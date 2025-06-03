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Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России

Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России - 03.06.2025 Украина.ру

Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России

Расширение боевых действий на северные области Украины связано с попыткой Киева провести глубокие рейдовые операции, чтобы продемонстрировать угрозу российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-03T03:30

2025-06-03T03:30

2025-06-03T03:30

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По словам эксперта, украинская сторона сделала ставку не на военный успех, а на психологическое воздействие. Сейчас российские войска оттесняют противника в сторону Сум, что свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.Обозреватель также отметил, что поставки Западом дальнобойного оружия делают границы такой зоны неопределенными. По его словам, именно это вынуждает Москву принимать дополнительные меры безопасности.Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, вооруженные силы украины