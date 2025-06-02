https://ukraina.ru/20250602/novyy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy--prizrak-kompromissa-chto-ostalos-za-kulisami-1063586239.html

Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами

Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами - 02.06.2025 Украина.ру

Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами

Переговоры в Стамбуле закончились, в общем-то, ожидаемо. Никто и не ожидал каких-то удивительных прорывов. Скажу прямо, прошли они даже гораздо более, конструктивно и мягко, учитывая тот фон, который создали этим переговорам драматические события накануне.

2025-06-02T20:16

2025-06-02T20:16

2025-06-02T20:16

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россия

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дональд трамп

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мнения

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Повторюсь, никаких прорывов никто не ожидал. Но я бы назвал ситуацию по состоянию на сейчас призраком компромисса. Я объясню почему. Во-первых, инсайдерская информация подтверждает, что пару дней назад американцы достаточно настойчиво рекомендовали Украине вести себя конструктивно, внимательно выслушать пожелания российской стороны и двигаться по направлению к подписанию документов. И сегодняшние переговоры продемонстрировали одно очень интересное изменение в концепции урегулирования от Украины. Это изменение мы увидели в опубликованном официально проекте меморандума подготовленного украинской стороной. До сих пор ни разу, ни в одном публичном документе или заявлении Украина не декларировала готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из положения здесь и сейчас, как говорится, "на земле", как об этом говорили в последнее время постоянно представители российской власти. И вот, в опубликованном документе Украина формулирует линию боестолкновения как отправную точку переговоров по территориальным вопросам. Да, это плохо согласовывается с нашей позицией о том, что Украина должна покинуть территории новых регионов Российской Федерации - Запорожской, Херсонской областей и Луганской и Донецкой народных республик. Но, последние несколько лет, как минимуму до конца прошлого года постоянно звучал тезис про выход на границы 1991 года. Потом упоминания 91 года закончились, и уже в этом году, уже после избрания Трампа, Ермак рассказал, что для того чтобы переговорный процесс пошел конструктивно надо вернуться к статус-кво на 23 февраля 2022 года. То есть, условно говоря к линии разграничения 22 года, уже с ЛДНР и Крымом в составе России. И сегодня мы впервые видим совершенно другое положение вещей - признание положения "на земле". Но, и с нашей стороны мы тоже можем констатировать наличие неких компромиссов. Да, полунамек об этом был уже в комментарии президента России Владимира Путина относительно первого раунда переговоров в Стамбуле. Или 2-го если по нашему российскому "летоисчислению". И сегодня мы четко услышали от руководителя нашей делегации о том, что во второй половине проекта нашего меморандума выписано несколько сценариев временного прекращения огня. Временного и локального. Вероятно, с какими-то гуманитарными целями и, вероятно, с какими-то задачами, призванными упростить переговорный процесс как таковой. Это тоже определенный компромисс. Вероятно, страховочные какие-то моменты выписаны там относительно того, как избежать эскалации в случае этого временного прекращения огня. Но это компромисс, безусловно. И, я думаю, это наименее болезненный компромисс для нас в данном случае. То есть, оценивая итоги сегодняшней встречи, можно констатировать, если не шаг вперед, то полшага с каждой стороны в направлении компромиссов сделаны. Совершенно четко прозвучала информация, что будет следующая встреча. И, уверен она таки будет, я в этом уже нисколько не сомневаюсь. К тому же, есть точное понимание, что сохраняется проактивная роль Соединенных Штатов в переговорах, которые несомненно давят на Украину. И только поэтому мы вообще увидели украинцев в Стамбуле в середине мая и сейчас.Другое дело, что, конечно же, от этих переговоров, возможно, обе стороны ждали немного больше. Кто-то сильно больше (подсказка - Украина), а кто-то лишь немного больше. Очевидно, что были и есть некие договоренности по переговорному треку между Москвой и Вашингтоном. Ну и, может быть, еще не время, но, конечно, нам бы всем, здесь в России, да и здравомыслящим на Украине, хотелось бы, что Трамп оказал давление на Киев, применил имеющиеся у США рычаги давления на украинскую власть для того, чтобы Киев гораздо быстрее шел по этому пути компромиссов. Быстрее и дальше. Но, как говорил первый президент Украины Кравчук – "Маемо тэ що маемо!" - "Имеем то, что имеем!"Ну, а Киев рассчитывал все-таки на какую-то ту самую экзистенциальную ситуацию с "разворотом над Атлантикой" в кавычках, повторюсь, в силу фона для переговоров, созданного ими накануне. И, соответственно, как следствие, получить срыв переговоров, и обвинить во всем Россию. А потом, мол, Трамп психует, вводит новые санкции против России, подписывает новые документы и проводит через Конгресс и Сенат новый билль о поставках вооружения Украине. Но, мне кажется, вот эта их надежда на "поворот Трампа", все этой могучей кучки, в кавычках, "коалиции желающих" и Киева, она все более призрачная становится. И поэтому я согласен с руководителем нашей делегации в том, что можно быть удовлетворенными результатами нынешнего раунда переговоров. То есть переговорный трек сохраняется. Мы не вынуждены идти на какие-то болезненные для нас компромиссы. И есть надежда на то, что мы будем потихонечку-потихонечку сближать позиции. При этом надо понимать, что наша армия наступает, мы имеем успех на фронте. И ситуация в динамике меняется для Украины каждый день в худшую сторону.