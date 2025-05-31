https://ukraina.ru/20250531/dadut-li-evropeytsy-zelenskomu-30-milliardov-nesbytcha-mecht-1063534134.html

Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт

Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт - 31.05.2025 Украина.ру

Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад выделить дополнительные 30 млрд долларов до конца этого года на развитие украинского военного производства, сообщает агентство Bloomberg

2025-05-31T06:24

2025-05-31T06:24

2025-05-31T06:29

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Как сказано в публикации, руководство Украины намерено достигнуть показателей в 300-500 дронов, запускаемых по РФ ежедневно. Из этого можно сделать вывод, что деньги у Европы Зеленский просит именно на расширение производства ударных БПЛА дальнего радиуса действия.За последние две недели применение украинской стороной этого вида вооружений продемонстрировало результат, которым, судя по всему, в Киеве удовлетворились. Речь о массированных налётах ударных дронов на РФ, а именно о применении Украиной за неделю не менее 1400 таких беспилотников. Большинство запущенных дронов были сбиты, что признают как российские, так и украинские источники. Но, во-первых, некоторые из них всё же куда-то да долетели. А, во-вторых (и это гораздо более важно), во время каждого подлёта украинских БПЛА к Москве в московских и не только аэропортах объявляют план "ковёр". Если задержки рейсов длятся часами, убытки перевозчиков и операторов авиационной инфраструктуры могут исчисляться многими миллионами. Кроме того, подобные проблемы создают неудобства для пассажиров, а "перенос тягот войны на российскую территорию" с 2022 года остаётся идеей фикс украинской власти.На что может пойти часть этих денег, стало известно после переговоров Зеленского и Мерца. Канцлер Германии сообщил, что его страна профинансирует разработку и производство дальнобойного украинского оружия. Звучит эта информация, конечно, внушительно. Но если присмотреться к ней внимательнее, начнут вскрываться "подводные камни". Если выделение средств именно "на разработку" то это означает, что пока у Украины, скорее всего, нет даже прототипа подобного оружия. То есть его предстоит сначала разработать, затем испытать, устранить недостатки и лишь потом пустить в серию. А для запуска в серию нужно построить ещё производство. Весь этот цикл совершенно точно займёт больше года, Что в масштабах стратегического планирования современной Украины - буквально вечность. В общем, нереально.Поэтому, очевидно, что именно по этой причине, в действительности, украинская сторона просит у Европы деньги главным образом на производство ударных дронов уже имеющихся конструкций. Их выпуск достаточно лишь масштабировать.Но, как бы то ни было, получение Украиной от европейских государств дополнительных 30 млрд долларов до конца текущего года на расширение военного производства представляется крайне сомнительным. Скорее, на практике речь пойдёт о чём-то гораздо более скромном. Поэтому не удивительно, что на Украине, как я написал выше, хотят нарастить производство ударных дронов дальнего действия, а не ракет. Просто масштабы затрат принципиально разные. Да и не выходит у украинцев запустить свои ракеты в серию. При этом важно отметить, что Россия наращивает производство дальнобойных БПЛА гораздо быстрее и более эффективно. Это признал сам Зеленский, заявив, что в обозримой перспективе РФ может выйти на запуск тысячи дронов по Украине в сутки. При этом не стоит забывать, что украинская система ПВО радикально слабее российской, боеприпасов для неё уже не хватает, а, следовательно, и перегрузить её в разы легче. То есть в условной "гонке ударных беспилотников" и нанесения ударов ими Украина в любом случае будет отставать. Как по причине более позднего включения в эту самую гонку, так и по причине худших защитных средств.Говоря о 30 млрд долларов, которые запрашивает Зеленский у европейцев (потому что администрация Трампа оказывать Украине помощь бесплатно явно не намерена), следует упомянуть, что эта сумма лишь немногим меньше того, что ЕС ранее перечислял Киеву в качестве суммарной военной и финансовой помощи в год. Напомню, за 3 года она составил 150 млрд долларов. Соответственно, за год – 50 млрд. Это была преимущественно финансовая помощь и необходимость оказывать её сейчас никуда не делась. То есть гипотетическое выполнение просьбы Зеленского означало бы, что в нынешнем году ЕС должен потратить на поддержку Украины не 50, а все 80 млрд долларов. Но на самом деле цифры ещё больше. Ведь Киев также хочет замещения Европой хотя бы части поставок вооружений, которые ранее поступали на Украину из США.Описанные обстоятельства указывают на то, что 30 млрд долларов на производство вооружений Украине Евросоюз в этом году не даст. Но, что-то на эти цели, скорее всего, все же выделят. Но сумма наверняка будет в разы меньше и растянута во времени, как большинство траншей по европейским программам поддержки Украины. В общем, не сбудутся мечты Зеленского.О том, что означает заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога об отказе приема Украины в НАТО - в статье Ростислава Ищенко "Келлог, "разрывающий пасть" НАТО"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, россия, европа, владимир зеленский, трамп и зеленский, фридрих мерц, ес, bloomberg, мнения