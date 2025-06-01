Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры - 01.06.2025 Украина.ру
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Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры - 01.06.2025 Украина.ру
Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи подрывами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров.
2025-06-01T15:52
2025-06-01T16:06
интервью
россия
украина
курская область
владимир зеленский
богдан безпалько
дональд трамп
украина.ру
следственный комитет
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ночью 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, более семидесяти человек получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны. Следственный комитет возбудил дело по статье "теракт". Обрушение железнодорожного моста в результате подрыва произошло и в Курской области.- Богдан, подрывы в Брянской и Курской областях накануне возможной встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле вряд ли можно считать случайным совпадением по времени. Какую цель преследуют организаторы этих акций?- Это попытка добиться своих целей неклассическими военными методами. Такой акт это более дешевый способ, оружие слабых. Сейчас все это связано с переговорами. Это попытка оказать давление на российскую сторону угрозами подобных действий. То есть мы можем организовать в России серию подрывов, а вы ничего не можете сделать. Например, украинские СМИ распространяют информацию, что рука ГУР дотянулась даже до Владивостока, где в Десантной бухте прозвучало два взрыва. Официальная российская точка зрения - взрыв газобалонного оборудования.Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи такими актами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров. Допустим, мы долбанем "Орешником" по бункеру Зеленского. И среди обломков его так и не найдут. Он перестанет существовать и вещать в интернете. В этом случае переговоры сорвутся.Вряд ли Зеленский рассчитывает, что Россию можно спровоцировать именно на такой ответ, но после массированного удара БПЛА они могут стащить трупы из моргов к месту атаки, и апеллирую к этому, сорвать переговоры или максимально их затруднить.А в будущем вовлечь в военный конфликт другие страны: Германию, Польшу, США. Выиграть время - вот основная цель этих подрывов.- СМИ Украины сообщают об ударе по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, во время которого погибли 12 военнослужащих. Ясно, что Россия выбирает целью своих атак военные объекты, а украинская сторона гражданскую инфраструктуры и мирных людей. Разве это не становится очевидным для мирового сообщества?- Нет, не очевидно. И я бы не был уверен в объективности украинской информационной машины. Украинские СМИ сообщают, что Россия бьет по мирным городам и попутно, да, попали по пехотному училищу. Это опыт нескольких лет военного конфликта. Переворачивание интерпретации событий на 180 градусов, когда удар по Донецку выдавался за удар по Киеву. Если СМИ находятся в руках антироссийских сил, то и информация будет подаваться соответствующим образом: жестокая агрессивная Россия напала и уничтожает маленьких украинцев.Да, ради объективности, могут упомянуть и об ударах по военным объектам, но все равно Россию продолжают демонизировать.Риторика Трампа иногда немного отличается, но он делает такое количество противоречивых, скандальных заявлений, что его слова теряются на фоне заявлений о стремлении США включить в свой состав Гренландию и Канаду. Или того, что он недоволен Россией. Правильно, скажут украинские пропагандисты, Трамп признал, что Россия наносит удары по Украине.- Скорее всего, подрыв автомобильного моста под Брянском осуществили профессионалы, а не обманутые украинскими кураторами студенты или пенсионеры. Защитит ли нас от таких диверсантов буферная зона безопасности, или может быть, пора вообще перестать пускать в Россию граждан Украины, как об этом говорят некоторые?- Задача спецслужб это работа с людьми, с человеческим фактором. Любой теракт невозможно подготовить в одиночку. требуются средства связи, утечка информации будет. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать.Есть мнение, что британские спецслужбы оказались в выигрыше по сравнению со спецслужбами американскими. Потому что американцы сделали ставку исключительно на технику, электронику, прослушивание, анализ письменных сообщений. А британцы работали по старинке, создавая агентуру. В нашем случае надо сочетать оба этих подхода.