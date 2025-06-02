Стамбул. Второй раунд
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле должен состоятся второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной
Лавров называет дату
О проведении в Турции очередных переговоров российской и украинской делегаций объявил 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ключевой темой встречи должно стать обсуждение меморандумов двух стран, в которых они представили свое видение урегулирования конфликта и условий для заключения перемирия.
"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - сказал Лавров.
Данный призыв поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил 29 мая, что рассчитывает на возобновление переговорного процесса.
"Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно", - отметил турецкий лидер.
Известно, что Украина первой передала свой вариант меморандума, об этом, в частности, заявил 28 мая глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Он призвал РФ как можно скорее передать Киеву свой меморандум.
В Кремле в ответ заявили, что рассчитывают на обсуждение меморандумов на встрече в Стамбуле.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", - заявил 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На тот момент, отмечал он, Россия еще не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в понедельник.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - заявил Песков.
За несколько дней в Киеве заявили, что в качестве переговорной площадки можно выбрать Женеву, до этого ими же предлагался Ватикан. Оба варианты маловероятны.
Как ранее отмечали российские официальные лица, Швейцария перестала быть нейтральным государством, а католический Ватикан, заявлял Лавров, не может стать площадкой для диалога двух православных стран, тем более, что одна из первопричин конфликта – притеснения киевского режима в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата.
Возвращение в Стамбул
Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский, а украинскую – Умеров. Диалог продолжался около двух часов.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Упомянутая договоренность об обмене меморандумами стала одним из главных итогов встречи. Помимо этого, была достигнута договоренность об обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000". На прошлой неделе в три этапа такой обмен состоялся. Стороны передали друг другу военнослужащих, а также гражданских лиц, которые на тот момент находились в местах лишения свободы.
Как рассказал 28 мая Лавров, на этих переговорах делегация России настаивала на отмене на Украине дискриминационных законов в отношении русскоязычных граждан. По его словам, эти же требования будут озвучены и в ходе следующего переговорного раунда.
Помимо этого, представители Украины запросили встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как прокомментировал Мединский, Москва приняла к сведению эту просьбу. Позднее Песков пояснил, что такую встречу исключать нельзя, однако, для того чтобы она состоялась, нужно чтобы переговорщики от двух стран достигли конкретных договоренностей, финализировать которые и может встреча Путина и Зеленского.
При этом в Кремле снова вернулись к теме легитимности главы киевского режима. По словам Лаврова, этот вопрос будет иметь решающее значение в случае подписания каких-либо документов с украинской стороной.
По слухам, в ходе майских переговоров в Стамбуле представители России заявили, что Украина должна вывести свои войска с тех территорий, которые вошли в состав РФ в 2022 году. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, этот раунд остался за Россией. Делегация РФ озвучила "все максимально категоричные свои формулировки, пусть даже облеченные в мягкую конструктивную форму".
"И украинская делегация все "проглотила". Не прозвучало никаких категоричных заявлений от них в ответ на наши требования. Нет, спокойно было заявлено, что идет подготовка к следующему раунду. Будто и не было трех лет всех этих украинских истерик и дешевого пафоса", – написал он в своей статье для издания Украина.ру.
21 мая, 13:45О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победилСостоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Интерпретаций и вариации на тему, что же там было, несть числа. Комментарии со стороны западных партнеров Киева категоричные (они еще и санкции ввели, новый пакет), а комментариев со стороны Киева почти нет.
В этих условиях украинская сторона применила свою излюбленную тактику провокаций и запугивания. Телеведущий Владимир Соловьев 28 мая рассказал в телеэфире, что главе российской делегации Мединскому приходят угрозы с Украины.
"В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - рассказал он.
На следующий день стало известно, что Мединский был внесен на сайт "Миротворец", там же указаны личные данные членов его семьи, в т.ч. детей. Песков назвал эту ситуацию вопиющей и подчеркнул, что правоохранительные органы должны определить откуда исходят эти угрозы.
Стамбульские договоренности не теряют актуальности
До этого года в последний раз прямые переговоры РФ и Украины прошли весной 2022 года. Тогда в качестве места для переговоров также был выбран Стамбул, а до этого несколько раундов встреч прошли в Белоруссии.
Кульминацией тех встреч были переговоры в стамбульском дворце Долмабахче 29 марта (в этом же дворце прошла и встреча этого года). Российскую делегацию тогда так же возглавлял Мединский, украинскую – глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Умеров, к слову, тогда тоже входил в состав представителей Украины, но еще в ранге депутата Верховной Рады.
Считается, что в Стамбуле, а позже еще на нескольких встречах в режиме онлайн делегации согласовали в общих чертах документ, который должен был лечь в основу мирного урегулирования.
Так, Киев согласился на внеблоковый и безъядерный статус, что было одним из основных требований РФ. Также была достигнута предварительная договоренность о гарантиях безопасности для Украины, спор заключался лишь в том, какие страны станут такими гарантами.
Украина даже была согласна на ограничения численности своей армии и вооружений, на чем настаивала РФ, однако категорически отказалась от тех цифр, которые были представлены россиянами.
В территориальных вопросах согласия, напротив, не было, однако определенные подвижки были и там. Так, стороны условились отложить эти вопросы как минимум до встречи Путина и Зеленского, либо же вернутся к этому обсуждению через годы.
Дальнейшее сегодня более-менее известно. Коллективный Запад в лице премьера Великобритании Бориса Джонсона сказал украинскому руководству "давайте просто воевать", выбрав курс на продолжение войны с Россией руками Украины. Формальным предлогам для выхода киевского режима из переговоров стала провокация в Буче, которая стала возможной после ухода ВС РФ из-под Киева в качестве жеста доброй воли после переговоров в Стамбуле.
Тем не менее, власти России неоднократно подчеркивали, что по-прежнему считают те стамбульские договоренности основой для мирных переговоров, только с учетом реалий на земле.
Мнение Павлива о том, что произойдет, если переговоры провалятся - в материале издания Украина.ру Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?
Подписывайся на