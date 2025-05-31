https://ukraina.ru/20250531/ocherednya-nemetskaya-vundervaffe-i-istoschenie-pvo-chto-obsuzhdayut-ukrainskie-voennye-eksperty--1063517446.html

Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты

Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты - 31.05.2025 Украина.ру

Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты

На текущей неделе из уст украинских военных и экспертов не сходило магическое слово "Таурусы". Дальнобойные ракеты, которые Германия обещала Киеву, стали новой "вундерваффе" ("чудо-оружием"), на которую украинские националисты возлагают большие надежды.

2025-05-31T08:05

2025-05-31T08:05

2025-05-31T08:05

эксклюзив

пво

руслан бортник

украина

германия

андрей золотарев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

слуга народа

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048638804_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_140613c26fa24d640ba7a77aaa25c311.jpg

Ранее точно так же носились с "Байрактарами", "Джавелинами", истребителями F-16, танками "Леопардами" и "Абрамсами".Немцы пока еще юлят относительно передачи "Таурусов". "Есть шанс, что до конца войны немцы так и не узнают, дадут они нам Таурусы или нет", – пишет нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, но Офис президента уже выдает это за свершившийся факт, ставя это в заслугу лично Зеленскому.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что хваленые "Таурусы" давно на Украине, но их переделают под украинские реплики, а вопрос этот якобы решает британская разведка и украинские спецслужбы.Жена основателя нацистского "Азова"* Андрея Билецкого, телеведущая Татьяна Даниленко пишет, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты "Таурус" на Украине явно преувеличены - даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко тоже признает, что ситуацию на поле боя "Таурусы" не изменят, тем более что они устаревшие. "Даже если дадут те 100 или 150, что они обещают, нужно все-таки понимать, что это крылатые ракеты, которые не являются такими эффективными, как те же баллистические ракеты. Это точно не изменит ситуацию на поле боя", - заявил Костенко.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что вся шумиха западных союзников вокруг "Таурусов" - это "подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну, даже за несуществующие “Таурусы”". По его мнению, в данном случае цель западных союзников - столкнуть Украину в ситуацию, когда остановить войну будет невозможно.В то же время политолог Руслан Бортник считает, что передача "Таурусов" Киеву не поможет, но станет одним из элементов торга Евросоюза с РФ, который очень хочет оказаться за столом переговоров между Москвой и Вашингтоном, поэтому и набивает себе цену. "Мы сконцентрировались на "Таурусах". Сколько уже таких вундерваффе было: F-16, Хаймарсы, Леопарды, Джавелины, Байрактары. Я не думаю, что Таурусы будут чем-то иным", - резюмирует Бортник шумиху вокруг немецких ракет.В целом же Бортник оценивает текущую ситуацию, как крайне негативную для Украины, особенно в том, что касается средств ПВО. "На Украине все плохо. Мобилизация проваливается, ПВО сидит без боеприпасов, Россия готовит масштабное новое наступление, которое должно ухудшить переговорные позиции Украины. Европа не готова, не вооружена, стоит голой, босой, раздетой", - сожалеет украинский политолог. Комментируя недавние удары по объектам в Киеве, Бортник отмечал, что два дня ПВО работала, а третий день – не работала. По его мнению, первым признаком истощения Украины станет ухудшение ситуации в ПВО и более массированные российские удары.Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на этой неделе печалился, что Украина не может растрачивать противовоздушные ракеты для сбития "Гераней", так как без ПВО в небе над Украиной вновь появятся российские самолеты. "Уничтожать все подряд зенитными ракетами - вообще не оправдано, потому что тогда, если у нас не останется зенитных ракет, то сюда залетит просто российская авиация", - рассказывал спикер ВВС ВСУ. При этом он признал, что новые модификации "Гераней" нельзя сбить мобильными огневыми группами, так как БПЛА летают выше и пулеметы до них не достают. С высоты же российские дроны стремительно пикируют вниз целыми группами, рассказывает Игнат.В среду 28 мая Министерство обороны Германии заявило, что будет финансировать производство дальнобойных систем вооружения на территории Украины.Однако украинский военный эксперт Валерий Романенко в интервью "РБК-Украина" признает, что российские удары приходятся именно на объекты по производству вооружений, поэтому увеличить их производство Киеву будет достаточно трудно. "Разговариваешь с некоторыми руководителями предприятий, они говорят: "Ну что вы хотите, как мы можем повысить производство? Ну у меня уже было 5 прилетов по заводу", - понимаете, какая ситуация?", - сетует эксперт, рекомендуя диверсифицировать производство и создавать производственные филиалы в соседних странах.Заявление Романенко может служить косвенным доказательством того, что никакое производство Германия на Украине не финансирует – на немецкое оружие будут лишь наклеивать ярлычки "Сделано в Украине".Еще один украинский политолог, Андрей Золотарев, жалуется, что российская армия стала последнее время быстрее продвигаться вперед. "Отгрызают по кусочку территории. Иногда, как это произошло южнее Константиновки, нащупали слабое звено – одну из бригад Теробороны, и там у нас сегодня большие проблемы", - говорит Золотарев.По его словам, россияне теперь могут развивать наступление на Константиновку или на Покровск через Мирноград. Он также констатирует, что в марте Украина теряла десятки километров, а за последние 10 дней – сразу более 200 км. Золотарев также признает, что у РФ есть деньги, ресурсы и люди, чтобы продолжать военные действия, а у Киева, вероятно, к осени нечем будет платить своим военнослужащим.Впрочем, если вспомнить заявления украинских политиков последних трех лет, они всегда прибеднялись, жалуясь, что деньги на ВСУ и вооружение заканчивается. Их слова следует воспринимать не как отражение реальности, а как попытки вытрясти с западных союзников еще больше.Подробнее о снабжении украинской армии вооружением - в интервью Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, пво, руслан бортник, украина, германия, андрей золотарев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, слуга народа, офис президента, f-16, эксперты, m1 abrams