Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте - 02.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250602/miroshnik-obyasnil-zachem-vsu-stremyatsya-k-maksimalnomu-napryazheniyu-na-fronte-1063566941.html
Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте
Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте - 02.06.2025 Украина.ру
Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте
Киевский режим решил достичь максимального напряжения на линии боевого соприкосновения в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. такое заявление 2 июня сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
2025-06-02T10:18
2025-06-02T10:18
новости
россия
украина
всу
стамбул
переговоры
мирошник
сергей лавров
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697270_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c4f16013cc45ba166b0170d6154c9f45.jpg
В своем Телеграм-канале он написал, что Украина целенаправленно добивается такого положения на фронте перед предстоящими переговорами в Стамбуле. Мирошник считает, что активные атаки украинских дронов на приграничные территории России явно свидетельствуют об этом.Тем временем украинское издание "Страна.ua" отметило, что "большинство комментаторов" указывает на связь между ударами дронов ВСУ по стратегической авиации РФ, которые были нанесены за день до переговоров, и самими переговорами в Стамбуле. Уточняется, что таким образом Украина "усиливает свою переговорную позицию", меняя унизительный для себя тренд, когда она вынуждена соглашаться с предлагаемой Россией повесткой.Некоторые российские эксперты также придерживаются похожего мнения, что Украина пошла на отчаянный шаг, дабы сорвать переговоры или же спровоцировать несогласие России на уступки или компромиссы. "В ходу конспирологическая теория, что США и РФ уже договорились по всем параметрам прекращения войны и нынешние удары призваны перебить эти договоренности и ужесточить позицию РФ", — пояснило украинское издание. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.Об атаках украинской армии, которые случились за выходные, — в публикациях Атака беспилотников в Заполярье и Сибири и Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты.
https://ukraina.ru/20250602/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-stambul-ankara-soobschila-o-vremeni-nachala-vtorogo-raunda-peregovorov-1063565816.html
россия
украина
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697270_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ef16494ccd82a1bfc2a2af4efb17a8fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, стамбул, переговоры, мирошник, сергей лавров, владимир мединский
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Стамбул, переговоры, Мирошник, Сергей Лавров, Владимир Мединский

Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте

10:18 02.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим решил достичь максимального напряжения на линии боевого соприкосновения в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. такое заявление 2 июня сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
В своем Телеграм-канале он написал, что Украина целенаправленно добивается такого положения на фронте перед предстоящими переговорами в Стамбуле. Мирошник считает, что активные атаки украинских дронов на приграничные территории России явно свидетельствуют об этом.
Тем временем украинское издание "Страна.ua" отметило, что "большинство комментаторов" указывает на связь между ударами дронов ВСУ по стратегической авиации РФ, которые были нанесены за день до переговоров, и самими переговорами в Стамбуле.
Уточняется, что таким образом Украина "усиливает свою переговорную позицию", меняя унизительный для себя тренд, когда она вынуждена соглашаться с предлагаемой Россией повесткой.
Некоторые российские эксперты также придерживаются похожего мнения, что Украина пошла на отчаянный шаг, дабы сорвать переговоры или же спровоцировать несогласие России на уступки или компромиссы.
"В ходу конспирологическая теория, что США и РФ уже договорились по всем параметрам прекращения войны и нынешние удары призваны перебить эти договоренности и ужесточить позицию РФ", — пояснило украинское издание.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
09:46
Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоровУкраинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Такое сообщение появилось в прессе. Также агентство РИА Новости сообщило, что турецкий диписточник анонсировал начало встречи на 13.00 по московскому времени
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.
Об атаках украинской армии, которые случились за выходные, — в публикациях Атака беспилотников в Заполярье и Сибири и Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВСУСтамбулпереговорыМирошникСергей ЛавровВладимир Мединский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте
10:16Более 1,5 сотен: ВСУ атаковали регионы РФ
10:04Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой
09:52Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май
09:47Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня
09:46Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров
09:36Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае
09:19Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
08:00Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию
07:00Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы
06:45Мечтать не вредно. А жить?
06:15"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
06:00"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ
05:45"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию
05:30Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций
05:15Стамбул. Второй раунд
05:00Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров
04:45Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
04:30"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
04:00Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
Лента новостейМолния