"Переводчик" или "англичанка"? Киев застукали за звонком во время переговоров
11:52 03.06.2025 (обновлено: 11:53 03.06.2025)
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле 2 июня подключала к беседе "внешнего участника" и держала его в курсе происходящего. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента
"Один из членов украинской делегации перед началом переговоров сначала отправил неизвестному участнику сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь", - говорится в материале издания, где также уточняется, что это происходило прямо во время заявления, с которым выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Пользователи уже успели пошутить, что на связи могли быть "англичанка", "большой брат", "телесуфлер", "переводчик" или "хозяин".
"Незалежность во всем до мельчайшей детали. Несамостоятельность во всем - вот визитная карточка украинского государства, а, следовательно, и его представителей", - добавил член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив уверен, что Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами. По его инсайдерской информации, пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно и двигаться по направлению к подписанию документов, "и переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины" - намек на "готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле"".
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