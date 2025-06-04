Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп не может выйти из украинского кризиса, так как это приведет к катастрофическому падению его рейтинга и политической изоляции, в отличие от "безболезненного" для США ухода из Афганистана
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Трамп разве может сказать: я дурак, у меня ничего не получилось? <...> В Афганистане они ничего нам не проиграли. Есть разница большая между Афганистаном и Украиной. Украину они сдадут нам. И Трампа в этом обвинит все американское политическое сообщество", — подчеркнул Брутер.
Эксперт обратил внимание на постепенную изоляцию Трампа в администрации: отказ от назначения неугодных элите кадров, возможный уход министра обороны США Пита Хегсета и отсутствие лояльных союзников.
"Трамп будет шантажировать нас тем, что он уйдет из украинской темы. А с другой стороны, каким-то образом оставаться в процессе, если мы будем сдавать одну позицию за другой", — резюмировал Брутер, отметив сложную дилемму американского лидера.
Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
20 мая, 01:53После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линияхВашингтон не будет ужесточать санкции против России, если в процессе переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта будет достигнут прогресс. У Трампа есть план, но он его не расскажет, чтобы не помешать переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным
Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на