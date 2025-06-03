Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России - 03.06.2025 Украина.ру
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Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России
Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России - 03.06.2025 Украина.ру
Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России
Расширение боевых действий на северные области Украины связано с попыткой Киева провести глубокие рейдовые операции, чтобы продемонстрировать угрозу российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-03T03:30
2025-06-03T03:30
новости
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
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По словам эксперта, украинская сторона сделала ставку не на военный успех, а на психологическое воздействие. Сейчас российские войска оттесняют противника в сторону Сум, что свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.Обозреватель также отметил, что поставки Западом дальнобойного оружия делают границы такой зоны неопределенными. По его словам, именно это вынуждает Москву принимать дополнительные меры безопасности.Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины

Ищенко: Киев спровоцировал бои на севере, пытаясь повлиять на настроения в России

03:30 03.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Расширение боевых действий на северные области Украины связано с попыткой Киева провести глубокие рейдовые операции, чтобы продемонстрировать угрозу российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, украинская сторона сделала ставку не на военный успех, а на психологическое воздействие. Сейчас российские войска оттесняют противника в сторону Сум, что свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу.
Ищенко подчеркнул, что действия России носят ответный характер: "Мы пространство войны не расширяем. Просто эти подонки его расширяли. А мы, чтобы можно было в спокойной обстановке вести переговоры, создаем буферную зону".
Обозреватель также отметил, что поставки Западом дальнобойного оружия делают границы такой зоны неопределенными. По его словам, именно это вынуждает Москву принимать дополнительные меры безопасности.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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