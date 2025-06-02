https://ukraina.ru/20250602/stambul-vtoroy-raund-1063498010.html

Стамбул. Второй раунд

Стамбул. Второй раунд - 02.06.2025 Украина.ру

Стамбул. Второй раунд

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле должен состоятся второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной

2025-06-02T05:15

2025-06-02T05:15

2025-06-02T05:15

эксклюзив

россия

украина

стамбул

сергей лавров

владимир мединский

дмитрий песков

рустем умеров

переговоры

сво

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Лавров называет датуО проведении в Турции очередных переговоров российской и украинской делегаций объявил 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Ключевой темой встречи должно стать обсуждение меморандумов двух стран, в которых они представили свое видение урегулирования конфликта и условий для заключения перемирия.Данный призыв поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил 29 мая, что рассчитывает на возобновление переговорного процесса."Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно", - отметил турецкий лидер.Известно, что Украина первой передала свой вариант меморандума, об этом, в частности, заявил 28 мая глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Он призвал РФ как можно скорее передать Киеву свой меморандум.В Кремле в ответ заявили, что рассчитывают на обсуждение меморандумов на встрече в Стамбуле."Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", - заявил 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На тот момент, отмечал он, Россия еще не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в понедельник."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - заявил Песков.За несколько дней в Киеве заявили, что в качестве переговорной площадки можно выбрать Женеву, до этого ими же предлагался Ватикан. Оба варианты маловероятны.Как ранее отмечали российские официальные лица, Швейцария перестала быть нейтральным государством, а католический Ватикан, заявлял Лавров, не может стать площадкой для диалога двух православных стран, тем более, что одна из первопричин конфликта – притеснения киевского режима в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата.Возвращение в СтамбулПервые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая.Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский, а украинскую – Умеров. Диалог продолжался около двух часов.Упомянутая договоренность об обмене меморандумами стала одним из главных итогов встречи. Помимо этого, была достигнута договоренность об обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000". На прошлой неделе в три этапа такой обмен состоялся. Стороны передали друг другу военнослужащих, а также гражданских лиц, которые на тот момент находились в местах лишения свободы.Как рассказал 28 мая Лавров, на этих переговорах делегация России настаивала на отмене на Украине дискриминационных законов в отношении русскоязычных граждан. По его словам, эти же требования будут озвучены и в ходе следующего переговорного раунда.Помимо этого, представители Украины запросили встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как прокомментировал Мединский, Москва приняла к сведению эту просьбу. Позднее Песков пояснил, что такую встречу исключать нельзя, однако, для того чтобы она состоялась, нужно чтобы переговорщики от двух стран достигли конкретных договоренностей, финализировать которые и может встреча Путина и Зеленского.При этом в Кремле снова вернулись к теме легитимности главы киевского режима. По словам Лаврова, этот вопрос будет иметь решающее значение в случае подписания каких-либо документов с украинской стороной.По слухам, в ходе майских переговоров в Стамбуле представители России заявили, что Украина должна вывести свои войска с тех территорий, которые вошли в состав РФ в 2022 году. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, этот раунд остался за Россией. Делегация РФ озвучила "все максимально категоричные свои формулировки, пусть даже облеченные в мягкую конструктивную форму"."И украинская делегация все "проглотила". Не прозвучало никаких категоричных заявлений от них в ответ на наши требования. Нет, спокойно было заявлено, что идет подготовка к следующему раунду. Будто и не было трех лет всех этих украинских истерик и дешевого пафоса", – написал он в своей статье для издания Украина.ру.В этих условиях украинская сторона применила свою излюбленную тактику провокаций и запугивания. Телеведущий Владимир Соловьев 28 мая рассказал в телеэфире, что главе российской делегации Мединскому приходят угрозы с Украины."В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - рассказал он.На следующий день стало известно, что Мединский был внесен на сайт "Миротворец", там же указаны личные данные членов его семьи, в т.ч. детей. Песков назвал эту ситуацию вопиющей и подчеркнул, что правоохранительные органы должны определить откуда исходят эти угрозы.Стамбульские договоренности не теряют актуальностиДо этого года в последний раз прямые переговоры РФ и Украины прошли весной 2022 года. Тогда в качестве места для переговоров также был выбран Стамбул, а до этого несколько раундов встреч прошли в Белоруссии.Кульминацией тех встреч были переговоры в стамбульском дворце Долмабахче 29 марта (в этом же дворце прошла и встреча этого года). Российскую делегацию тогда так же возглавлял Мединский, украинскую – глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Умеров, к слову, тогда тоже входил в состав представителей Украины, но еще в ранге депутата Верховной Рады.Считается, что в Стамбуле, а позже еще на нескольких встречах в режиме онлайн делегации согласовали в общих чертах документ, который должен был лечь в основу мирного урегулирования.Так, Киев согласился на внеблоковый и безъядерный статус, что было одним из основных требований РФ. Также была достигнута предварительная договоренность о гарантиях безопасности для Украины, спор заключался лишь в том, какие страны станут такими гарантами.Украина даже была согласна на ограничения численности своей армии и вооружений, на чем настаивала РФ, однако категорически отказалась от тех цифр, которые были представлены россиянами.В территориальных вопросах согласия, напротив, не было, однако определенные подвижки были и там. Так, стороны условились отложить эти вопросы как минимум до встречи Путина и Зеленского, либо же вернутся к этому обсуждению через годы.Дальнейшее сегодня более-менее известно. Коллективный Запад в лице премьера Великобритании Бориса Джонсона сказал украинскому руководству "давайте просто воевать", выбрав курс на продолжение войны с Россией руками Украины. Формальным предлогам для выхода киевского режима из переговоров стала провокация в Буче, которая стала возможной после ухода ВС РФ из-под Киева в качестве жеста доброй воли после переговоров в Стамбуле.Тем не менее, власти России неоднократно подчеркивали, что по-прежнему считают те стамбульские договоренности основой для мирных переговоров, только с учетом реалий на земле.Мнение Павлива о том, что произойдет, если переговоры провалятся - в материале издания Украина.ру Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?

https://ukraina.ru/20250521/o-chem-na-samom-dele-dogovorilis-putin-i-tramp-pochemu-ukraintsy-v-stambule-byli-korrektny-i-kto-1063289654.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, дмитрий песков, рустем умеров, переговоры, сво