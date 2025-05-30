https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html

Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру сделали прогноз о летней кампании

Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру сделали прогноз о летней кампании - 30.05.2025 Украина.ру

Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру сделали прогноз о летней кампании

Возможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае российским военным надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Таким мнением о поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты

2025-05-30T05:30

2025-05-30T05:30

2025-05-30T05:30

эксклюзив

россия

украина

одесса

ростислав ищенко

александр перенджиев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_5305e1830a50b822589a47ed04807b4e.jpg.webp

В среду, 28 мая, Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и вернулся в Украину из-за якобы "возможного наступления России в Сумской области". Об этом сообщает Der Spiegel.По данным немецкого издания, Зеленский должен был присутствовать на вручении премии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, однако в последнюю минуту изменил свои планы. Примечательно, что нервничать по поводу успешного продвижения ВС РФ Зеленский начал уже сразу после прибытия в Берлин. Перед встречей с канцлером Фридрихом Мерцом он выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что в Курской области Россия якобы накопила "самую сильную группировку" численностью более 50 тысяч военных, целью которой "является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области". Панические заявления главаря киевского режима прозвучали на фоне новых сообщений от российского Минобороны. В пресс-службе военного ведомства проинформировали, что результате активных действий подразделений ВС РФ были освобождены населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР.Ранее, 27 мая, российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР, а в понедельник, 26 мая, подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области, говорится в сводке МО РФ.Все последние дни российские военные продолжали наносить удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Так, в прошлый вторник, 20 мая, групповым ударом были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. На следующий день были поражены пункты временной дислокации и склад вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации наемников в районе поселка Святогорск в ДНР и склад боеприпасов украинской ОТГ "Харьков" в Харьковской области. В четверг, 22 мая, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях. В пятницу, 23 мая, удары продолжились – в порту Одессы было поражено место разгрузки и склад контейнеров, в которых перевозили комплектующие для безэкипажных катеров, дронов и боеприпасы для ВСУ.По понятным причинам, российские официальные лица и представители Минобороны не комментируют, будет ли новое российское наступление или нет. При этом, многие эксперты Украина.ру делают осторожные прогнозы относительно летней кампании.На фоне российско-украинских переговоров продвижение армии будет иметь очень большой смысл, уверен военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По мнению эксперта, России надо освобождать "конституционные территории и не только". "Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины", — подчеркнул политолог.При этом Перенджиев уверен, что России не нужно отказываться от переговоров. Потому что они могут привести к нему, что стороны будут обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. "Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?" — резонно отмечает собеседник Украина.ру.Более того, уверен Перенджиев, уже к осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим потребуется оружие. Президент США Дональд Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно, указал он.Политолог обратил внимание все больше нарастание военного напряжения между Соединенными Штатами и Китаем. "И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются. Россия, конечно, сохраняет партнерское сотрудничество с Китаем, но открыто воевать за них мы не собираемся, потому что Китай не собирался вступать с нами в открытый союз", — заявил собеседник издания.По мнению Перенджиева, перезагрузка глобального противостояния, продвижение ВС РФ в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, "потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах"."Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот. Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам", — резюмировал собеседник Украина.ру.При этом военный эксперт, председатель МОО "Вече" и главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов обратил внимание на другой важный аспект СВО.По его мнению, на сегодняшний день Россия "ведет себя по-джентльменски" и поражает цели, которые "связаны только с деятельностью ВСУ". Эксперт обратил внимание, что военный конфликт на Украине пока не перешел в разряд политических и ВС РФ не наносят не удары по политическим целям."За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, [экс-президент Украины Петр] Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют все эти производства", — подчеркнул Орлов.То есть, уверен эксперт, российская армия "рубит одно щупальце этой гидре", уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании. "И пока мы не срубим все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно", — констатировал Орлов."Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне", — заключил собеседник издания.