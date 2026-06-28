https://ukraina.ru/20260628/prigovor-kolomoyskomu-v-rossii---chernaya-metka-dlya-ukrainskikh-elit-1080723108.html

Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элит

Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элит - 28.06.2026 Украина.ру

Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элит

Перед "жидобандеровцем" Игорем Коломойским замаячила вторая "касса" - в России

2026-06-28T07:54

2026-06-28T07:54

2026-06-28T07:54

эксклюзив

россия

украина

игорь коломойский

владимир зеленский

татнефть

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Днепропетровский олигарх, который ныне содержится в Лукьяновском СИЗО в Киеве, любил повторять, что "жизнь - это большой супермаркет, где можно брать всё, что угодно, но надо помнить, что впереди тебя ожидает касса". На Украине он уже платит по счетам, пришло время отдавать долги и России. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. На днях Альметьевский городской суд Республики Татарстан признал Коломойского виновным в хищении нефти у российской компании "Татнефть" в 2006 и 2007 годах. Ничего удивительного: олигарх, который в свое время "кинул" Романа Абрамовича, не стал щепетильничать и с другими деловыми партнерами из РФ. Коломойский и "Татнефть" совместно владели Кременчугским НПЗ, на который "Татнефть" поставляла сырьё. Но после первого Майдана, в 2006 году, группа "Приват" через украинский суд "отжала" у россиян их долю в заводе. Попутно присвоили и последнюю партию нефти объёмом в 860 тысяч тонн, на 10 миллиардов рублей. Вот именно за эту нефть Бене (так за глаза именуют Коломойского) в России присудили 12 лет. Правда, заочно. Увы, попасть в российские "застенки" украинский олигарх физически не в состоянии: он третий год находится под следствием на Украине, где его обвиняют в мошенничестве, отмывании средств, заказных убийствах и госизмене. Помимо Коломойского, перед российским правосудием заочно предстали его давние бизнес-партнеры по финансово-промышленной группе "Приват" и топ-менеджеры: Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Все четверо фигурантов давно покинули Украину, живут в Европе и находятся сейчас в международном розыске. Они признаны виновными в создании преступного сообщества и присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Не то чтобы их завтра европейские правоохранители кинулись искать и сажать, но определенные репутационные и денежные неудобства друзьям Бени это создаст.Обычно над заочными приговорами на Украине потешаются, но сейчас там стоит поразительная тишина. Дело в том, что российским правоохранителям удалось оперативно заблокировать крупные финансовые ресурсы осужденных "жидобандеровцев" внутри страны. А это уже совсем другой поворот: по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество и активы аффилированной с олигархами коммерческой структуры на общую сумму более 20 миллиардов рублей, включая пакеты ценных бумаг и акции, оцениваемые в 10 миллиардов. Эти средства в дальнейшем наверняка будут обращены в доход государства или направлены на компенсацию подтвержденного гражданского ущерба.Проще говоря, Россия всерьез взялась за бывшего владельца группы "Приват" и медиаспонсора Владимира Зеленского. Тем более что с легкой руки днепропетровского бизнесмена тот превратился в кровавого фюрера, расширяющего украино-российский конфликт на просторы СНГ и Европы. И совсем не факт, что Коломойский еще раз не поддержит своего бывшего протеже на новых президентских выборах - ведь самые крупные на Украине медиаактивы олигарх сохранил. Чтобы "отговорить" Игоря Валерьевича от такого шага, в России оперативно перевели чисто коммерческое дело "Татнефти" в политическое. Хотя в 2022 году в "Татнефти" этот спор называли деловым и предлагали Киеву просто выплатить 173 миллиона долларов компенсации стороне, пострадавшей от мошенничества ОПГ Коломойского. Но что делает Киев? Там называют эти претензии инструментом гибридной войны: мол, Россию интересует процесс нанесения Украине разнообразных убытков, а не жалкие пару сотен "лямов". Не дождавшись никаких действий от украинской стороны, компания "Татнефть" была вынуждена обратиться в другие судебные инстанции (в суды США, Великобритании и РФ), а также в международный трибунал в Гааге, который вынес решение в пользу "Татнефти". Но и это не сподвигло Украину расплатиться. Вместо исполнения судебных решений тогдашний министр юстиции Денис Малюська начал искать в этой истории геополитические корни и писать письма на деревню американскому дедушке Джо Байдену. Украина обратилась в суд США с требованием заблокировать ходатайства "Татнефти" о вызове в суд представителей 52 банков в рамках рассмотрения нефтяного спора. И знаете, что выставила в качестве аргумента? То, что обращения "Татнефти" в суд "являются предлогом для требования конфиденциальной информации в то время, когда Россия собирает войска вдоль границы". Проще говоря, вместо решения финансовых и коммерческих вопросов Киев начал обвинять "Татнефть" в шпионаже и попытках выведать информацию об обороноспособности Украины. Прямо в стиле Жванецкого: "Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить, что он хромой?".Ну, а потом началась СВО, и Коломойский с Боголюбовым решили, что война все спишет. В том числе компенсации России в размере 112 миллионов плюс проценты. Причем проценты набежали немалые. И заочный приговор днепропетровскому олигарху говорит о том, что Россия намерена "раскулачить" хитрого "жидобандеровца" и его партнеров на 30 миллиардов рублей. Для Коломойского это куда больней, чем предъявленные ранее СК РФ обвинения в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе, а также финансировании украинских нацбатальонов. Впрочем, нет сомнения, что оба вердикта тесно связаны между собой.Приговор, который 25 июня 2026 года российский суд заочно вынес Коломойскому, имеет не только юридическое, но и политико-информационное наполнение. И хотя его исполнение в обозримой перспективе маловероятно, но политический сигнал выглядит значительно важнее самого судебного решения. Москва показала, что не считает конфликт вокруг Кременчугского НПЗ закрытой страницей и не намерена забывать историю противостояния с одним из самых влиятельных украинских бизнесменов 2000-х годов. Это своеобразная фиксация политической памяти: прежние экономические конфликты становятся частью нынешнего противостояния между Россией и Украиной, где РФ возвращает себе "прихватизированное" добро. Не вышло через суд? Вернем силой.А еще приговор Коломойскому по делу хищения российской нефти перекликается с внутренним топливным кризисом в самой РФ. На фоне ситуации на топливном рынке Москва получает возможность вновь напомнить гражданам, что многие проблемы в нефтяной отрасли имеют давние корни и связаны не только с текущими событиями, но и с деятельностью украинских бизнес-групп, которые в свое время строили свои схемы вокруг российских активов. Тем самым давний конфликт вокруг Кременчугского НПЗ интегрируется в современную политическую повестку и переносит вектор общественного негодования на Коломойского и ему подобных.Ну, и вишенка на торте: вердикт суда по организатору ОПГ Коломойскому закрепляет за Беней особый статус в российском публичном поле. Еще с 2014 года днепропетровский бизнесмен воспринимался в России как один из наиболее последовательных противников Москвы, и не только как олигарх, но и как политический игрок. Ведь именно Коломойский финансировал карательные добровольческие батальоны "Днепр-1"**, "Айдар"**, "Донбасс"**, "Шахтерск", которые отправляли в зону АТО усмирять русский Донбасс. Ему же принадлежит инициатива выплачивать по 10 тысяч долларов "за голову русского". Так что судебное решение о 12 годах заключения для Коломойского символически завершает длинную политическую историю его противостояния с Кремлем. По сути, РФ признала "крестного отца" Зеленского главным антироссийским политиком и объявила ему открытую войну. Еще раз подчеркнем, что Беня является одним из тех закулисных игроков, которые посадили на президентский трон нынешнего главу правящего режима. И если черная метка в виде заочного приговора была направлена Игорю Валерьевичу, то и Владимиру Александровичу есть повод напрячься.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФО последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, татнефть