К нам уже въехало несколько миллионов человек. А вы уверены, что люди, которые в России живут, которые родились в Самаре или Рязани, не являются сторонниками Украины или ультраправой идеологии, которая у них тоже автоматически ассоциируется с Украиной? Полк "Азов"* в значительной степени состоял из тех, кто приехал на Украину из России. Уроженцы Тернополя предпочитали уезжать в Европу на заработки.Поэтому главное здесь это работа с человеческим материалом, используя все инструменты от подкупа до запугивания.- Как вы считаете, российское общество устойчиво к последствиям таких атак?- Российское общество к ним привыкло за несколько лет. Это уже не вызывает масштабной реакции. Это повод к тому, что граждан стоит призывать быть более бдительными. Напомнить, что мы живем в стране, которая находится в состоянии военного конфликта. Когда в России взрывали дома, граждан призывали следить за своими подвалами и чердаками, чтобы туда не завезли мешки с чем-нибудь... Нужно поднимать и вопросы миграции, потому что в расстреле людей в "Крокусе" вовсе не граждане Украины принимали участие. Понимаю, что миграция очень нужна строительным лоббистам, но если наступит террористическая вакханалия, то никакие вопросы бизнеса не будут играть никакой роли. Все пойдет прахом и очень быстро.- Как фронт ответит на очередной подрыв в России?- Будем продвигаться дальше на запад, освобождать города и села от киевской власти. Есть такая шутка: Мединский на переговорах говорит украинцам, что за каждый отказ я буду отрезать у вас по две области. Хорошо бы чтобы эта шутка стала реальностью.*запрещенная в России организацияПодробнее о подрывах в Брянской и Курской областях - в статье Захара Виноградова Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
https://ukraina.ru/20250601/stambul-2-teatr-absurda-1063554134.html
https://ukraina.ru/20250601/samyy-podlyy-beschelovechnyy-gryaznyy-sposob-khinshteyn-vyskazalsya-o-zheleznodorozhnykh-proisshestviyakh-1063551980.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, курская область, владимир зеленский, богдан безпалько, дональд трамп, украина.ру, следственный комитет, вооруженные силы украины
Интервью, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Дональд Трамп, Украина.ру, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины

Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры

15:52 01.06.2025 (обновлено: 16:06 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи подрывами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ночью 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, более семидесяти человек получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны. Следственный комитет возбудил дело по статье "теракт". Обрушение железнодорожного моста в результате подрыва произошло и в Курской области.
- Богдан, подрывы в Брянской и Курской областях накануне возможной встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле вряд ли можно считать случайным совпадением по времени. Какую цель преследуют организаторы этих акций?
- Это попытка добиться своих целей неклассическими военными методами. Такой акт это более дешевый способ, оружие слабых. Сейчас все это связано с переговорами. Это попытка оказать давление на российскую сторону угрозами подобных действий. То есть мы можем организовать в России серию подрывов, а вы ничего не можете сделать.
Например, украинские СМИ распространяют информацию, что рука ГУР дотянулась даже до Владивостока, где в Десантной бухте прозвучало два взрыва. Официальная российская точка зрения - взрыв газобалонного оборудования.
Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи такими актами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров.
Допустим, мы долбанем "Орешником" по бункеру Зеленского. И среди обломков его так и не найдут. Он перестанет существовать и вещать в интернете. В этом случае переговоры сорвутся.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
15:46
Стамбул-2: театр абсурдаУ аналитиков общим местом стало признание того, что цель переговоров в Стамбуле – убедить Дональда Трампа в том, что противоположная сторона не хочет договариваться. Другой мотивации для переговоров в общем-то нет – обе стороны считают, что могут добиться большего. Но даже на этом фоне новый тур переговоров выглядит настоящим театром абсурда
Вряд ли Зеленский рассчитывает, что Россию можно спровоцировать именно на такой ответ, но после массированного удара БПЛА они могут стащить трупы из моргов к месту атаки, и апеллирую к этому, сорвать переговоры или максимально их затруднить.
А в будущем вовлечь в военный конфликт другие страны: Германию, Польшу, США. Выиграть время - вот основная цель этих подрывов.