И еще о двух аспектах этих переговоров нужно обязательно сказать. Довольно комичная ситуация возникла по драматическому поводу. По поводу обмена телами погибших. Первый публичный комментарий по этому поводу сделал министр обороны Украины Умеров, сообщив, что состоится обмен телами 6000 на 6000. Что вызвало сразу у меня сильное удивление, откуда бы взяться такому количеству тел наших павших бойцов у украинцев? Россия последние два года наступает, поле боя всегда практически остается за нами, если не брать отдельные какие-то локальные успехи контратак Украины. И если и происходили до сих пор обменными телами, то это всегда было где-то 10 к одному в нашу сторону. А тут 6 тысяч на 6 тысяч. Где они собираются взять эти тела? До анекдотического – выкапывать своих? Непонятно! Ну, и как мне кажется, ситуацию разъяснил Мединский, сообщив, что Россия в одностороннем, подчеркиваю это, порядке передаст 6 тысяч тел украинской стороне. Но, вероятно, спасая репутацию режима и психику украинского обывателя Умеров изобразил, что это будет паритетный обмен 6 тысяч на 6 тысяч. Уверен, что конечно это невозможно. Просто у украинцев нет столько тел наших бойцов. Ну и последняя история которая оказалась в эпицентре обсуждения итогов переговоров. Это тема возврата так называемых "похищенных Россией детей". Об этом сказал Ермак, об этом сказал Зеленский, об этом сказал Умеров. И это, естественно, не мог не прокомментировать Мединский. Более того, мы уже знаем из сообщений в медиа о том, что Мединский порекомендовал украинцам не пиариться на детях, не устраивать шоу для бездетных европейских старушек. Достаточно уничижительная формулировка, прямо скажем, но справедливая. Вообще эта тема давно является важной составляющей украинской пропаганды.. Это одна из таких базовых линий, по которой идет трансляция претензий к России в гуманитарном сфере. Вместе с любимыми темами украинских пропагандистов про насилие, воровство, убийства, расстрелы пленных. И вот тема с "похищением" детей для них очень важна. Тем более мы знаем, что именно эти фейки стали причиной для выдачи ордера на арест Международным уголовным судом для президента Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Ну и вот надо расставить точки над "и". Мединский прокомментировал достаточно хорошо ситуацию о том, что было некое количество детей, а я скажу так, что по состоянию на 22-й год, когда большая часть этих детей оказалась в России, это было порядка полутора тысяч ребят. И это все воспитанники интернатов и детдомов, которые оказались в зоне боевых действий. Заметная часть из них уже нашла новые семьи в России, те, кто дети-сироты были, соответственно. Но у какого-то из детей, так бывает с теми, кто находится в интернатах по тем или иным причинам, есть родители, может быть, неблагонадежные, есть какие-то родственники, бабушки, дедушки. И вот каждый раз, когда эти родственники появлялись, то есть полномочный представитель ребенка появлялся, Россия передавала им этих детей. Это уже было ни раз, ни два, ни три. И в этот раз мы договорились о передаче 10 детей их родственникам и родителям. И опять же, при наличии доброй воли у самого ребенка, если это уже ребенок, который способен сам за себя отвечать. юИ, повторюсь, это одна из тем украинской пропаганды, а еще она имеет очень личностный аспект. Британские политтехнологи, занимающиеся вопросами репутации Елены Зеленской, а я убежден, что ее уже сейчас готовят к такой себе роли Тихановской и Навальной, еще в 2022 году выбрали тему возврата "похищенных детей" как ключевую для ее позиционирования, в первую очередь политического. Еще в сентябре 2022 года был создан специальный фонд Елена Зеленская - "Елена Зеленская Фундейшн". Спонсорами выступили семейство Обам и семейство Клинтонов, американские и британские актеры, британские политики, а так же печально известный USAID, Европейский банк реконструкции и развития. Ежегодно этот фонд наполняется миллионами и миллионами долларов и евро. Расходуются они, как вы понимаете, на политическую карьеру Елены Зеленской. Кроме всего прочего, это такой себе еще и "золотой парашют" для просроченной первой леди Украины...И вот возникновение этой темы должно было испортить позитивный эффект от конструктивной позиции России на переговорах, чего в результате не получилось, а, с другой, напомнить, хоть и косвенно о чете просроченных Зеленских, якобы так сильно пекущихся об "украденных" детях. И эта часть вообще, что называется, провалилась. Вместо тысяч детей, о чем постоянно напоминали Зеленские, сама украинская власть смогла наскрести чуть более 300 имен и фамилий. Да и тут, как теперь становится понятно, многие из них - никакие не похищенные, а сироты, брошенные в детдомах Украиной и, возможно, уже обретшие новые семьи в России, которых, конечно, забирать из семей никто не будет. И с этим согласятся все или почти все здравомыслящие люди на Западе.Зато к самой "леди Зеленской" у ее спонсоров вполне вероятно возникнут вопросы неприятные по характеру и финансовые по сути. Но это уже дело спонсоров и самих Зеленских...При этом, повторюсь, все вопросы с детьми и так бы решались в рамках здравого смысла, заботы о детях и международного законодательства, конечно, в каждом отельном случае индивидуально, если бы Украина не поднимала, извините, дешевый хайп, и не разводила бы черный пиар на этой деликатной теме.Подробнее о результатах второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле - в статье Павла Котова "Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, россия, киев, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, сенат, международный уголовный суд (мус), мнения