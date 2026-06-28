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"Готов сделать всё": президент Литвы вызвался стать посредником между Украиной и Польшей

"Готов сделать всё": президент Литвы вызвался стать посредником между Украиной и Польшей - 28.06.2026 Украина.ру

"Готов сделать всё": президент Литвы вызвался стать посредником между Украиной и Польшей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов выступить посредником в урегулировании дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, если обе стороны обратятся к нему с такой просьбой. Об этом сообщает телерадиовещательная компания LRT

2026-06-28T07:31

2026-06-28T07:31

2026-06-28T07:31

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На фоне дипломатического конфликта между Украиной и Польшей президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность выступить в роли посредника. В интервью радиостанции "Жиниас" он заявил, что сделает всё возможное, чтобы "связь между двумя близкими народами не разорвалась"."Прежде всего, они сами должны выразить такое желание. Я также говорил в своём годовом отчёте, что готов сделать всё, чтобы эта связь между двумя близкими нам народами – Польшей и Украиной – не разорвалась", — сказал Науседа.В субботу литовский лидер отправится в летнюю резиденцию президента Польши Кароля Навроцкого на севере страны, где планирует обсудить ситуацию в неформальной обстановке. При этом, по словам Науседы, пока обе стороны заявляют о желании разрешить конфликт собственными силами, без участия третьих сторон. "Я слышал это заявление от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу о необходимости посредника, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать", — подчеркнул литовский президент.Он также добавил, что на конференции по восстановлению Украины в Гданьске премьер-министр Украины Юлия Свириденко ясно дала понять, что Киев хочет урегулировать конфликт. "Прошлое важно, но настоящее особенно важно, когда агрессия против Украины продолжается", — заявил Науседа.20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА*". Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, украина, гитанас науседа, польша, литва, кароль навроцкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины