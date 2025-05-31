Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов - 31.05.2025 Украина.ру
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Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов
Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов - 31.05.2025 Украина.ру
Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов
У немецкой промышленности не хватит ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ. Однако деваться Германии некуда: это их война. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-31T06:45
2025-05-31T06:45
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По его словам, Германия поставила на кон все ради украинской войны. Политолог отметил, что на примере президента США Дональда Трампа немецкое правительство выехать не может.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине. В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.О том, как прошла встреча Владимира Зеленского и главы ФРГ, — в публикации Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/bundestag-raskryl-kuda-napravit-vydelennye-ukraine-5-milliardov-evro-1063472638.html
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новости, германия, сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц, вооруженные силы украины
Новости, Германия, США, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины

Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов

06:45 31.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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У немецкой промышленности не хватит ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ. Однако деваться Германии некуда: это их война. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
По его словам, Германия поставила на кон все ради украинской войны. Политолог отметил, что на примере президента США Дональда Трампа немецкое правительство выехать не может.
“Если Трамп может сказать, что это не его война, а война [экс-президента США Джо] Байдена, то немецкое правительство так сказать не может. Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, заявив, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется”, — пояснил Борисов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине. В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.
О том, как прошла встреча Владимира Зеленского и главы ФРГ, — в публикации Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евроВласти ФРГ приняли решение направить 5 миллиардов евро на усиление оборонного потенциала Украины. Об этом говорится в обнародованном в среду, 28 мая, заявлении Минобороны Германии
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие читайте на сайте Украина.ру.
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