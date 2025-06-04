Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине - 04.06.2025 Украина.ру
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Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине - 04.06.2025 Украина.ру
Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
Президент США Дональд Трамп не может выйти из украинского кризиса, так как это приведет к катастрофическому падению его рейтинга и политической изоляции, в отличие от "безболезненного" для США ухода из Афганистана
2025-06-04T05:00
2025-06-04T05:00
новости
сша
украина
афганистан
дональд трамп
пит хегсет
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По словам эксперта, американское политическое сообщество никогда не простит Трампу "сдачи" Украины, что вынуждает его балансировать между риторикой о выходе из конфликта и фактическим сохранением участия в процессе.Эксперт обратил внимание на постепенную изоляцию Трампа в администрации: отказ от назначения неугодных элите кадров, возможный уход министра обороны США Пита Хегсета и отсутствие лояльных союзников."Трамп будет шантажировать нас тем, что он уйдет из украинской темы. А с другой стороны, каким-то образом оставаться в процессе, если мы будем сдавать одну позицию за другой", — резюмировал Брутер, отметив сложную дилемму американского лидера.Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250520/posle-razgovora-s-putinym-tramp-zayavil-o-gotovnosti-vyyti-iz-igry-po-ukraine-i-soobschil-o-krasnykh-1063255848.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, афганистан, дональд трамп, пит хегсет
Новости, США, Украина, Афганистан, Дональд Трамп, Пит Хегсет

Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине

05:00 04.06.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп не может выйти из украинского кризиса, так как это приведет к катастрофическому падению его рейтинга и политической изоляции, в отличие от "безболезненного" для США ухода из Афганистана
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По словам эксперта, американское политическое сообщество никогда не простит Трампу "сдачи" Украины, что вынуждает его балансировать между риторикой о выходе из конфликта и фактическим сохранением участия в процессе.
"Трамп разве может сказать: я дурак, у меня ничего не получилось? <...> В Афганистане они ничего нам не проиграли. Есть разница большая между Афганистаном и Украиной. Украину они сдадут нам. И Трампа в этом обвинит все американское политическое сообщество", — подчеркнул Брутер.
Эксперт обратил внимание на постепенную изоляцию Трампа в администрации: отказ от назначения неугодных элите кадров, возможный уход министра обороны США Пита Хегсета и отсутствие лояльных союзников.
"Трамп будет шантажировать нас тем, что он уйдет из украинской темы. А с другой стороны, каким-то образом оставаться в процессе, если мы будем сдавать одну позицию за другой", — резюмировал Брутер, отметив сложную дилемму американского лидера.
Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
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Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
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