востребованный украинский интерфейс, и привлёк миллионы новых пользователей, клиентов, сотрудников (в Европе зарегистрировано свыше 6 миллионов украинских беженцев, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев), а где это предусмотрено – увеличил финансовый оборот. К тому же зачастую наличие сине-жёлтого флажка повышает лояльность общественности.Да и с практической точки зрения порой проще использовать украинский, например, переводить документы напрямую на язык страны пребывания, нежели сначала на русский и только потом на тот или иной европейский. Это снижает риск ошибок, а также экономит время и деньги. Да и украинское приложение "Дія" (аналог "Госуслуг") уже интегрировано с европейскими системами.К тому же распространение украинского языка – мощный инструмент для чиновников европейских стран, выступающих против России, чтобы подчеркнуть солидарность с Украиной как государством, имеющим статус ассоциированного члена ЕС, и её народом. Еврокомиссия предписала предоставлять информацию на понятном для бенефициара языке, а поскольку юридический статус привязан к гражданству, то для украинцев базовым языком определён украинский.Впрочем, сказать, что это исключительно проект, спущенный политической верхушкой, нельзя. Возникший на эмоциональном подъёме в 2022 году интерес к украинскому языку по всему миру не потух так же стремительно, как вспыхнул. Тогда на платформе Duolingo количество новых пользователей, начавших его изучение, превысило 1,3 млн человек, а прирост составил целых 577%. В настоящий момент, по предварительной оценке, постоянная аудитория держится на уровне 1-1,5 млн, а украинский – в топ-30 Duolingo.Наиболее востребован он в Великобритании, Польше и Германии, т. е. в странах, принявших наибольшее количество беженцев, а британцы обратились к нему, чтобы общаться с украинцами, которых поселили в своих домах в рамках государственной программы Homes for Ukraine.Во время посещения школы Святой Марии министр школьного образования призвала британских школьников учить украинский язык в знак солидарности. Она, как пишет The Guardian, в шутку добавила, что украинские дети могли бы подрабатывать репетиторством и помогать своим местным друзьям с освоением предмета.Как показал опрос Duolingo, около 37% новых учеников учат язык для коммуникации с украинцами и выражения поддержки, остальные — в академических или карьерных целях. К тому же некоторые европейские компании уже сейчас обратились к украинскому с прицелом в будущем принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины или открыть свои филиалы внутри страны, а юристы, аудиторы и дипломаты считают язык очень перспективным в контексте евроинтеграционных процессов Украины.И хотя русский язык за этот период покинул топ-10 самых изучаемых языков, всё же он остаётся более популярным, чем украинский. В Duolingo он занимает 11–13-е места (по сравнению с 24–26-м местами у украинского), а количество активных пользователей в этом разделе — порядка 10 млн человек (7,8–8,2 млн англоязычных, 1,1–1,3 млн испаноязычных, 350–400 тысяч немецкоязычных, 300 тысяч франкоязычных и столько же с китайского, турецкого, арабского и других региональных интерфейсов, вместе взятых).

https://ukraina.ru/20230830/1049043041.html

https://ukraina.ru/20260919/pastki-dlya-gvintokrila-kto-i-zachem-ubil-nastoyaschiy-ukrainskiy-yazyk-1083286170.html

https://ukraina.ru/20250627/voyna-ne-vezde-the-guardian-soobschil-chto-britaniya-massovo-otkazyvat-ukraintsam-v-ubezhische-1064362857.html

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эксклюзив, великобритания, украина, европа, the guardian, украинский язык, русский язык, образование, экзамен, школа