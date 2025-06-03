Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Расширение боевых действий на северные области Украины связано с попыткой Киева провести глубокие рейдовые операции, чтобы продемонстрировать угрозу российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, украинская сторона сделала ставку не на военный успех, а на психологическое воздействие. Сейчас российские войска оттесняют противника в сторону Сум, что свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.
Ищенко подчеркнул, что действия России носят ответный характер: "Мы пространство войны не расширяем. Просто эти подонки его расширяли. А мы, чтобы можно было в спокойной обстановке вести переговоры, создаем буферную зону".
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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