Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Киевский режим решил достичь максимального напряжения на линии боевого соприкосновения в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. такое заявление 2 июня сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
В своем Телеграм-канале он написал, что Украина целенаправленно добивается такого положения на фронте перед предстоящими переговорами в Стамбуле. Мирошник считает, что активные атаки украинских дронов на приграничные территории России явно свидетельствуют об этом.
Уточняется, что таким образом Украина "усиливает свою переговорную позицию", меняя унизительный для себя тренд, когда она вынуждена соглашаться с предлагаемой Россией повесткой.
Некоторые российские эксперты также придерживаются похожего мнения, что Украина пошла на отчаянный шаг, дабы сорвать переговоры или же спровоцировать несогласие России на уступки или компромиссы.
"В ходу конспирологическая теория, что США и РФ уже договорились по всем параметрам прекращения войны и нынешние удары призваны перебить эти договоренности и ужесточить позицию РФ", — пояснило украинское издание.
09:46Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоровУкраинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Такое сообщение появилось в прессе. Также агентство РИА Новости сообщило, что турецкий диписточник анонсировал начало встречи на 13.00 по московскому времени
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.
Об атаках украинской армии, которые случились за выходные, — в публикациях Атака беспилотников в Заполярье и Сибири и Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты.
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