https://ukraina.ru/20250603/perevodchik-ili-anglichanka-kiev-zastukali-za-zvonkom-vo-vremya-peregovorov-1063592744.html

"Переводчик" или "англичанка"? Киев застукали за звонком во время переговоров

"Переводчик" или "англичанка"? Киев застукали за звонком во время переговоров - 03.06.2025 Украина.ру

"Переводчик" или "англичанка"? Киев застукали за звонком во время переговоров

Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле 2 июня подключала к беседе "внешнего участника" и держала его в курсе происходящего. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента

2025-06-03T11:52

2025-06-03T11:52

2025-06-03T11:53

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Пользователи уже успели пошутить, что на связи могли быть "англичанка", "большой брат", "телесуфлер", "переводчик" или "хозяин"."Незалежность во всем до мельчайшей детали. Несамостоятельность во всем - вот визитная карточка украинского государства, а, следовательно, и его представителей", - добавил член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".Автор издания Украина.ру Михаил Павлив уверен, что Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами. По его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов, "и переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины" - намек на "готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле"".

https://ukraina.ru/20250603/kvazi-antonimy-chem-rossiyskiy-memorandum-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-1063590811.html

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новости, украина, киев, россия, рустем умеров, николай стариков, владимир мединский, мид, financial times, украина.ру