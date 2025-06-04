Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине

После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях

Вашингтон не будет ужесточать санкции против России, если в процессе переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта будет достигнут прогресс. У Трампа есть план, но он его не расскажет, чтобы не помешать переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным