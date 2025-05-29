Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера - 29.05.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера
Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера - 29.05.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-05-29T18:55
2025-05-29T18:55
эксклюзив
спецоперация
россия
купянск
харьков
вооруженные силы украины
геннадий алехин
вкс
дроны
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Вторжение под Курск обернулось для киевского режима угрозой потерять Сумы и Харьков.Ключевыми участками фронта на Харьковском направлении по-прежнему остаются города и населенные пункты по линии "Чугуев-Волчанск-Купянск-Липцы". Основными тыловыми районами ВСУ - Изюм, Балаклея и сам Харьков.Северную часть Волчанска контролируют российские военные, а южную всё ещё занимают украинские мобильные группы. Там идёт активная боевая работа, противник с каждым днем теряет возможность к активному сопротивлению. Если в самом городе линия боевого столкновения проходит в центре города по реке Волчья, то в окрестностях российские войска совершают фланговые удары и, как мне видится, готовы образовать для ВСУ очередной волчий котёл.Заметно усилилась активность подразделений группировки "Север" на Купянском направлении со стороны Валуйского района (Белгородская область). Нашим штурмовым отрядам удалось взять под контроль Строевку, расположенную недалеко от села Тополи, в направлении Купянска, который наши военные освободили еще в конце февраля. Расстояние между этими селами составляет около 8 км. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время наши военные соединят образованный сегодня плацдарм с остальной контролируемой территорией. Тем самым, будет обеспечен так называемый сухопутный коридор, ведущий по направлению к северному фасу Купянского участка фронта.По данным американских аналитиков из The Military Watch Magazine, с начала мая 2025 года Россия активизировала наступление в этом регионе, передислоцировав около 50 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что контроль Строевки может быть направлен на дальнейшее расширение контроля над приграничными территориями и создание плацдарма для дальнейших операций.В ходе боев на этом участке отличился личный состав стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева. К примеру, группа операторов БПЛА обнаружила скопление живой силы противника в лесополосе, информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты плотным миномётным огнём. Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать в надежде сохранить свои жизни.ВС РФ ведут активные наступательные действия на западном берегу реки Оскол. Продвижение зафиксировано к Малой Шапковке. Российские штурмовики уже на окраинах населённого пункта. Вместе с этим обрабатываются позиции противника в Купянске. Под Липцами противник сдерживает натиск наших штурмовиков вдоль Травянского водохранилища и пытается возводить оборонительные линии и минирует местность в районе Казачьей Лопани и Золочева.Огневые средства воздушного и наземного базирования российской армии утюжат военные объекты и места сосредоточения противника в окрестностях Харькова, в воздухе армейская и штурмовая авиация ВКС России.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, спецоперация, россия, купянск, харьков, вооруженные силы украины, геннадий алехин, вкс, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Купянск, Харьков, Вооруженные силы Украины, Геннадий Алехин, ВКС, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера

18:55 29.05.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Вторжение под Курск обернулось для киевского режима угрозой потерять Сумы и Харьков.
Ключевыми участками фронта на Харьковском направлении по-прежнему остаются города и населенные пункты по линии "Чугуев-Волчанск-Купянск-Липцы". Основными тыловыми районами ВСУ - Изюм, Балаклея и сам Харьков.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Северную часть Волчанска контролируют российские военные, а южную всё ещё занимают украинские мобильные группы. Там идёт активная боевая работа, противник с каждым днем теряет возможность к активному сопротивлению. Если в самом городе линия боевого столкновения проходит в центре города по реке Волчья, то в окрестностях российские войска совершают фланговые удары и, как мне видится, готовы образовать для ВСУ очередной волчий котёл.
Заметно усилилась активность подразделений группировки "Север" на Купянском направлении со стороны Валуйского района (Белгородская область). Нашим штурмовым отрядам удалось взять под контроль Строевку, расположенную недалеко от села Тополи, в направлении Купянска, который наши военные освободили еще в конце февраля. Расстояние между этими селами составляет около 8 км. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время наши военные соединят образованный сегодня плацдарм с остальной контролируемой территорией. Тем самым, будет обеспечен так называемый сухопутный коридор, ведущий по направлению к северному фасу Купянского участка фронта.
По данным американских аналитиков из The Military Watch Magazine, с начала мая 2025 года Россия активизировала наступление в этом регионе, передислоцировав около 50 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что контроль Строевки может быть направлен на дальнейшее расширение контроля над приграничными территориями и создание плацдарма для дальнейших операций.
В ходе боев на этом участке отличился личный состав стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева. К примеру, группа операторов БПЛА обнаружила скопление живой силы противника в лесополосе, информация была незамедлительно передана артиллерийским расчётам, и позиции врага были накрыты плотным миномётным огнём. Под градом снарядов четверо военнослужащих ВСУ, охваченные паникой, попытались бежать в надежде сохранить свои жизни.
ВС РФ ведут активные наступательные действия на западном берегу реки Оскол. Продвижение зафиксировано к Малой Шапковке. Российские штурмовики уже на окраинах населённого пункта. Вместе с этим обрабатываются позиции противника в Купянске. Под Липцами противник сдерживает натиск наших штурмовиков вдоль Травянского водохранилища и пытается возводить оборонительные линии и минирует местность в районе Казачьей Лопани и Золочева.
Огневые средства воздушного и наземного базирования российской армии утюжат военные объекты и места сосредоточения противника в окрестностях Харькова, в воздухе армейская и штурмовая авиация ВКС России.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 17:06
Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничьяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияРоссияКупянскХарьковВооруженные силы УкраиныГеннадий АлехинВКСдроны
 
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