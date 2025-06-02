https://ukraina.ru/20250602/miroshnik-obyasnil-zachem-vsu-stremyatsya-k-maksimalnomu-napryazheniyu-na-fronte-1063566941.html

Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте

Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте - 02.06.2025 Украина.ру

Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте

Киевский режим решил достичь максимального напряжения на линии боевого соприкосновения в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. такое заявление 2 июня сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

2025-06-02T10:18

2025-06-02T10:18

2025-06-02T10:18

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В своем Телеграм-канале он написал, что Украина целенаправленно добивается такого положения на фронте перед предстоящими переговорами в Стамбуле. Мирошник считает, что активные атаки украинских дронов на приграничные территории России явно свидетельствуют об этом.Тем временем украинское издание "Страна.ua" отметило, что "большинство комментаторов" указывает на связь между ударами дронов ВСУ по стратегической авиации РФ, которые были нанесены за день до переговоров, и самими переговорами в Стамбуле. Уточняется, что таким образом Украина "усиливает свою переговорную позицию", меняя унизительный для себя тренд, когда она вынуждена соглашаться с предлагаемой Россией повесткой.Некоторые российские эксперты также придерживаются похожего мнения, что Украина пошла на отчаянный шаг, дабы сорвать переговоры или же спровоцировать несогласие России на уступки или компромиссы. "В ходу конспирологическая теория, что США и РФ уже договорились по всем параметрам прекращения войны и нынешние удары призваны перебить эти договоренности и ужесточить позицию РФ", — пояснило украинское издание. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.Об атаках украинской армии, которые случились за выходные, — в публикациях Атака беспилотников в Заполярье и Сибири и Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты.

https://ukraina.ru/20250602/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-stambul-ankara-soobschila-o-vremeni-nachala-vtorogo-raunda-peregovorov-1063565816.html

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новости, россия, украина, всу, стамбул, переговоры, мирошник, сергей лавров, владимир мединский