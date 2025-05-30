https://ukraina.ru/20250530/peskov-soobschil-o-novom-raunde-peregovorov-nyt---ob-ocherednom-trebovanii-kieva-1063523943.html

Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева

Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева - 30.05.2025 Украина.ру

Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева

Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-30T14:54

2025-05-30T14:54

2025-05-30T14:54

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"Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", - сказал он, добавив, что Москва рассчитывает на обсуждение в ходе второго раунда российского и украинского проектов меморандума.Песков уточнил, что до встречи в Стамбуле детали российского документа обнародоваться не будут, так как диалог должен идти непублично.Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров-2025 с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.В пятницу в интервью французскому изданию Agence France-Presse (AFP) глава офиса президента Украины (РП) Андрей Ермак заявил о готовности Киева к переговорам с РФ в Стамбуле на следующей неделе.Также 30 апреля американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева уточнила, что украинский меморандум по урегулированию конфликта предполагает прекращение огня "на суше, на море и в небе", а мониторинг должен "будет осуществляться международными партнерами".Также ранее в офисе президента Украины сообщили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.Россия свое видение ситуации не публиковала, однако Лавров уже отмечал, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, заявлял, что вопрос легитимности будет ключевым, а также называл неприемлемыми разговоры о вступлении Украины в НАТО.Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.

https://ukraina.ru/20250529/peskov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-gotova-pridavat-oglasku-soderzhaniyu-svoego-memoranduma-1063489837.html

https://ukraina.ru/20250530/nebenzya-predlozhil-kievu-vybrat-kak-on-khochet-zakonchit-konflikt-1063511848.html

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новости, киев, стамбул, россия, дмитрий песков, сергей лавров, андрей ермак, мид, нато, миа "россия сегодня", переговоры