https://ukraina.ru/20250602/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-stambul-ankara-soobschila-o-vremeni-nachala-vtorogo-raunda-peregovorov-1063565816.html
Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров
Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров - 02.06.2025 Украина.ру
Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров
Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Такое сообщение появилось в прессе. Также агентство РИА Новости сообщило, что турецкий диписточник анонсировал начало встречи на 13.00 по московскому времени
2025-06-02T09:46
2025-06-02T09:46
2025-06-02T09:51
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Также СМИ отметили, что выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций России и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности миру.Чуть раньше издание RT сообщило, что российская делегация в том же составе, в котором она была представлена 16 мая, вылетела в Стамбул. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева украинский вариант меморандума.Ранее Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании КиеваНакануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио кризис на Украине и возобновление российско-украинских переговоров в Стамбуле. Американский госсекретарь выразил соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях.О том, что предшествовало новому переговорному этапу - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Стамбул. Второй раунд.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Актуальное интервью по теме: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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новости, стамбул, россия, киев, владимир мединский, дмитрий песков, сергей лавров, rt, украина.ру
Новости, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, RT, Украина.ру
Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров
09:46 02.06.2025 (обновлено: 09:51 02.06.2025)
Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Такое сообщение появилось в прессе. Также агентство РИА Новости сообщило, что турецкий диписточник анонсировал начало встречи на 13.00 по московскому времени