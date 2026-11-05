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"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России

"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России - 05.11.2026 Украина.ру

"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России

Российская авиация работает по врагу с запасом прочности: ФАБы остаются аргументом, против которого у ВСУ нет ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-11-05T18:30

2026-11-05T18:30

2026-11-05T18:30

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Комментируя рост расхода авиабомб, эксперт вскрыл природу этого процесса: плотность войск с обеих сторон падает, поэтому на каждую цель уходит больше ФАБов, — и Россия готова платить эту цену, чего не скажешь о противнике."Просто плотность войск с обеих сторон падает, и на одну уничтоженную цель приходится тратить больше ФАБов. Отсюда и увеличение нагрузки на Су-34, который теперь несет до семи бомб", — пояснил эксперт. По его словам, цена уничтожения врага растёт как в денежном, так и в материальном эквиваленте."Но эту цену мы можем себе позволить. В отличие от ВСУ", — подчеркнул Носков. ФАБ остаётся аргументом, с которым противник не может ничего сделать, — именно поэтому ВСУ вынуждены рассредоточивать силы.Эксперт также сообщил, что пункты управления БПЛА российские силы вычисляют, и они являются главной целью бомбёжки. "Посмотрите, что делает группировка "Восток". Ее наступление во многом связано с выбамбливанием всего и вся. У нее фактически безлимит на ФАБы", — сообщил он.По словам Носкова, ВСУ пытаются контратаковать, но российское превосходство в воздухе вынуждает противника наносить удары не кулаком, а разомкнутыми пальцами. "Это влияет на потенциал врага", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".

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