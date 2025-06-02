https://ukraina.ru/20250602/razgrom-pod-kupyanskom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-vs-rf-zastavili-vsu-v-panike-bezhat-s-pozitsiy-1063529276.html

Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций

Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций - 02.06.2025 Украина.ру

Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций

Стрелковые подразделения ВС РФ провели успешную операцию под Купянском, обратив в бегство украинских военных после точного артиллерийского удара. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-02T05:30

2025-06-02T05:30

2025-06-02T05:30

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Как отметил эксперт, операторы БПЛА своевременно обнаружили скопление живой силы противника, что позволило артиллерии нанести эффективный удар. Результатом стала деморализация украинских военных на этом участке фронта. "Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать в надежде сохранить свои жизни", — привел пример успешных действий российских войск собеседник издания.Особое значение операции придает тот факт, что она проводилась на стратегически важном Купянском направлении, где российские войска продолжают наращивать давление.Этот эпизод демонстрирует растущее преимущество российских войск в разведке и огневом поражении, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/prizrak-ukrainskoy-federatsii-i--paradoksy-federalistskoy-ritoriki-1063514150.html

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