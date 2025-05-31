https://ukraina.ru/20250531/germanii-ne-khvatit-oruzhiya-dlya-vsu-no-ostanovitsya-ona-ne-smozhet--borisov-1063518549.html

Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов

Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов - 31.05.2025 Украина.ру

Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов

У немецкой промышленности не хватит ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ. Однако деваться Германии некуда: это их война. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-05-31T06:45

2025-05-31T06:45

2025-05-31T06:45

новости

германия

сша

украина

дональд трамп

фридрих мерц

вооруженные силы украины

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По его словам, Германия поставила на кон все ради украинской войны. Политолог отметил, что на примере президента США Дональда Трампа немецкое правительство выехать не может.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине. В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект.О том, как прошла встреча Владимира Зеленского и главы ФРГ, — в публикации Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/bundestag-raskryl-kuda-napravit-vydelennye-ukraine-5-milliardov-evro-1063472638.html

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новости, германия, сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц, вооруженные силы украины