- СМИ Украины сообщают об ударе по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, во время которого погибли 12 военнослужащих. Ясно, что Россия выбирает целью своих атак военные объекты, а украинская сторона гражданскую инфраструктуры и мирных людей. Разве это не становится очевидным для мирового сообщества?
- Нет, не очевидно. И я бы не был уверен в объективности украинской информационной машины. Украинские СМИ сообщают, что Россия бьет по мирным городам и попутно, да, попали по пехотному училищу. Это опыт нескольких лет военного конфликта. Переворачивание интерпретации событий на 180 градусов, когда удар по Донецку выдавался за удар по Киеву. Если СМИ находятся в руках антироссийских сил, то и информация будет подаваться соответствующим образом: жестокая агрессивная Россия напала и уничтожает маленьких украинцев.
Да, ради объективности, могут упомянуть и об ударах по военным объектам, но все равно Россию продолжают демонизировать.
Риторика Трампа иногда немного отличается, но он делает такое количество противоречивых, скандальных заявлений, что его слова теряются на фоне заявлений о стремлении США включить в свой состав Гренландию и Канаду. Или того, что он недоволен Россией. Правильно, скажут украинские пропагандисты, Трамп признал, что Россия наносит удары по Украине.
- Скорее всего, подрыв автомобильного моста под Брянском осуществили профессионалы, а не обманутые украинскими кураторами студенты или пенсионеры. Защитит ли нас от таких диверсантов буферная зона безопасности, или может быть, пора вообще перестать пускать в Россию граждан Украины, как об этом говорят некоторые?
- Задача спецслужб это работа с людьми, с человеческим фактором. Любой теракт невозможно подготовить в одиночку. требуются средства связи, утечка информации будет. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать.
Есть мнение, что британские спецслужбы оказались в выигрыше по сравнению со спецслужбами американскими. Потому что американцы сделали ставку исключительно на технику, электронику, прослушивание, анализ письменных сообщений. А британцы работали по старинке, создавая агентуру. В нашем случае надо сочетать оба этих подхода.
К нам уже въехало несколько миллионов человек. А вы уверены, что люди, которые в России живут, которые родились в Самаре или Рязани, не являются сторонниками Украины или ультраправой идеологии, которая у них тоже автоматически ассоциируется с Украиной? Полк "Азов"* в значительной степени состоял из тех, кто приехал на Украину из России. Уроженцы Тернополя предпочитали уезжать в Европу на заработки.
Поэтому главное здесь это работа с человеческим материалом, используя все инструменты от подкупа до запугивания.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
13:12
"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествияхЖелезнодорожные происшествия в Брянской и Курской областях продемонстрировали неприемлемые способы породить панику и стран, они будут расследованы СК РФ. Об этом 1 июня заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
- Как вы считаете, российское общество устойчиво к последствиям таких атак?
- Российское общество к ним привыкло за несколько лет. Это уже не вызывает масштабной реакции. Это повод к тому, что граждан стоит призывать быть более бдительными. Напомнить, что мы живем в стране, которая находится в состоянии военного конфликта. Когда в России взрывали дома, граждан призывали следить за своими подвалами и чердаками, чтобы туда не завезли мешки с чем-нибудь... Нужно поднимать и вопросы миграции, потому что в расстреле людей в "Крокусе" вовсе не граждане Украины принимали участие. Понимаю, что миграция очень нужна строительным лоббистам, но если наступит террористическая вакханалия, то никакие вопросы бизнеса не будут играть никакой роли. Все пойдет прахом и очень быстро.
- Как фронт ответит на очередной подрыв в России?
- Будем продвигаться дальше на запад, освобождать города и села от киевской власти. Есть такая шутка: Мединский на переговорах говорит украинцам, что за каждый отказ я буду отрезать у вас по две области. Хорошо бы чтобы эта шутка стала реальностью.
*запрещенная в России организация
Подробнее о подрывах в Брянской и Курской областях - в статье Захара Виноградова Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
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