Пока преждевременно говорить о том, что российская армия куда-то будет наступать, считает ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь. Комментируя продвижение ВС России в Сумской области, он обратил внимание на два важных аспекта."Во-первых, Юнаковку мы еще не взяли. Более того, она находится перед крупным лесным массивом. Пойдем мы после ее взятия через лес? Нет, не пойдем, потому что сейчас там везде зеленка. Противнику удобно ей прикрываться", — объяснил Кутырь.Он сообщил, что украинская армия по-прежнему атакует Теткино, где у России "неудобные позиции для обороны" и эту проблему нужно решать. По мнению эксперта, киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года, чтобы поломать планы российского командования. Противник "прощупывает варианты нападения", уверен собеседник Украина.ру."В частности, меня встревожили сообщения об украинской ДРГ, которая на прошлой неделе дошла до окраин Брянска сквозь лесные массивы. Понятно, что эти лесные массивы трудно контролировать и нам, и им. Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника", — подчеркнул Кутырь.Второе опасное направление, считает эксперт, это населенный пункт Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч). Он сообщил, что на территории противника ВС РФ били по мостам, также в этот район заходила ДРГ."Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — подчеркнул Кутырь.Он допустил, что от Юнаковки войска могут продвигаться на северо-запад от Сум, чтобы перерезать дорогу между Сумами и Белопольем."Это тоже возможно, потому что с Теткино надо что-то решать. Как минимум, чтобы обезопасить его, нам надо взять Рыжевку в Сумской области, а она сейчас в серой зоне. И штурмовать Белополье в лоб было бы нецелесообразно, потому что оно укреплено", — объяснил собеседник Украина.ру.Он подчеркнул, что за Юнаковку идут упорные бои с потерями для обеих сторон, при этом украинская армия "щупает слабые места на наших границах". По мнению эксперта, "на войне нет невыполнимых задач, есть непродуманность действий" и дальнейшие действия ВС РФ зависят от средств и возможностей. "Верховный [Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин] опять подчеркнул, что мы будем создавать буферную зону. То есть какие-то планы у нас есть, но никто их разглашать не будет. Война – это соревнование с противником в определенных умениях. Берем карты и играем", — подытожил собеседник издания.При этом, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на южный фланг СВО. По его мнению, с начала текущего года в Одессе активизировались ожидания освобождения и украинские власти "начали переживать за это направление"."Возможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу", — указал политолог.Надо сказать, что подобная операция на южном фланге, в случае её успеха, практически сразу же решила бы судьбу Украины, подчеркнул эксперт.По мнению Ищенко, взятие сразу трёх областных центров и двух областей, дополнительно к уже имеющимся территориальным приобретениям России, во-первых, перекрыло бы Украине выход к морю и к Дунаю, серьёзно осложнив логистику поставок оружия для ВСУ.Во-вторых, указал эксперт, таким образом Украина бы лишилась значительной части своего промышленного потенциала и возможностей морского экспорта сельскохозяйственной продукции.В-третьих, добавил Ищенко, после этого украинская армия лишилась бы значительной части мобилизационного потенциала."В-четвёртых, занявшие Херсон, Николаев и Одессу войска оказались бы в глубоком тылу Запорожско-Днепропетровской группировки ВСУ и могли бы начать активно действовать на её коммуникациях, вынуждая украинцев без боя оставить эти два города в виду прекращения подвоза", — объяснил автор статьи.Но для того, чтобы операция ВС РФ по освобождению южных регионов правобережья прошла, необходимо добиться переброски украинских резервов из-под Одессы, Херсона и Николаева в Донбасс, подчеркнул Ищенко.По мнению политолога, у ВСУ нет сил, чтобы одновременно удерживать фронт под Харьковом, в Донбассе, под Запорожьем и держать резервы в Николаеве и Одессе. Начнётся ли их окончательная катастрофа с освобождения Одессы или с освобождения Харькова, результат будет один – неизбежный разгром, констатировал Ищенко."Отказываясь капитулировать киевская власть только умножает потери и разрушения, но не отменяет конечный результат СВО, наоборот усугубляет ситуацию для Украины, территориальные, демографические и экономические потери которой, исключают возможность её дальнейшего существования в качестве самостоятельного государства", — резюмировал автор.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.*Признан экстремистом и террористом в РФ

https://ukraina.ru/20250529/1063490016.html

https://ukraina.ru/20250529/sdelka-s-trampom-i-usluga-turtsii-dmitriy-vydrin-o-tom-kak-rf-zakonchit-voynu-na-ukraine-za-paru-1063477232.html

https://ukraina.ru/20250529/1063466844.html

https://ukraina.ru/20250528/letnyaya-kampaniya-rf-osvobozhdenie-pokrovska-i-konstantinovki-i-ad-dlya-kharkova-i-sum-1063460795.html

https://ukraina.ru/20250529/odin-kharkovskiy-i-dva-donetskikh-kakikh-uspekhov-vs-rf-dostigli-za-sutki-1063491293.html

россия

украина

одесса

херсон

одесская область

наступление на сумы

сумы

сумская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Наталья Мареева

Наталья Мареева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

эксклюзив, россия, украина, одесса, ростислав ищенко, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, херсон, одесская область, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление россии, сумы, сумская область, донбасс, прогнозы сво, прогноз войны на украине, прогноз по украине