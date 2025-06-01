https://ukraina.ru/20250601/bogdan-bezpalko-posle-terakta-pod-bryanskom-kiev-zhdet-otvetnogo-udara-rossii-chtoby-sorvat-1063555548.html

Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры

Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры - 01.06.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры

Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи подрывами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров.

2025-06-01T15:52

2025-06-01T15:52

2025-06-01T16:06

интервью

россия

украина

курская область

владимир зеленский

богдан безпалько

дональд трамп

украина.ру

следственный комитет

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ночью 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино на проходящий пассажирский поезд с 388 пассажирами обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, более семидесяти человек получили ранения. Как выяснилось, несущие конструкции моста были взорваны. Следственный комитет возбудил дело по статье "теракт". Обрушение железнодорожного моста в результате подрыва произошло и в Курской области.- Богдан, подрывы в Брянской и Курской областях накануне возможной встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле вряд ли можно считать случайным совпадением по времени. Какую цель преследуют организаторы этих акций?- Это попытка добиться своих целей неклассическими военными методами. Такой акт это более дешевый способ, оружие слабых. Сейчас все это связано с переговорами. Это попытка оказать давление на российскую сторону угрозами подобных действий. То есть мы можем организовать в России серию подрывов, а вы ничего не можете сделать. Например, украинские СМИ распространяют информацию, что рука ГУР дотянулась даже до Владивостока, где в Десантной бухте прозвучало два взрыва. Официальная российская точка зрения - взрыв газобалонного оборудования.Сейчас на фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи такими актами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров. Допустим, мы долбанем "Орешником" по бункеру Зеленского. И среди обломков его так и не найдут. Он перестанет существовать и вещать в интернете. В этом случае переговоры сорвутся.Вряд ли Зеленский рассчитывает, что Россию можно спровоцировать именно на такой ответ, но после массированного удара БПЛА они могут стащить трупы из моргов к месту атаки, и апеллирую к этому, сорвать переговоры или максимально их затруднить.А в будущем вовлечь в военный конфликт другие страны: Германию, Польшу, США. Выиграть время - вот основная цель этих подрывов.- СМИ Украины сообщают об ударе по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, во время которого погибли 12 военнослужащих. Ясно, что Россия выбирает целью своих атак военные объекты, а украинская сторона гражданскую инфраструктуры и мирных людей. Разве это не становится очевидным для мирового сообщества?- Нет, не очевидно. И я бы не был уверен в объективности украинской информационной машины. Украинские СМИ сообщают, что Россия бьет по мирным городам и попутно, да, попали по пехотному училищу. Это опыт нескольких лет военного конфликта. Переворачивание интерпретации событий на 180 градусов, когда удар по Донецку выдавался за удар по Киеву. Если СМИ находятся в руках антироссийских сил, то и информация будет подаваться соответствующим образом: жестокая агрессивная Россия напала и уничтожает маленьких украинцев.Да, ради объективности, могут упомянуть и об ударах по военным объектам, но все равно Россию продолжают демонизировать.Риторика Трампа иногда немного отличается, но он делает такое количество противоречивых, скандальных заявлений, что его слова теряются на фоне заявлений о стремлении США включить в свой состав Гренландию и Канаду. Или того, что он недоволен Россией. Правильно, скажут украинские пропагандисты, Трамп признал, что Россия наносит удары по Украине.- Скорее всего, подрыв автомобильного моста под Брянском осуществили профессионалы, а не обманутые украинскими кураторами студенты или пенсионеры. Защитит ли нас от таких диверсантов буферная зона безопасности, или может быть, пора вообще перестать пускать в Россию граждан Украины, как об этом говорят некоторые?- Задача спецслужб это работа с людьми, с человеческим фактором. Любой теракт невозможно подготовить в одиночку. требуются средства связи, утечка информации будет. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать.Есть мнение, что британские спецслужбы оказались в выигрыше по сравнению со спецслужбами американскими. Потому что американцы сделали ставку исключительно на технику, электронику, прослушивание, анализ письменных сообщений. А британцы работали по старинке, создавая агентуру. В нашем случае надо сочетать оба этих подхода.К нам уже въехало несколько миллионов человек. А вы уверены, что люди, которые в России живут, которые родились в Самаре или Рязани, не являются сторонниками Украины или ультраправой идеологии, которая у них тоже автоматически ассоциируется с Украиной? Полк "Азов"* в значительной степени состоял из тех, кто приехал на Украину из России. Уроженцы Тернополя предпочитали уезжать в Европу на заработки.Поэтому главное здесь это работа с человеческим материалом, используя все инструменты от подкупа до запугивания.- Как вы считаете, российское общество устойчиво к последствиям таких атак?- Российское общество к ним привыкло за несколько лет. Это уже не вызывает масштабной реакции. Это повод к тому, что граждан стоит призывать быть более бдительными. Напомнить, что мы живем в стране, которая находится в состоянии военного конфликта. Когда в России взрывали дома, граждан призывали следить за своими подвалами и чердаками, чтобы туда не завезли мешки с чем-нибудь... Нужно поднимать и вопросы миграции, потому что в расстреле людей в "Крокусе" вовсе не граждане Украины принимали участие. Понимаю, что миграция очень нужна строительным лоббистам, но если наступит террористическая вакханалия, то никакие вопросы бизнеса не будут играть никакой роли. Все пойдет прахом и очень быстро.- Как фронт ответит на очередной подрыв в России?- Будем продвигаться дальше на запад, освобождать города и села от киевской власти. Есть такая шутка: Мединский на переговорах говорит украинцам, что за каждый отказ я буду отрезать у вас по две области. Хорошо бы чтобы эта шутка стала реальностью.*запрещенная в России организацияПодробнее о подрывах в Брянской и Курской областях - в статье Захара Виноградова Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить

https://ukraina.ru/20250601/stambul-2-teatr-absurda-1063554134.html

https://ukraina.ru/20250601/samyy-podlyy-beschelovechnyy-gryaznyy-sposob-khinshteyn-vyskazalsya-o-zheleznodorozhnykh-proisshestviyakh-1063551980.html

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интервью, россия, украина, курская область, владимир зеленский, богдан безпалько, дональд трамп, украина.ру, следственный комитет, вооруженные силы украины