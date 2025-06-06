https://ukraina.ru/20250606/reaktsiya-na-massirovannyy-udar-vs-rf-frontovaya-svodka-i-voyna-belogo-doma-glavnoe-na-1300-1063695771.html

Реакция на массированный удар ВС РФ, фронтовая сводка и война Белого дома. Главное на 13:00

Реакция на массированный удар ВС РФ, фронтовая сводка и война Белого дома. Главное на 13:00 - 06.06.2025 Украина.ру

Реакция на массированный удар ВС РФ, фронтовая сводка и война Белого дома. Главное на 13:00

Военные эксперты утверждают, что ночные удары российской армии по территории Украины — "не тянут на ответку" и "это лишь начало". Тем временем ВС РФ продолжают наступать сразу на нескольких направлениях, фронт продвигается вперед. А в Белом доме между тем из-за разгоревшегося скандала грядет "война"

2025-06-06T13:00

2025-06-06T13:00

2025-06-06T13:00

эксклюзив

россия

украина

вс рф

ракетный удар

ракетные удары по украине

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Массированный удар России в ответ на атаки ВСУРоссийские войска нанесли массированный удар сразу по нескольким регионам Украины. Отмечается, что ВС РФ поразили цели в Кривом Роге, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской областях и Днепропетровске. Кроме того, сообщалось, что российская армия нанесла удары по целям в Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской, и Хмельницкой областях. Украинские ресурсы также заявили о взрывах во временно оккупированных Славянске и Краматорске — были поражены вражеские объекты.Ранее Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве, Тернополе, Луцке и другим регионам Украины. В ночь 6 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.По данным канала, в ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК "Искандер-М", стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами "Калибр", а также другое вооружение.В среду, 4 июня, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп. Накануне президент США заявил, что призвал Владимира Путина не отвечать на недавние атаки Киева.Минобороны РФ отметило, что "российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, цель достигнута".Между тем военные эксперты полагают, что сегодняшние удары — не возмездие, а психологическая подготовка. По их мнению, речь идет только о прологе — тщательно рассчитанном этапе, нацеленным на создание условий для последующей масштабной операции. Большинство комментаторов отмечает, что ночные удары армии РФ носили точечный характер: склады боеприпасов, командные пункты, узлы ПВО и логистика. Но не меньшее значение имела психологическая составляющая: удары наносились в моменты, когда украинское руководство ожидало чего-то грандиозного.Так, военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале написал, что "сокрушительным ночной удар по Украине не стал". По его словам, "удар по противнику не тянет на "ответку". Подробнее о мнении других экспертов и пользователей Сети — в публикации Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?Между тем Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, комментируя ночные удары ВС РФ, заявила, что Россия "не хочет мира". Стоит отметить, что чадо американского политика и ранее открыто поддерживала киевский режим, активно критикуя Россию и ее руководство."Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были ответом на безжалостные российские атаки на гражданское население и произошли лишь после того, как [президент России Владимир] Путин отказался от перемирия. Он хочет лишь продолжения войны и захвата всей Украины", — заявила Моббс.Авторы Телеграм-канала Украина.ру отметили, что "после этих стенаний работающей на Украину дочери Келлога никто может всерьез воспринимать его как посредника".Фронтовая сводкаМинобороны РФ сообщило, что российские войска освободили за сутки Федоровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военное ведомство также опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). В ней Минобороны заявило, что за минувшую неделю ВС РФ освободили 7 населенных пунктов.Телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что ВСУ отступают с позиций в селе Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточняется, что украинские боевики попытались перебросить в населенный пункт резервы, однако существенная их часть была уничтожена авиаударами.Между тем военкор Анатолий Радов сообщил, что бойцы 90-й танковой дивизии ВС РФ продвинулись вперед в лесополосах между Котляровкой и Орехово. До границы с Днепропетровской областью, отметил он, 800 метров.Телеграм-канал "Два майора" в свою очередь написал, что на Курском направлении продолжается "мужественная оборона Теткинского выступа, противник продолжает атаки, затрудняя снабжение наших передовых подразделений и бросая в бой новые силы". Кроме того, военкоры канала заявили, что армия РФ продолжается наступление в Сумской области. По их данным, на Краснолиманском направлении идут бои в районе Новомихайловки и на восточной окраине Карповки, а в Редкодубе поднят российский флаг.Главное из военного обзора Телеграм-канала "Два майора":♦ На Константиновском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в Яблоновке, а также у Попового Яра и Полтавки. Севернее Дзержинска (Торецка) идут бои в районе Дылеевки. ♦ На Южно-Донецском направлении группировка подразделения "Восток" бьется за населенные пункты Битва и Федоровка, взяв уже треть села. ♦ На Херсонском направлении ВС России нанесли мощный удар ФАБами по городу, разрушив здание военно-гражданской администрации противника.Тем временем военкор Евгений Лисицын сообщил, что на Запорожском направлении армия РФ ведет бои у Каменского и Малой Токмачки. Что касается Покровского направления, он отметил, что западнее Орехово российские войска прорвали оборону ВСУ и закрепились, продвинулись в Удачном. На востоке враг перебрасывает резервы в Николаевку, севернее Новоэкономического наши идут на Коптево, добавил военкор. Карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины свидетельствует о том, что ВС РФ начали наступление на Малиновку в Запорожской области. Паблик отметил, что сегодня, 6 июня, утром штурмовые группы российской армии начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Белый дом намерен объявить войну......американскому предпринимателю Илону Маску. Газета New York Times написала, что администрация президента США готовится к возможной "затяжной войне" с Маском после их публичного скандала. Команда Трампа, отмечается в публикации, рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как американского лидера, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".Накануне вечером между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект".Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.После публичной перепалки с американским лидером Маск поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.Тем временем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Маск мог бы получить в РФ политическое убежище, однако вряд ли оно ему понадобится.

https://ukraina.ru/20250606/1063684777.html

https://ukraina.ru/20250606/v-ssha-obsuzhdayut-impichment-trampa-rossiya-obognala-nato-i-vs-rf-otvetili-na-ataki-glavnoe-na-utro-6-1063683296.html

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Кристина Черкасова

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