https://ukraina.ru/20261105/ogromnoe-pyatno-dlya-rls-ekspert-rasskazal-peresyadut-li-vsu-na-mikrovertolety-1084231857.html

"Огромное пятно для РЛС": эксперт рассказал, пересядут ли ВСУ на микровертолеты

"Огромное пятно для РЛС": эксперт рассказал, пересядут ли ВСУ на микровертолеты - 05.11.2026 Украина.ру

"Огромное пятно для РЛС": эксперт рассказал, пересядут ли ВСУ на микровертолеты

Заводов по производству тысяч микровертолётов у Украины нет — это дорого и заметно. С точки зрения РЛ-обнаружения – это огромное пятно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-05T19:31

2026-11-05T19:31

2026-11-05T19:31

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На днях украинские военные провели эксперимент: грузовой дрон эвакуировал раненого бойца ВСУ.Отвечая на вопрос журналиста о том, не замедлит ли тактика инфильтрации ВСУ на более высоком уровне российское продвижение, эксперт ответил прямо: этого не произойдет."Не замедлит. Такие вещи не могут быть массовыми. Даже если будут бойцов не эвакуировать, а, наоборот, забрасывать к нам в тыл. Тем более, для этого планеры можно использовать. При этом мы тоже испытываем различные микровертолеты", — заявил Самойлов.По его словам, у Украины в нынешнем виде нет промышленности, чтобы наладить массовое производство таких коптеров. Европа, отметил эксперт, сейчас это делать тоже не может."Мы же до сих пор не увидели на Украине ракет оперативно-тактического и малого класса. А что касается "Штормшэдоу" и "Таурусов", то они их боятся применять по политическим мотивам, и они очень дорогие", — подчеркнул он.Самойлов обратил внимание: такое направление у противника существует, но заводов по производству тысяч микровертолётов на Украине нет. "Это дорого и заметно. С точки зрения радиолокационного обнаружения – это огромное пятно", — отметил эксперт."Не так все просто", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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